 Del 16 al 18 de octubre, "BogotáEats a Cielo Abierto" convierte al Parque Museo El Chicó en un cielo lleno de estrellas gastronómicas, reuniendo a 36 de los mejores restaurantes de Bogotá y a restaurantes invitados de las zonas afectadas por el reciente terremoto. - Colombia
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Del 16 al 18 de octubre, «BogotáEats a Cielo Abierto» convierte al Parque Museo El Chicó en un cielo lleno de estrellas gastronómicas, reuniendo a 36 de los mejores restaurantes de Bogotá y a restaurantes invitados de las zonas afectadas por el reciente terremoto.

Publicado: octubre 6, 2026, 6:41 pm

6.ª Edición · Presentado por Coca-Cola Zero
📍 Parque Museo El Chicó
🗓️ 16, 17 y 18 de octubre

BogotáEats a Cielo Abierto

«Bogotá no brilla porque está más cerca de las estrellas, Bogotá brilla porque sus estrellas se ven desde el cielo.»

🍽️ +36 restaurantes
👥 30.000 asistentes esperados
💼 1.500–1.800 empleos temporales

Del 16 al 18 de octubre, «BogotáEats a Cielo Abierto» convierte al Parque Museo El Chicó en un cielo lleno de estrellas gastronómicas, reuniendo a 36 de los mejores restaurantes de Bogotá y a restaurantes invitados de las zonas afectadas por el reciente terremoto.

Este año, BogotáEats a Cielo Abierto, presentado por Coca-Cola Zero, rinde homenaje a las estrellas detrás de cada plato: los chefs y cocineros que, edición tras edición, sostienen la escena gastronómica de la ciudad.

«El mundo gastronómico es de mucho sacrificio, de horas largas, presión y mucha adrenalina; casi como un deporte. Por eso, en las cocinas uno encuentra mucha vocación. Los cocineros son muy apasionados por lo que hacen y este año queríamos resaltar ese trabajo.»

— Alejandro Escallón, cofundador de The Gula Group

Bajo esa premisa, esta edición busca acercar a los asistentes a las historias detrás de los platos, con creaciones exclusivas para el festival de más de 36 chefs.

Las 3 grandes novedades de esta edición

🤝
Solidaridad con las zonas afectadas

Restaurantes de Cali, Pereira, Roldanillo y Quindío, zonas afectadas por el reciente terremoto, se suman a esta edición sin costo de stand ni hospedaje. El 100% de lo recaudado será para la reactivación de sus negocios.

El Chato debuta en BogotáEats

El Chato, nombrado mejor restaurante de Latinoamérica por Latin America’s 50 Best Restaurants, ofrecerá por primera vez una experiencia a la mesa exclusiva en co-creación con Coca-Cola Zero, con un menú de pasos diseñado únicamente para este evento.

🌶️
Spicy by Sprite

Una zona dedicada por completo a llevar al festival lo mejor del picante bogotano, protagonizada por Sprite.

«Cada edición de BogotáEats nace de la misma pregunta: ¿qué le falta ver, probar y vivir en esta ciudad? Este año esa pregunta tiene tres respuestas: traer por primera vez a El Chato, abrirle una zona propia al picante, y algo que nos emociona todavía más, poder decir que venir al festival también es una forma de apoyar a la gastronomía de las zonas afectadas y ayudarles a reactivar su turismo desde Bogotá.»

— Alejandro Escallón, cofundador de The Gula Group

Los restaurantes de esta edición

26 restaurantes y chefs de Bogotá, cada uno con dos propuestas creadas para el festival, junto a seis marcas de postres y los cuatro restaurantes de la zona Spicy by Sprite conforman esta edición.

🍽️ Restaurantes de Bogotá

Bottega Enemigo · Cabrera Resto Bar · Central Cevichería · Demiguel · Donceles · Igna · El Libanés · El Pantera · Famiglia Pizzeria · Fiero · Fortezza · Ganzó · Grupo Smile Ft. Rogelio · La Kasta · La Fama Barbecue · Lavanda Bistró · La Monferrina · Le Grand · Longos · Piedra Cocina Libre · Poseidon · Renne · Sauvage · Sur Vermutería · Tohoku · Via de Cuore

🍮 Postres

Crepes & Waffles · Topi’s Café · Grupo Smile · Beale Patisserie · Salvo Patria · La Limeña

🤝 Invitados solidarios

Da Luccia (Pereira) · Sabor Pacífico – cocineras tradicionales del Festival Petronio Álvarez · Sexto Vento (Roldanillo, Valle del Cauca)

«Este es nuestro festival insignia, el que le dio origen a The Gula Group y con el que nació el sueño de hacer parte del motor de desarrollo de la industria restaurantera de nuestra ciudad para posicionarnos como una de las capitales gastronómicas de América.»

— Laura Sánchez M., cofundadora de The Gula Group

Impacto económico y social

30.000
asistentes proyectados en 3 días

1.500–1.800
empleos temporales generados

100%
de lo recaudado por invitados solidarios va a sus negocios

La selección de restaurantes invitados de las zonas afectadas se hizo a través de una convocatoria abierta en redes sociales. El equipo de The Gula Group revisó las propuestas, conoció sus historias y los acompañó en el desarrollo de los platos con los que llegarán al festival, buscando que además de vender, se den a conocer en Bogotá y ayuden a reactivar el turismo gastronómico en sus regiones.

«Queríamos que no solo vinieran, sino que trajeran un plato que realmente funcionara en el festival y se dieran a conocer en Bogotá.»

— Laura Sánchez M., cofundadora de The Gula Group

Esta invitación también explica por qué el festival se realiza en octubre y no en las fechas originales: tras el terremoto del pasado 10 de agosto, The Gula Group decidió correr la fecha para que agosto y septiembre fueran meses de atención a los afectados, periodo en el que la marca donó el 100% de la boletería recaudada durante dos días a la Fundación Gastronomía Social, que apoyó a restaurantes de las zonas afectadas comprándoles platos para alimentar a quienes más lo necesitaban.

Una experiencia para todos

BogotáEats a Cielo Abierto ofrece una experiencia al aire libre para celebrar con amigos donde se podrá encontrar lo mejor de la coctelería nacional e internacional. Durante tres días será el gran punto de encuentro para vivir experiencias alrededor de la buena mesa, la música en vivo, los maridajes y las activaciones de marca que completan la programación.

👨‍👩‍👧 Family Day · Domingo 18 de octubre: zonas verdes para disfrutar en familia, activaciones de marca con regalos para todos, y entrada sin costo para menores de 8 años.

«Si alguien quiere entender por qué los bogotanos decimos que aquí se come delicioso, tiene que venir a este festival para comprobarlo.»

— Laura Sánchez M., cofundadora de The Gula Group

🎟️ Boletería

Franja individual
$24.000
+ ticket service · IVA incluido
Aforo de 2.200 personas por franja

Solo 100 cupos
$60.000
Paquete Comiéndose el Mundo
Entrada para los tres días · + ticket service · IVA incluido

👶
Menores de 8 años
Gratis

16 · 17 · 18 de octubre · Parque Museo El Chicó · Bogotá
BogotáEats a Cielo Abierto 2026

The Gula Group · Presentado por Coca-Cola Zero

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