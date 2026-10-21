Una iniciativa que propone mirar al lugar de trabajo como el medio más poderoso de conexión entre los colombianos

Great Place to Work® Colombia presenta «Colombia nos une, hagámoslo con confianza», una iniciativa que busca abrir una conversación nacional a partir de una convicción: el lugar de trabajo es el medio más poderoso de conexión entre los colombianos. Allí confluyen múltiples historias, proyectos e ilusiones; allí tomamos consciencia de que las diferencias no separan, sino que enriquecen; y allí, día a día, se construye un país.

En un momento en que Colombia se percibe dividida, la campaña propone mirar la realidad desde otro lugar. Las organizaciones reúnen a personas de todas las regiones, generaciones y trayectorias que, cuando confían unas en otras, logran lo que parecía imposible.