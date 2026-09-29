Publicado: septiembre 29, 2026, 8:28 am

✈️ INSIGNIA BY AVIANCA

🌍 BOEING 787 · LARGO ALCANCE Más allá del asiento: así se construye una experiencia de viaje antes, durante y después del vuelo Viajar dejó de ser únicamente un desplazamiento entre dos ciudades. INSIGNIA by Avianca permite recorrer esa evolución en los vuelos de largo alcance: la experiencia comienza en el aeropuerto, alcanza su máxima expresión a bordo y continúa después del aterrizaje.

Para quienes se mueven entre reuniones, proyectos y conexiones internacionales, la experiencia comienza en el aeropuerto, alcanza su máxima expresión a bordo y continúa después del aterrizaje. INSIGNIA by Avianca permite recorrer esa evolución en los vuelos de largo alcance.

Una experiencia Business Class ya no se define solamente por el asiento. La privacidad y el descanso siguen siendo determinantes, pero comparten protagonismo con la atención en tierra, la gastronomía, el entretenimiento y la posibilidad de decidir cómo vivir cada etapa.

Antes de despegar: la experiencia comienza en tierra

El viaje empieza mucho antes de ocupar un asiento. En el Aeropuerto Internacional El Dorado, INSIGNIA by Avianca Check-In ofrece un espacio para pasajeros INSIGNIA y socios Lifemiles Diamond y Magno, con atención especializada y acompañamiento personalizado. Más que resolver el registro, la propuesta traslada la identidad de la experiencia a tierra y establece un punto de atención reconocible desde el comienzo.

A esto se suma el acceso a salas VIP, donde el pasajero puede trabajar, descansar o prepararse para el vuelo. La diferencia está en contar con alternativas y poder organizar el tiempo previo al abordaje de acuerdo con las prioridades de cada viaje.

A bordo: privacidad para elegir el ritmo

INSIGNIA cuenta actualmente con asientos Flatbed con reclinación de 180 grados. A partir de 2027, la experiencia incorporará una nueva cabina con mayor privacidad y confort. Los materiales de producto contemplan suites individuales con puerta corrediza, divisor, una mesa más amplia y pantallas de alta definición con conectividad Bluetooth.

Disponer de un espacio propio facilita tanto la revisión de un documento como una pausa sin interrupciones o el descanso antes de llegar al destino. No se trata de convertir el avión necesariamente en una oficina, sino de ofrecer autonomía para decidir qué lugar tendrá el vuelo dentro de la jornada.

El descanso también está en los detalles

Al asiento Flatbed se suman un set de pijama y pantuflas diseñado por Maaji y audífonos Meridian con cancelación de ruido. Cada elemento cumple una función concreta: acompañar el descanso, reducir el ruido de fondo o disfrutar con mayor claridad la oferta de entretenimiento de Avianca On Air.

Una identidad latinoamericana a bordo

INSIGNIA reúne propuestas vinculadas con el talento latinoamericano. Su amenity kit fue creado junto a Mola Sasa, inspirado en el trabajo de la comunidad artesanal de mujeres de Chimichagua e incluye productos de Loto del Sur. El set de pijama y pantuflas de Maaji amplía esa selección de colaboraciones que traslada referentes colombianos a un entorno global.

La gastronomía profundiza esa narrativa. En los vuelos desde Bogotá hacia Europa, la propuesta incluye un menú creado por los chefs colombianos Álvaro Clavijo, de El Chato, y Rafael Buitrago, de Elvia Barichara. Las preparaciones se inspiran en sabores latinoamericanos y se presentan en una vajilla renovada.

🇨🇴 Colombia en el aire:

Maaji

Mola Sasa

Loto del Sur

Artesanas de Chimichagua

Chef Álvaro Clavijo · El Chato

Chef Rafael Buitrago · Elvia Barichara

La oferta se complementa con alternativas disponibles durante el vuelo: hamburguesas de Home Burgers en rutas desde Bogotá y Medellín hacia Europa, y pizzas de Castello Monte Vibiano en vuelos que parten desde Europa. Estas opciones amplían la posibilidad de elegir cuándo comer, en lugar de limitar la experiencia a una única secuencia de servicio.

Una propuesta complementaria dentro del continente

Avianca también ofrece Business Class Américas para los desplazamientos dentro del continente. Está disponible en las rutas internacionales de la región y en los vuelos nacionales de Colombia, Ecuador y Guatemala.

Incluye servicios prioritarios en tierra, acceso a salas VIP de Avianca y Star Alliance, acumulación de millas Lifemiles, ubicación en las tres primeras filas del avión y un servicio a bordo adaptado a la duración del trayecto.

Después del vuelo: el reconocimiento da continuidad al viaje

La experiencia puede continuar después del aterrizaje. La acumulación de millas Lifemiles conecta cada trayecto con viajes posteriores, mientras Magno, el nivel más alto del programa, amplía el reconocimiento para los socios más frecuentes.

Sus beneficios incluyen acceso a INSIGNIA by Avianca Check-In, atención por WhatsApp, ingreso a salas VIP para el socio y hasta cuatro acompañantes, Fast Track en aeropuertos seleccionados, preabordaje prioritario, atención dedicada en El Dorado, ascensos a Business Class en rutas seleccionadas y un bono Elite del 100% en la acumulación de millas.

6.000+ pasajeros/día vuelan con millas 54.000 millas acumuladas por minuto en el mundo 200+ comercios aliados 12 salas VIP propias

El diferencial no se limita a acumular. También está en ser reconocido y encontrar servicios familiares de un viaje a otro, de modo que cada recorrido no comience desde cero.

Más allá del asiento

La evolución de INSIGNIA muestra por qué una experiencia Business Class contemporánea no puede explicarse únicamente a partir de la silla. El asiento sigue siendo fundamental, pero su valor se amplía cuando forma parte de un recorrido que comienza con atención especializada en el aeropuerto y continúa con privacidad, descanso, gastronomía y entretenimiento a bordo.

INSIGNIA ocupa el primer nivel de esa narrativa: es la experiencia de largo alcance que reúne los atributos más distintivos de la propuesta de Avianca en los Boeing 787 que operan hacia y desde Londres, París, Madrid, Barcelona y Nueva York.

Más allá del asiento, una experiencia adquiere verdadero valor cuando cada momento forma parte de un mismo recorrido y el pasajero conserva la libertad de decidir cómo quiere vivirlo.