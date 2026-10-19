Publicado: octubre 19, 2026, 5:52 pm

Pagos Inmediatos

Bre-B · Primer año

24 departamentos Visionamos conecta a más de 180 entidades del sector cooperativo y solidario a Bre-B La red de pagos inmediatos ya cuenta con cerca de 600.000 llaves activas y ha alcanzado alrededor de 6 millones de transacciones durante su primer año de operación

En el primer año de operación de Bre-B, Visionamos ha conectado a más de 180 entidades del sector cooperativo y solidario, ampliando el acceso de sus asociados a los pagos inmediatos y a nuevas alternativas para realizar transferencias, pagos y recaudos. A este resultado se suman cerca de 600.000 llaves activas y una red con presencia en 24 departamentos del país. La evolución de la infraestructura también se refleja en el crecimiento de las llaves. Entre junio y agosto de 2026, el volumen mensual de transacciones pasó de más de 650.000 a cerca de 860.000, mientras que el ecosistema incorporó nuevas alternativas para los pagos digitales.

Un año en números +180 entidades cooperativas, mutuales y fondos de empleados conectadas ~600.000 llaves activas en la red ~6M transacciones en el primer año de operación 17% crecimiento promedio mensual en llaves Entre junio y agosto de 2026, el volumen mensual de transacciones pasó de más de 650.000 a cerca de 860.000

QR en comercios Desde enero de este año, el servicio de QR de Visionamos cuenta con más de 4.000 comercios, entre establecimientos como farmacias, tiendas y negocios de abarrotes.

«Bre-B nos ha permitido avanzar de la implementación tecnológica al uso cotidiano de los pagos inmediatos. El reto ahora es continuar aumentando la adopción y ampliar los casos de uso alrededor de pagos, comercios, recaudos y servicios digitales.» — Melva Rojas, gerente general de Visionamos

El sector cooperativo en el ecosistema de pagos Para Visionamos, el despliegue de Bre-B representó la posibilidad de integrar al sector cooperativo y solidario al nuevo ecosistema de pagos inmediatos del país. Actualmente, más de 180 cooperativas, mutuales y fondos de empleados hacen parte de la infraestructura, permitiendo que sus asociados puedan enviar y recibir recursos de manera inmediata, independientemente de la entidad financiera en la que se encuentre la otra persona. Más allá de las transferencias entre personas, la infraestructura habilitada por Bre-B abre nuevas posibilidades para pagos, comercios, recaudos y servicios digitales, al tiempo que permite a las entidades del sector participar en un ecosistema financiero orientado hacia la interoperabilidad y los pagos en tiempo real. Para la entidad, uno de los principales resultados de este primer año ha sido lograr que organizaciones con diferentes tamaños y capacidades tecnológicas puedan participar dentro de una misma infraestructura de pagos inmediatos. Desde su rol como administrador de la Red Coopcentral, la organización busca facilitar el acceso de las entidades del sector a capacidades tecnológicas que permitan ofrecer servicios financieros modernos, seguros e interoperables.

📍 Foro de Pagos: «Un año transformando los pagos en Colombia» Estos resultados serán parte de la conversación que tendrá lugar el próximo 6 de octubre en el Foro de Pagos, que se realizará en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en Bogotá. El encuentro contará con la participación de representantes de entidades como el Banco de la República, ACH Colombia, Credibanco, GOU Payments, Redeban, Servibanca, el Banco de la Red Coopcentral y Visionamos. Los temas incluirán la interoperabilidad, la resiliencia y la innovación en la infraestructura de pagos inmediatos, así como las oportunidades que Bre-B abre para ciudadanos, empresas, comercios y el sector público.