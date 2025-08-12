Bogotá será sede de la primera convención de negocios de la comida rápida “Entre Panes”

Publicado: agosto 12, 2025, 12:24 pm

Por primera vez en Colombia, empresarios, proveedores y líderes del segmento de hamburguesas, sándwiches y perros calientes se reunirán en un evento único: Entre Panes 2025, la primera convención de negocios de la comida rápida y casual en el país. La cita será del 26 al 27 de agosto en Corferias (pabellón 1, segundo nivel), Bogotá, con entrada gratuita y registro previo en www.entrepanesb2b.com.

El evento reunirá a más de 2.000 propietarios de restaurantes y más de 80 marcas expositoras de categorías como cárnicos, lácteos, panadería, congelados, bebidas, fruver, empaques, aseo, salsas y aderezos, grasas y aceites, y equipamiento de cocina. También contará con un show de lanzamientos, donde se presentarán productos innovadores del sector.

Además, habrá una agenda académica con más de 20 charlas lideradas por referentes como Pilar Amorocho (Sándwich Qbano), Pablo Vélez (Home Burgers), Alejandro Escallón (B.Eats), Lorenzo Mazuera (Bicono) y Catalina Lozano (Randys), quienes compartirán estrategias y experiencias sobre liderazgo, innovación, sostenibilidad, marketing digital e inteligencia artificial aplicada a la gastronomía.

Bajo el lema “Dale un mordisco al éxito”, Entre Panes busca consolidarse como la plataforma de networking y actualización más importante del sector Horeca en Latinoamérica.

El auge del segmento “entre panes”

En Colombia, las hamburguesas lideran el crecimiento del mercado: en el primer trimestre de 2025 generaron ventas por $353 mil millones, con un aumento del 6,5 % respecto al año anterior. El consumo de sándwiches también es significativo, con 25 millones de unidades vendidas al año y un crecimiento proyectado del 6,6 % anual hasta 2032.

Este evento llega en un momento clave para una industria que, solo en Latinoamérica, mueve USD 57.78 mil millones y se proyecta a USD 84 mil millones para 2030.

📅 Fecha: 26 y 27 de agosto de 2025

📍 Lugar: Corferias, Bogotá (Pabellón 1, segundo nivel)

💲 Entrada: Gratuita con registro previo en www.entrepanesb2b.com

⏰ Apertura de puertas: 9:00 a.m.