Publicado: septiembre 23, 2026, 9:47 am

🎯 MARKETING CONFERENCE LATAM · 8ª EDICIÓN 📍 CÁMARA DE COMERCIO SALITRE · BOGOTÁ El Marketing Conference Latam 2026 llega a su octava edición «Negocio, escala y relevancia» es el tema central del congreso de mercadeo de P&M, que se hará el 30 de septiembre y el 1 de octubre en la Cámara de Comercio sede Salitre. 📅 30 sep y 1 oct 2026

🎤 2 salones simultáneos

🏆 Women to Watch Colombia 2026

El marketing colombiano llega al último trimestre de 2026 con un consumidor que cambió su forma de gastar y con audiencias repartidas en múltiples canales. De ese contexto sale la programación del congreso, que tendrá dos salones en simultáneo: Vision, el principal, con conferencias magistrales, y Playbook Sessions, que combinará conferencias con talleres para que cada asistente se mueva entre uno y otro.

🧭 Las cuatro líneas temáticas

LÍNEA 1 Marcas con alma Branding, brand purpose y storytelling local LÍNEA 2 El lujo de lo cotidiano Activación, eventos, PR y premiumización LÍNEA 3 El orquestador del futuro Data, martech, IA y medición LÍNEA 4 La atención es oro Streaming con publicidad, retail media y CTV

📋 Playbook Sessions: el salón alterno

📅 DÍA 1 · 30 DE SEPTIEMBRE Casos de éxito + Workshop Workshop de influencer marketing a cargo de Match 📅 DÍA 2 · 1 DE OCTUBRE Jornada completa de Marketing B2B Clase de Lina Echeverri, vicerrectora académica de Tec Alianza

🏆 Women to Watch Colombia 2026

El evento cerrará con la premiación Women to Watch Colombia 2026, reconocimiento que P&M entrega desde 2015. Las ganadoras de este año son:

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Andrea Zuluaga — CEO de Punto Aparte ★

Carolina Sánchez — Directora de comunicaciones corporativas de Oracle Colombia ★

Catalina Rodríguez Sarmiento — Corporate Affairs Manager de Amgen ★

Isabel Cristina Salazar — Directora general de El Conserje Marketing ★

María Elisa Botero — CMO de Nutresa ★

Mónica Fernández de Soto — Directora de asuntos corporativos de Procter & Gamble ★

Natalia Villegas — Managing director de Proximity BBDO ★

Nathalie Vélez — Directora de LUMO Media Lab y Caracol Televisión