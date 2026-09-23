El Marketing Conference Latam 2026 llega a su octava edición

El marketing colombiano llega al último trimestre de 2026 con un consumidor que cambió su forma de gastar y con audiencias repartidas en múltiples canales. De ese contexto sale la programación del congreso, que tendrá dos salones en simultáneo: Vision, el principal, con conferencias magistrales, y Playbook Sessions, que combinará conferencias con talleres para que cada asistente se mueva entre uno y otro.
🧭 Las cuatro líneas temáticas
LÍNEA 1
Marcas con alma
Branding, brand purpose y storytelling local
LÍNEA 2
El lujo de lo cotidiano
Activación, eventos, PR y premiumización
LÍNEA 3
El orquestador del futuro
Data, martech, IA y medición
LÍNEA 4
La atención es oro
Streaming con publicidad, retail media y CTV
📋 Playbook Sessions: el salón alterno
📅 DÍA 1 · 30 DE SEPTIEMBRE
Casos de éxito + Workshop
Workshop de influencer marketing a cargo de Match
📅 DÍA 2 · 1 DE OCTUBRE
Jornada completa de Marketing B2B
Clase de Lina Echeverri, vicerrectora académica de Tec Alianza
🏆 Women to Watch Colombia 2026
El evento cerrará con la premiación Women to Watch Colombia 2026, reconocimiento que P&M entrega desde 2015. Las ganadoras de este año son:
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Andrea Zuluaga — CEO de Punto Aparte
Andrea Zuluaga — CEO de Punto Aparte
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Carolina Sánchez — Directora de comunicaciones corporativas de Oracle Colombia
Carolina Sánchez — Directora de comunicaciones corporativas de Oracle Colombia
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Catalina Rodríguez Sarmiento — Corporate Affairs Manager de Amgen
Catalina Rodríguez Sarmiento — Corporate Affairs Manager de Amgen
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Isabel Cristina Salazar — Directora general de El Conserje Marketing
Isabel Cristina Salazar — Directora general de El Conserje Marketing
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María Elisa Botero — CMO de Nutresa
María Elisa Botero — CMO de Nutresa
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Mónica Fernández de Soto — Directora de asuntos corporativos de Procter & Gamble
Mónica Fernández de Soto — Directora de asuntos corporativos de Procter & Gamble
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Natalia Villegas — Managing director de Proximity BBDO
Natalia Villegas — Managing director de Proximity BBDO
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Nathalie Vélez — Directora de LUMO Media Lab y Caracol Televisión
Nathalie Vélez — Directora de LUMO Media Lab y Caracol Televisión