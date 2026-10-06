«Bogotá no brilla porque está más cerca de las estrellas, Bogotá brilla porque sus estrellas se ven desde el cielo.»

Del 16 al 18 de octubre, «BogotáEats a Cielo Abierto» convierte al Parque Museo El Chicó en un cielo lleno de estrellas gastronómicas, reuniendo a 36 de los mejores restaurantes de Bogotá y a restaurantes invitados de las zonas afectadas por el reciente terremoto.

Este año, BogotáEats a Cielo Abierto, presentado por Coca-Cola Zero, rinde homenaje a las estrellas detrás de cada plato: los chefs y cocineros que, edición tras edición, sostienen la escena gastronómica de la ciudad.

«El mundo gastronómico es de mucho sacrificio, de horas largas, presión y mucha adrenalina; casi como un deporte. Por eso, en las cocinas uno encuentra mucha vocación. Los cocineros son muy apasionados por lo que hacen y este año queríamos resaltar ese trabajo.» — Alejandro Escallón, cofundador de The Gula Group

Bajo esa premisa, esta edición busca acercar a los asistentes a las historias detrás de los platos, con creaciones exclusivas para el festival de más de 36 chefs.