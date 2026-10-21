Great Place to Work® Colombia presenta «Colombia nos une, hagámoslo con confianza», una iniciativa que busca abrir una conversación nacional a partir de una convicción: el lugar de trabajo es el medio más poderoso de conexión entre los colombianos. Allí confluyen múltiples historias, proyectos e ilusiones; allí tomamos consciencia de que las diferencias no separan, sino que enriquecen; y allí, día a día, se construye un país.
En un momento en que Colombia se percibe dividida, la campaña propone mirar la realidad desde otro lugar. Las organizaciones reúnen a personas de todas las regiones, generaciones y trayectorias que, cuando confían unas en otras, logran lo que parecía imposible.
No hay dos Colombias. El trabajo demuestra que somos un solo país, diverso y complementario.
«La confianza es lo que ha permitido a generaciones de colombianos lograr lo imposible. Queremos que cada organización del país se sienta invitada a recordarlo, a conversar sobre ello y a demostrarlo en lo cotidiano: en un saludo, en una celebración, en una decisión que cuida a las personas. Cuando cuidamos a quienes trabajan con nosotros, cuidamos sus hogares, sus familias y la Colombia que construyen.»
— Great Place to Work® Colombia
Conoce la iniciativa
¡Súmate a la iniciativa!
Invitamos a todas las organizaciones, gremios, universidades y medios de comunicación a hacer parte de esta conversación nacional. Ingresa a la landing, descarga el toolkit y comparte cómo se vive la confianza en tu lugar de trabajo.
Acerca de Great Place to Work®
Great Place to Work® es una firma global de consultoría apasionada por el análisis y la comprensión de fenómenos psicosociales. Durante más de 30 años ha participado en la construcción de grandes lugares para trabajar, convencida de que todas las organizaciones que se esfuerzan por construir relaciones de confianza pueden tener un Ambiente Laboral excelente.
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