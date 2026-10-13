Gansito Zombie regresa al mercado y consolida una tradición para Halloween, que Productos Ramo empezó en 2023

Gansito Zombie regresa a las tiendas de la mano de Productos Ramo para una nueva temporada. Desde su lanzamiento en 2023, ha construido una dinámica particular alrededor de Halloween: aparece durante octubre, ocupa un lugar especial en las góndolas y luego desaparece hasta el siguiente año.
Esa temporalidad, lejos de ser solo una característica del producto, ha hecho que su regreso se convierta en uno de los momentos que los consumidores esperan alrededor de esta celebración.
La edición 2026
La edición lleva a Gansito a los códigos de Halloween a través de una estética inspirada en los zombies, una mermelada pintalenguas creada especialmente para esta edición y un empaque diseñado para la celebración. Una combinación que permite explorar un territorio distinto para la marca sin perder los elementos que la hacen reconocible.
Los números lo confirman
«Gansito Zombie nos ha mostrado que una edición de temporada puede generar una conversación que va mucho más allá de las semanas en las que está disponible. Cada año aprendemos de lo que pasa alrededor de la marca y buscamos nuevas formas de llevar ese universo a los consumidores, manteniendo los elementos que hacen reconocible a Gansito.»
— Andrés Victoria, Director Negocio Marcas Colombia de Productos Ramo
La campaña «Zombifícate»
La evolución también se ha dado fuera de la góndola. La campaña «Zombifícate» lleva el universo de Gansito Zombie a territorios como el gaming, el cosplay y los eSports, con torneos y experiencias dirigidas especialmente a nuevas generaciones y escenarios como SOFA.
🧟 Cosplay
🏆 eSports
🎪 SOFA
Con cada temporada, Gansito Zombie ha ido construyendo un lugar propio alrededor de Halloween: no solo como una edición que aparece por unas semanas, sino como un producto cuyo regreso marca un momento específico del año. Porque, al igual que ocurre con algunas tradiciones que anuncian que una época está por comenzar, cuando Gansito Zombie vuelve a las tiendas, sabemos que Halloween ya está aquí.
Productos Ramo · Disponible en tiendas durante octubre