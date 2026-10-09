Publicado: octubre 9, 2026, 10:37 am

140 años de Avon

✨ Avon Iconic Collection

🇨🇴 Colombia · 100 ml Avon recupera cuatro fragancias de su historia para conectar con una nueva generación Topaze, Toque de Amor, Charisma y Sweet Honesty regresan a Colombia bajo la Avon Iconic Collection

Hay aromas que terminan asociados a una época, a una persona o incluso a una generación. Esa memoria es la que Avon busca recuperar con el regreso a Colombia de Topaze, Toque de Amor, Charisma y Sweet Honesty, cuatro fragancias que hicieron parte de su portafolio entre finales de los años cincuenta y comienzos de los setenta. Las referencias vuelven ahora bajo Avon Iconic Collection, una propuesta que coincide con los 140 años de la marca y que toma elementos de su pasado para reinterpretarlos desde códigos actuales.

Las cuatro fragancias 1959 Topaze elegant 1973 Sweet Honesty fun 1968 Charisma magnetic 1960 Toque de Amor lovely Todas regresan en presentaciones de 100 ml con una identidad visual renovada, pensada tanto para quienes las recuerdan como para quienes se acercan a ellas por primera vez.

Newstalgia: pasado con lectura actual La apuesta se conecta con la newstalgia, una tendencia que recupera referentes estéticos y culturales del pasado para darles una nueva lectura. En el caso de Avon, esa mirada no busca replicar literalmente lo que fue, sino convertir parte de su archivo en un punto de partida para volver a conversar con consumidoras actuales y, al mismo tiempo, mantener vivo el vínculo con quienes reconocen estas fragancias como parte de su historia.

Avon como Femtech El lanzamiento también funciona como una expresión concreta de la transformación que atraviesa la marca. En 2026, Avon renovó su identidad visual, reorganizó su portafolio y comenzó a posicionarse como una Femtech, una visión que pone la tecnología y la innovación al servicio de la belleza, el cuidado y las necesidades reales de las mujeres. Ese posicionamiento retoma una credencial que ha acompañado históricamente a la compañía: su desarrollo de tecnologías aplicadas a categorías como cuidado de la piel, maquillaje y perfumería. La diferencia está en cómo busca hacer más visible ese conocimiento y traducirlo en productos sencillos, accesibles y relevantes para las rutinas actuales.

🇨🇴 Avon en Colombia En Colombia, donde la marca cuenta con una red de más de 190.000 consultoras, este lanzamiento se suma a una transformación más amplia de su propuesta. Más que mirar al pasado, Avon utiliza su propio legado como una herramienta para construir futuro y demostrar que una marca con 140 años también puede reinventarse desde el producto, la tecnología y nuevos códigos de belleza.

Iconic Collection resume esa intención y convierte el aniversario de Avon en algo más que una conmemoración. El regreso de Topaze, Toque de Amor, Charisma y Sweet Honesty combina memoria, producto e innovación en una misma apuesta: recuperar cuatro nombres reconocibles de su historia, actualizar su expresión y convertirlos en parte de una etapa que busca renovar la relación de Avon con nuevas generaciones.