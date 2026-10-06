Del 16 al 18 de octubre, «BogotáEats a Cielo Abierto» convierte al Parque Museo El Chicó en un cielo lleno de estrellas gastronómicas, reuniendo a 36 de los mejores restaurantes de Bogotá y a restaurantes invitados de las zonas afectadas por el reciente terremoto.
Este año, BogotáEats a Cielo Abierto, presentado por Coca-Cola Zero, rinde homenaje a las estrellas detrás de cada plato: los chefs y cocineros que, edición tras edición, sostienen la escena gastronómica de la ciudad.
«El mundo gastronómico es de mucho sacrificio, de horas largas, presión y mucha adrenalina; casi como un deporte. Por eso, en las cocinas uno encuentra mucha vocación. Los cocineros son muy apasionados por lo que hacen y este año queríamos resaltar ese trabajo.»
— Alejandro Escallón, cofundador de The Gula Group
Bajo esa premisa, esta edición busca acercar a los asistentes a las historias detrás de los platos, con creaciones exclusivas para el festival de más de 36 chefs.
Las 3 grandes novedades de esta edición
Restaurantes de Cali, Pereira, Roldanillo y Quindío, zonas afectadas por el reciente terremoto, se suman a esta edición sin costo de stand ni hospedaje. El 100% de lo recaudado será para la reactivación de sus negocios.
El Chato, nombrado mejor restaurante de Latinoamérica por Latin America’s 50 Best Restaurants, ofrecerá por primera vez una experiencia a la mesa exclusiva en co-creación con Coca-Cola Zero, con un menú de pasos diseñado únicamente para este evento.
Una zona dedicada por completo a llevar al festival lo mejor del picante bogotano, protagonizada por Sprite.
«Cada edición de BogotáEats nace de la misma pregunta: ¿qué le falta ver, probar y vivir en esta ciudad? Este año esa pregunta tiene tres respuestas: traer por primera vez a El Chato, abrirle una zona propia al picante, y algo que nos emociona todavía más, poder decir que venir al festival también es una forma de apoyar a la gastronomía de las zonas afectadas y ayudarles a reactivar su turismo desde Bogotá.»
— Alejandro Escallón, cofundador de The Gula Group
Los restaurantes de esta edición
26 restaurantes y chefs de Bogotá, cada uno con dos propuestas creadas para el festival, junto a seis marcas de postres y los cuatro restaurantes de la zona Spicy by Sprite conforman esta edición.
Bottega Enemigo · Cabrera Resto Bar · Central Cevichería · Demiguel · Donceles · Igna · El Libanés · El Pantera · Famiglia Pizzeria · Fiero · Fortezza · Ganzó · Grupo Smile Ft. Rogelio · La Kasta · La Fama Barbecue · Lavanda Bistró · La Monferrina · Le Grand · Longos · Piedra Cocina Libre · Poseidon · Renne · Sauvage · Sur Vermutería · Tohoku · Via de Cuore
Crepes & Waffles · Topi’s Café · Grupo Smile · Beale Patisserie · Salvo Patria · La Limeña
Da Luccia (Pereira) · Sabor Pacífico – cocineras tradicionales del Festival Petronio Álvarez · Sexto Vento (Roldanillo, Valle del Cauca)
«Este es nuestro festival insignia, el que le dio origen a The Gula Group y con el que nació el sueño de hacer parte del motor de desarrollo de la industria restaurantera de nuestra ciudad para posicionarnos como una de las capitales gastronómicas de América.»
— Laura Sánchez M., cofundadora de The Gula Group
Impacto económico y social
La selección de restaurantes invitados de las zonas afectadas se hizo a través de una convocatoria abierta en redes sociales. El equipo de The Gula Group revisó las propuestas, conoció sus historias y los acompañó en el desarrollo de los platos con los que llegarán al festival, buscando que además de vender, se den a conocer en Bogotá y ayuden a reactivar el turismo gastronómico en sus regiones.
«Queríamos que no solo vinieran, sino que trajeran un plato que realmente funcionara en el festival y se dieran a conocer en Bogotá.»
— Laura Sánchez M., cofundadora de The Gula Group
Esta invitación también explica por qué el festival se realiza en octubre y no en las fechas originales: tras el terremoto del pasado 10 de agosto, The Gula Group decidió correr la fecha para que agosto y septiembre fueran meses de atención a los afectados, periodo en el que la marca donó el 100% de la boletería recaudada durante dos días a la Fundación Gastronomía Social, que apoyó a restaurantes de las zonas afectadas comprándoles platos para alimentar a quienes más lo necesitaban.
Una experiencia para todos
BogotáEats a Cielo Abierto ofrece una experiencia al aire libre para celebrar con amigos donde se podrá encontrar lo mejor de la coctelería nacional e internacional. Durante tres días será el gran punto de encuentro para vivir experiencias alrededor de la buena mesa, la música en vivo, los maridajes y las activaciones de marca que completan la programación.
👨👩👧 Family Day · Domingo 18 de octubre: zonas verdes para disfrutar en familia, activaciones de marca con regalos para todos, y entrada sin costo para menores de 8 años.
«Si alguien quiere entender por qué los bogotanos decimos que aquí se come delicioso, tiene que venir a este festival para comprobarlo.»
— Laura Sánchez M., cofundadora de The Gula Group
🎟️ Boletería
The Gula Group · Presentado por Coca-Cola Zero
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