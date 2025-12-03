Durante el III Congreso Iberoamericano para Prevenir el Burnout se hizo un llamado urgente a transformar la cultura de trabajo

Publicado: diciembre 3, 2025, 12:39 pm

Más de 150 especialistas y profesionales e diversos sectores esenciales participaron en el III Congreso Iberoamericano para Prevenir el Burnout, que se celebró en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.

Más de 150 participantes de países como Estados Unidos, Colombia, Argentina, México, Venezuela, Guatemala, España, Italia, Chile y República Dominicana, se reunieron en Cartagena de Indias para analizar el avance del burnout en la región y proponer estrategias que permitan frenar una crisis silenciosa que afecta la salud mental, la productividad y la sostenibilidad de las organizaciones en Colombia y en toda la región.

Con el lema “Liderazgo y eficiencia: Más humanos que nunca”, se llevó a cabo el III Congreso Iberoamericano para Prevenir el Burnout, auspiciado por Vacation is a Human Right Foundation (VIAHR) un encuentro transformador en el que participaron líderes, profesionales de la salud, directivos de diversas empresas que buscan prevenir el burnout, además de especialistas comprometidos con el bienestar humano y organizacional.

El encuentro cerró con un mensaje contundente: el agotamiento laboral dejó de ser un asunto individual para convertirse en un desafío estructural de salud pública y de desarrollo económico.

“Dejamos en los asistentes tres mensajes claves: reconocer que el burnout es real y universal, aprender a detectar señales tempranas en cuerpo, mente y emociones, y adoptar herramientas de autocuidado, descanso y liderazgo sostenible”, explicó María Méndez, presidenta de VIAHR.

Un problema que se expande en la región

El burnout, reconocido por la OMS como fenómeno ocupacional, continúa creciendo en América Latina. En Colombia, estudios recientes indican que el 13 % de los trabajadores declara sufrir estrés crónico asociado al trabajo. En sectores de alta demanda —como salud, educación y servicios esenciales— la cifra se dispara: investigaciones regionales reportan que hasta el 59,8 % del personal sanitario presenta síntomas de burnout.

El impacto económico es igualmente crítico. La OMS estima que la depresión y la ansiedad —frecuentemente vinculadas al burnout— generan pérdidas globales de productividad cercanas a 1 billón de dólares al año y más de 12 mil millones de jornadas laborales perdidas.

De acuerdo con lo que indicó durante su intervención, Carmen Martínez Viciana, Asesora de Salud Mental de la OPS/OMS, en la región, este síndrome está estrechamente ligado a trabajo precario, alta informalidad y baja inversión en salud mental, más que a factores individuales”

Para prevenirlo, la OPS subraya la importancia de identificar señales tempranas tanto en personas como en equipos: agotamiento persistente, problemas de sueño, irritabilidad, cinismo, errores frecuentes, ausentismo, presentismo, conflictos internos y aumento de licencias por salud mental. Estos indicadores deben activar respuestas organizacionales, como revisión de cargas laborales, fortalecimiento del liderazgo saludable y mecanismos de apoyo temprano.

Además, la OMS informa que las empresas que implementan programas de salud mental reportan entre 10 % y 30 % de aumento en productividad y reducciones de hasta 40 % en ausentismo.

Aunque ha aumentado la conciencia, gobiernos y empresas no avanzan al ritmo necesario. Persisten brechas enormes: bajo presupuesto para salud mental, falta de talento especializado y acciones empresariales aisladas que no abordan la raíz organizacional del burnout. La OPS y la OMS recomiendan avanzar en legislaciones que incluyan riesgos psicosociales, metas de reducción de burnout y políticas que transformen la estructura del trabajo.

Un llamado a transformar la cultura de trabajo

Por otro lado, el empresario argentino Mario J. Paredes, desatacó que las políticas empresariales más efectivas para prevenir el agotamiento incluyen flexibilidad de horarios para quienes cuidan hijos o adultos mayores, apoyo psicológico gratuito en momentos críticos, espacios de diálogo para coordinar descansos, actividades que fortalezcan el sentido de equipo y comunicación transparente sobre avances y retos. También funcionan las consultas regulares a empleados y los programas de manejo del estrés, mindfulness o pausas activas.

“Invertir en bienestar no es un gasto, sino una estrategia que impulsa la competitividad y productividad empresarial; y para lograr esta transformación se requiere un liderazgo empático y consciente, capaz de equilibrar resultados económicos con bienestar humano. Un liderazgo que escucha, genera confianza, promueve propósito y modela prácticas saludables.”

Un llamado urgente

El III Congreso Iberoamericano para Prevenir el Burnout concluyó con un compromiso compartido: cambiar la forma en que trabajamos para que el trabajo no nos cueste la salud.

Por su parte, VIAHR reafirmó su misión de impulsar educación, asesoría, políticas y experiencias de descanso que permitan prevenir el agotamiento laboral en empresas, instituciones y comunidades de toda la región.