Gansito Zombie regresa al mercado y consolida una tradición para Halloween, que Productos Ramo empezó en 2023

Desde su lanzamiento en 2023, Productos Ramo ha construido una dinámica particular alrededor de Halloween que los consumidores esperan cada año

Gansito Zombie regresa a las tiendas de la mano de Productos Ramo para una nueva temporada. Desde su lanzamiento en 2023, ha construido una dinámica particular alrededor de Halloween: aparece durante octubre, ocupa un lugar especial en las góndolas y luego desaparece hasta el siguiente año.

Esa temporalidad, lejos de ser solo una característica del producto, ha hecho que su regreso se convierta en uno de los momentos que los consumidores esperan alrededor de esta celebración.