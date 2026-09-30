SE LANZA EN BOGOTÁ “AGATA” UN STEAKHOUSE CONTEMPORÁNEO CON ACENTO COLOMBIANO

Publicado: septiembre 30, 2026, 3:55 pm

🔥 FUEGO Y ORIGEN · STEAKHOUSE CONTEMPORÁNEO 📍 DOUBLETREE BY HILTON · PARQUE 93 Se lanza en Bogotá «Ágata», un Steakhouse contemporáneo con acento colombiano Ágata nace bajo el concepto Fuego y Origen, una propuesta gastronómica en la que la carne premium y el ritual de la parrilla son protagonistas. El fuego marca el carácter de cada preparación, mientras los ingredientes, acompañamientos, salsas y postres incorporan guiños de la cocina colombiana. 📍 Carrera 11B # 96-59, Bogotá

🐾 Pet friendly · Parqueadero EV

🤝 Abierto a clientes externos

Una nueva experiencia gastronómica nace en el norte de Bogotá, específicamente en el Hotel DoubleTree by Hilton Bogotá Parque 93. Aprovechando esta ubicación estratégica, el restaurante Ágata entra a uno de los principales corredores gastronómicos, empresariales y de entretenimiento de Bogotá.

Esta nueva propuesta rompe la percepción de que la gastronomía hotelera está dirigida únicamente al huésped y busca atraer ejecutivos, vecinos, parejas y consumidores locales que frecuentan la emblemática zona Parque 93.

🔥 EL CONCEPTO · FUEGO Y ORIGEN Una interpretación donde la tradición del fuego evoluciona hacia una experiencia actual, cercana y sofisticada, pensada tanto para ocasiones especiales como para disfrutar de una propuesta gastronómica de alto nivel en cualquier momento. Es un Steakhouse contemporáneo que conecta desarrollo creativo, técnica e identidad local.

La visión del hotel

« Las expectativas de la renovación de nuestro Restaurante Ágata están enfocadas en brindar a nuestros huéspedes y clientes externos una experiencia gastronómica de calidad, que combine el mundo de las carnes con toques de sabores colombianos, acompañada de una selección de bebidas acordes con el menú. Todo esto estará ambientado en un espacio diseñado para vivir una experiencia espectacular, con estándares de la marca DoubleTree by Hilton. — Alejandro Restrepo, Gerente del Hotel DoubleTree by Hilton Bogotá Parque 93

Restrepo también destacó que Ágata busca complementar las nuevas unidades gastronómicas de la cadena Hoteles Cosmos, que a partir de 2026 renueva sus restaurantes para mantenerse alineada con la oferta gastronómica de Bogotá, ofreciendo además espacios accesibles, pet friendly y parqueaderos con facilidades para movilidad eléctrica.

La propuesta del Chef Ejecutivo

«Nuestra principal diferencia radica en la capacidad de combinar la esencia clásica de un Steakhouse con técnicas contemporáneas y tendencias actuales de la gastronomía. Buscamos que cada plato conserve el protagonismo del producto, especialmente de la carne, resaltando su calidad, origen, maduración y método de cocción.» — Johan David Rodríguez Piñeros, Chef Ejecutivo · Ágata Steakhouse

«Más que servir un corte de carne, buscamos generar una experiencia gastronómica integral donde cada plato destaque por su ejecución, personalidad y capacidad de sorprender al comensal, consolidando así una propuesta diferenciadora en Bogotá y en la zona.» — Johan David Rodríguez Piñeros, Chef Ejecutivo · Ágata Steakhouse

Acerca del Chef Ejecutivo

👨‍🍳 JOHAN DAVID RODRÍGUEZ PIÑEROS Chef colombiano con más de 14 años de experiencia en los sectores hotelero y gastronómico. Egresado del SENA, especialista en Cocina Creativa de la Universidad Gastronómica Mariano Moreno y diplomado en Administración de Cocina Profesional de la Universidad Externado de Colombia. Su cocina incorpora elementos de la gastronomía colombiana desde una mirada actual, buscando que cada plato conecte origen, identidad e innovación.