La industria de eventos: motor de turismo, empleo y negocios de Colombia y plataforma de transformación y oportunidades para los jóvenes del país

Publicado: octubre 20, 2026, 2:10 pm

Industria de Reuniones

Estrategias Punto Aparte

COCAL · Asoeventos La industria de eventos: motor de turismo, empleo y negocios de Colombia Andrea Zuluaga impulsa una nueva mirada sobre un sector que conecta turismo, empresas, empleo, conocimiento y proyección internacional, mientras forma a la generación que encontrará en esta industria nuevas oportunidades

Una feria puede llenar hoteles. Un congreso puede movilizar aerolíneas, restaurantes, operadores turísticos y cientos de proveedores. Un evento internacional puede abrir negocios, proyectar un destino y hacer que un visitante regrese tiempo después como turista. Pero detrás de cada escenario, cada auditorio y cada experiencia existe una industria que durante mucho tiempo fue vista principalmente como logística y que hoy reclama su lugar en la dinámica económica del país. Es la industria de reuniones, congresos, incentivos y exhibiciones —MICE—, un ecosistema que conecta turismo, empresas, empleo, conocimiento, inversión y relaciones internacionales. Y una de las voces que está ayudando a redefinir el papel de esta industria en Colombia y América Latina es Andrea Zuluaga Aguirre, CEO de Estrategias Punto Aparte, empresaria, estratega y líder gremial, quien ha convertido su trayectoria en una apuesta por profesionalizar el sector, fortalecer su competitividad y demostrar que detrás de cada evento existe un impacto económico y social que merece ser medido.

«¡Esta industria es una cadena económica que se mueve, produce, aporta, impacta y transforma!»

El peso del turismo en Colombia Según cifras oficiales del DANE, en 2025 el valor agregado turístico representó aproximadamente el 2,4 % de la economía nacional. El gasto del turismo receptor alcanzó $54,7 billones, mientras el turismo interno registró 50,8 millones de viajes, con un gasto de $23,7 billones. ~995.709 empleos generados por actividades turísticas en 2025 US$11.166M ingresos de divisas por viajes y transporte aéreo #3 Colombia en el ranking ICCA de destinos para eventos internacionales en América Latina

Colombia como destino de eventos internacionales Los países y ciudades no compiten únicamente por visitantes. Compiten por congresos, convenciones, ferias, exhibiciones y encuentros corporativos capaces de movilizar durante varios días a profesionales y tomadores de decisiones. Colombia ya tiene una posición relevante en ese escenario. De acuerdo con el ranking internacional de ICCA, Colombia se encuentra en el puesto número 3 en América Latina para la realización de eventos internacionales, con Bogotá, Medellín y Cartagena entre las ciudades colombianas destacadas en la clasificación. Pero para Andrea Zuluaga, el siguiente paso no consiste en que las ciudades compitan entre sí. Consiste en que trabajen juntas.

«No somos islas. Cuando articulamos los destinos, fortalecemos a Colombia.» — Andrea Zuluaga, CEO de Estrategias Punto Aparte

El desafío que todavía tiene Colombia: medir lo que mueve Hay una pregunta que Zuluaga considera fundamental para el futuro del sector: ¿cuánto mueve realmente la industria de reuniones en Colombia? Aunque existen mediciones de turismo y diferentes registros empresariales, uno de los desafíos que identifica el sector es consolidar información específica que permita conocer con mayor precisión su impacto económico, social y territorial. Para Zuluaga, responder estas preguntas con datos será determinante para tomar mejores decisiones y diseñar políticas que permitan que la industria crezca de manera sostenible.

De empresaria a líder de una industria con visión de país La trayectoria de Andrea Zuluaga comenzó en el mundo empresarial y evolucionó hacia una visión cada vez más amplia de la industria. Desde Estrategias Punto Aparte, compañía con más de dos décadas de experiencia, ha desarrollado estrategias de comunicación, publicidad, eventos, experiencias, programas de incentivos y proyectos para organizaciones públicas y privadas. Su trabajo la ha llevado a relacionarse con grandes compañías e instituciones de sectores diversos, entre ellas Nissan, Repsol, Colanta, Ruta N, Grupo Nutresa, BBVA y Plaza Mayor. Entre 2023 y 2025 se convirtió en la primera mujer en presidir Asoeventos Colombia durante los diez años de historia de la asociación. Actualmente integra el Consejo Asesor del Clúster de Turismo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y es secretaria general de COCAL, la Asociación de la Industria de Reuniones de América Latina.

La apuesta por las nuevas generaciones A través de iniciativas vinculadas a la industria de reuniones en América Latina, Zuluaga ha contribuido a conectar e inspirar a cerca de 4.000 jóvenes de Colombia, Cuba, Perú, Honduras y Brasil. El propósito va mucho más allá de enseñar cómo organizar un evento. Zuluaga quiere mostrarles a jóvenes de 15, 16, 17 años que enfrentan diferentes circunstancias sociales que pueden construir una trayectoria profesional y empresarial a partir de esta industria. Una convicción que nace de su propia historia: fue madre soltera a los 15 años y, nueve meses después del nacimiento de su hijo, perdió al padre del niño, víctima de la violencia que marcó a Medellín. Hoy utiliza esa experiencia para hablar con jóvenes sobre una idea que se convirtió en parte esencial de su propósito: el contexto puede condicionar el comienzo de una historia, pero no necesariamente determina su final.

La autenticidad como forma de liderazgo En una industria competitiva, Zuluaga identifica una característica que considera decisiva para construir una trayectoria: la autenticidad. Durante años tuvo que participar en mesas empresariales y gremiales donde la mayoría de los participantes eran hombres. Su conclusión fue que no necesitaba competir tratando de parecerse a los demás. Necesitaba aportar algo que fuera genuinamente suyo.

«Mi autenticidad es lo que genera mayor conexión.» — Andrea Zuluaga

Inteligencia artificial, sí; conexión humana, también La inteligencia artificial está comenzando a transformar la industria de reuniones. Puede ayudar a automatizar procesos, analizar datos, personalizar invitaciones, identificar comportamientos y conocer en tiempo real qué ocurre con los asistentes. Pero Zuluaga considera que existe algo que ninguna tecnología puede sustituir completamente: la experiencia humana de encontrarse con otro ser humano.

«La empatía, la presencia y la conexión humana son insustituibles.» — Andrea Zuluaga

La verdadera pregunta ya no es cuántos eventos puede hacer Colombia. Para Andrea Zuluaga, la discusión que viene es mucho más grande: qué país queremos construir alrededor de ellos. Un país que atraiga visitantes, que genere empleo, que conecte empresas, que fortalezca a sus regiones, que produzca conocimiento, que abra oportunidades para los jóvenes, que proyecte su talento al mundo y que sea capaz de convertir cada encuentro en una experiencia con consecuencias económicas y sociales que permanezcan después de que se apaguen las luces. Por eso, su propósito va mucho más allá de producir eventos: está en convertirlos en plataformas de transformación y oportunidades, y en demostrar que una industria que reúne personas también reúne talento, conocimiento, empleo, negocios y turismo.