Publicado: octubre 1, 2026, 9:57 am

✈️ FUERZA AÉREA COLOMBIANA · HITO HISTÓRICO 📅 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Una trayectoria profesional que marca historia en la Fuerza Aérea Colombiana La Técnico Jefe de Comando Silvia Patricia Martínez se convirtió en la primera mujer del cuerpo administrativo en obtener este grado dentro de la institución, luego de 27 años de servicio. 🎖️ 27 años de servicio

🏛️ Primera mujer en el cuerpo administrativo

💻 Tecnologías de la información

La Técnico Jefe de Comando Silvia Patricia Martínez marcó este jueves 24 de septiembre un nuevo hito en la Fuerza Aérea Colombiana, al convertirse en la primera mujer del cuerpo administrativo en obtener este grado dentro de la Institución, luego de 27 años de servicio.

Su historia en la FAC inició en 1999, cuando ingresó como integrante del Curso 09 del Cuerpo Administrativo de Suboficiales, después de formarse como Tecnóloga en Sistemas en la Universidad Distrital. Desde entonces, ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en el área de tecnologías de la información, poniendo los conocimientos adquiridos al servicio de la misión institucional y enfrentando los diferentes retos que implica la carrera militar.

27 años de servicio a la institución 6 Unidades Militares Aéreas 3 titulaciones académicas 1999 año de ingreso · Curso 09

Formación académica

Este compromiso con la formación profesional la llevó a continuar preparándose, obteniendo tres titulaciones:

🎓

Tecnóloga en Sistemas · Universidad Distrital 🎓

Pregrado en Ingeniería de Sistemas · Universidad Santiago de Cali 🎓

Especialización en Alta Gerencia · Universidad Militar Nueva Granada 🎓

Especialización en Gerencia Integral de Telecomunicaciones · Escuela de Comunicaciones del Ejército Nacional

Estos logros académicos son el reflejo del esfuerzo, disciplina y dedicación, así como del equilibrio entre los deberes institucionales y la construcción de un proyecto de vida junto a su esposo e hijo.

« Cuando el propósito es grande, la integridad marca el rumbo, la disciplina sostiene el camino y cada desafío sencillamente nos recuerda que rendirse nunca será una opción. — Técnico Jefe de Comando Silvia Patricia Martínez · Fuerza Aérea Colombiana

Durante los 27 años de servicio a la Institución, ha estado en seis Unidades Militares Aéreas, asumiendo diferentes cargos, responsabilidades y desafíos, que hoy se convierten en una inspiración para las nuevas generaciones que sueñan con ser parte de la Fuerza Aérea Colombiana, una Institución que abre sus puertas al talento, la vocación y las capacidades de hombres y mujeres dispuestos a servir al país.

La Fuerza Aérea Colombiana ha sido un pilar fundamental en este recorrido. A lo largo de su carrera, la Institución le brindó las condiciones, los espacios y el respaldo necesarios para que la Técnico Jefe de Comando Silvia Patricia Martínez pudiera avanzar tanto en su desarrollo profesional como en su formación académica, demostrando que es posible construir una carrera militar de alto nivel sin renunciar al crecimiento personal. Este acompañamiento institucional es parte del compromiso de la Fuerza Aérea Colombiana con el talento de quienes la integran.

La Técnico Jefe de Comando Silvia Patricia Martínez asume este nuevo grado como un reconocimiento a su trayectoria y, al mismo tiempo, como una responsabilidad para continuar sirviendo a Colombia.