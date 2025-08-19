Fine Dining Table Colombia 2025 anuncia a los ganadores de su primera gala en Latinoamérica

Publicado: agosto 19, 2025, 5:27 pm

Bogotá se vistió de gala para vivir uno de los hitos más importantes de su historia culinaria: la primera edición en Latinoamérica de la Gala Visa Fine Dining Table. El evento, realizado en el emblemático Gimnasio Moderno, reunió a más de 400 invitados entre chefs, sommeliers, productores, periodistas, foodies y personalidades de la gastronomía mundial.

Los Premios Fine Dining Table Colombia 2025 celebraron a los restaurantes, chefs y equipos que están transformando la cocina nacional a través de la innovación, la excelencia y la sostenibilidad.

Ganadores por categoría

Mejor Diseño de Restaurante: Adriano en Casa República

Mejor Cocktail Bar: Mamba Negra

Mejor Wine Bar: Chin Chin

Mejor Servicio: Restaurante Río

Mejor Restaurante Revelación: Humo Negro

Mejor Chef Revelación: Andrés Fernández León

Mejor Chef Fine Dining Table: Leonor Espinosa y Álvaro Clavijo

Mejor Sommelier Fine Dining Table: Laura Hernández Espinosa

Distinciones especiales

Menciones Especiales: Astoria Roof Top, Attick & Keller, Grupo Seratta, Momentino, Soul Burger, Wala Beach Club.

Recomendados FDT: Don Juan, Chichería Demente, Fiero, Casa Palermo, Casa El Ramal, Cande, Asturiano, Exxus, Animare, Empiria, Alma, La Beautiful, Romeo, Mercado 3, Platillos Voladores, Marzzano, La Única, Qun, Kion, Tacaloa, Rabo de Pez, Terrazo Medellín.

Premio Sartén Verde (Sostenibilidad): Casa M y Blue Apple Beach Club.

Sartenes de Fuego – Máximo Reconocimiento

1 fuego: Blue Apple Beach, Espíritu, Buen Humo, Guasimo, Cocina de Pepina, Adriano en Casa República, Francés Bistró, Cacio Pepe, Pizzardi, Nana, Uma Cantina Peruana, Carmen, Manuel Andrés DC, Primer Piso, Osso, Sauvage, Oficial, Nueve, Hostería Local, Petronio, Oni Nikkei.

2 fuegos: Selma, Afluente, Oda, Carmen, Humo Negro, Prudencia, Río Bogotá, Sambombi Bistró, Uro, X.O, Don Diablo, Salvo Patria, Oriente, La Sala de Laura, Cascajal, Débora, Idílico, Casa M.

3 fuegos: El Chato, Celele, El Cielo Medellín, El Cielo Bogotá, Erre Ramón Freixa, Harry Sasson, Leo Bogotá, Mesa Franca, Mini Mal.

Voces de la noche

Alexander De Mondey, cofundador de Fine Dining Table, expresó:

“Esta noche hemos celebrado a los cocineros y equipos que están poniendo a Colombia en el mapa gastronómico global. Su talento es inspiración para toda Latinoamérica”.

Por su parte, Adriana Cárdenas, Gerente General de Visa en Colombia, destacó:

“Visa apoya la gastronomía porque reconoce en ella un motor de desarrollo económico, de inclusión financiera para miles de pequeños negocios y un impulso clave para el turismo en el país”.

Una membresía exclusiva

Durante la velada también se presentó la membresía Fine Dining Table, una suscripción premium para amantes de la alta gastronomía que ofrecerá:

acceso prioritario a experiencias culinarias exclusivas,

menús de degustación especiales,

reservas preferenciales,

y beneficios de lujo durante todo el año.

Esta iniciativa busca conectar al público foodie de alto nivel con los restaurantes más destacados y consolidar a Colombia como un destino gastronómico de clase mundial.

Mirando hacia adelante

La ceremonia cerró con el anuncio del próximo destino de Fine Dining Table en la región: Panamá será sede de la siguiente gala.

Finalmente, De Mondey subrayó el espíritu de estos premios: