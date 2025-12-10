Impact Energy: la plataforma pionera que impulsa una transición energética justa a través de tecnología, comunidades y datos confiables

Publicado: diciembre 10, 2025, 1:26 pm

La Universidad del Magdalena presenta la primera plataforma integral de monitoreo socioambiental de energías renovables en Colombia, diseñada para fortalecer la toma de decisiones, empoderar comunidades y mejorar los procesos de transición energética.

Con una mezcla de inteligencia artificial, sensores IoT, blockchain y análisis de ciclo de vida, Impact Energy se convierte en la plataforma más avanzada del país para comprender los impactos socioambientales de la energía eólica y solar.

Impact Energy es una plataforma integral de monitoreo socioambiental desarrollada por la Universidad del Magdalena en alianza con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Se concibe como un ecosistema tecnológico diseñado para recopilar, visualizar y traducir información técnica relacionada con los impactos ambientales y sociales de los proyectos de energías renovables en Colombia a diferentes partes interesadas fortaleciendo la toma de decisiones basadas en evidencia y la gobernanza territorial.

En este ecosistema se pueden integrar diversas tecnologías como: sensores IoT para la medición en tiempo real de variables ambiental, inteligencia artificial (IA) a través del primer agente conversacional inteligente LucIA con el cual las comunidades pueden comunicarse vía telefónica o WhatsApp y generar reportes ciudadanos o conocer más sobre los proyectos que se desarrollan en su territorio.

Así mismo integra blockchain para garantizar la transparencia y la trazabilidad de la información cargada, a través de diferentes módulos interactivos, garantizando que los proyectos eólicos y solares se desarrollen con criterios de transparencia, trazabilidad, rigurosidad técnica y, sobre todo, justicia social. Impact Energy busca que las comunidades tengan herramientas para comprender lo que ocurre en su territorio, que las empresas cuenten con sistemas modernos de reporte, y que las entidades públicas dispongan de evidencia oportuna y confiable para ejercer control y planificación.

A diferencia de plataformas tradicionales, diseñadas exclusivamente para la gestión técnica u operativa, Impact Energy incorpora una visión multidimensional que combina:

Análisis de Ciclo de Vida (LCA) de acuerdo con los lineamientos de las normas ISO, lo que le permite evaluar impactos ambientales desde la fase de planeación hasta la fase de desmantelamiento de estos proyectos.

Tecnologías emergentes como inteligencia artificial, IoT y blockchain para dar transparencia, inmediatez y confiabilidad a los datos.

Metodologías pedagógicas y culturales, incluyendo avatares bioculturales (KARDI y KONDOR), narrativas visuales y herramientas de diálogo comunitario presentes en los módulos de esta plataforma.

Participación territorial real, plasmada en mecanismos como el Cuaderno Comunitario y los reportes ciudadanos.

Esta combinación hace que Impact Energy no solo informe, sino que escuche, traduzca y humanice la transición energética, rompiendo la brecha histórica entre el lenguaje técnico y las realidades sociales del territorio.

Además, reconociendo que la transición energética no es solo un desafío técnico, sino que debe involucrar el componente social y cultural.

En lo ambiental, la plataforma permite la evaluación de impactos ambientales a través del cálculo de indicadores como: Emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de agua, ocupación y transformación del suelo, pérdida de biodiversidad, tiempo de retorno energético entre otros.

En lo social, integra las percepciones comunitarias, los compromisos territoriales adquiridos e inquietudes ciudadanas.

En lo tecnológico, no solo combina las tecnologías anteriormente expuestas, sino que presenta una visualización amigable que hacen que la información sea clara incluso para quienes no tienen formación técnica.

El reto de avanzar hacia energías limpias sin dejar atrás a las comunidades

Colombia se encuentra en una etapa decisiva para consolidar su transición hacia energías limpias. Los recursos eólicos y solares del país, especialmente en el Caribe, La Guajira y el Cesar, están entre los más prometedores de América Latina. Este potencial ha atraído diversas inversiones nacionales e internacionales, impulsando un crecimiento acelerado de proyectos eólicos: costa adentro (onshore), y costa afuera (offshore), así como parques solares a gran escala y comunidades energéticas.

En varias zonas del país, la expansión de proyectos energéticos ha generado conflictos socioambientales, debido principalmente a la falta de información clara, la ausencia de consulta oportuna, deficientes procesos de consulta previa, la percepción de impactos no gestionados y las profundas desigualdades históricas que afectan a comunidades locales. Regiones como La Guajira han vivido décadas de tensiones relacionadas con la explotación de carbón, dificultades para el acceso al agua, y procesos que no siempre han respetado los tiempos ni las dinámicas culturales del pueblo ancestral Wayuu.

Por su parte, en el Cesar se ha experimentado procesos similares asociados a minería, reconfiguración productiva y expansión de proyectos solares en zonas rurales, donde conviven distintos niveles de acceso a información y capacidades técnicas. Estas dinámicas territoriales han convertido a ambos departamentos en puntos críticos para la transición energética: tienen un potencial enorme, pero requieren enfoques sensibles, inclusivos y basados en datos verificables.

Impact Energy surge como respuesta a esta necesidad nacional. Su enfoque integral permite que los datos de alto nivel técnico convivan con herramientas pedagógicas accesibles, que la información empresarial se contraste con la percepción comunitaria, que las entidades estatales cuenten con evidencia clara para la toma de decisiones, y que los territorios puedan revisar los avances e impactos de manera transparente y participativa.

Estructura pedagógica del proyecto: una plataforma que enseña

Impact Energy tambien se concibe como un ecosistema educativo. La plataforma incorpora cursos virtuales tipo MOOC, diseñados para ofrecer formación en el pensamiento de análisis del ciclo de vida, participación comunitaria, manejo de la plataforma y temas asociados a la transición energética. Estos cursos son completamente gratuitos, asincrónicos y certificables y se puede acceder a ellos a través de la plataforma Bloque 10 Unimagdalena.

Los cursos ya superan los 650 inscritos, incluyendo: estudiantes de colegios y universidades, docentes, líderes comunitarios, funcionarios públicos, profesionales de empresas energéticas e interesados de varios países de Latinoamérica.

La diversidad de perfiles demuestra el alcance regional del proyecto y su capacidad para atraer a públicos con distintas necesidades de aprendizaje.

Las rutas eólica y solar

Dentro de Impact Energy, las rutas Eólica y Solar representan mucho más que simples categorías de monitoreo. Se han convertido en caminos pedagógicos y tecnológicos que permiten explicar, de manera clara y cercana, cómo se implementa la energía renovable en Colombia. Para lograrlo, la plataforma integra dos avatares bioculturales, KARDI y KONDOR, que funcionan como narradores visuales y mensajeros de la transición, ayudando a traducir datos complejos a un lenguaje accesible.

KARDI es un avatar inspirado en el cardenal guajiro, un ave representativa del territorio Wayúu y de las zonas donde se concentra la mayor parte del potencial eólico del país. Este personaje fue diseñado como un pájaro robótico detector de impactos. Sus sensores cambian de color, manejando una escala tipo semáforo según para generar alertas en los indicadores ambientales o sociales. KARDI está acompañado de UTTA un avatar diseñado por los niños de la comunidad Wayúu que entrega el reporte de KARDI a esta comunidad.

Por otro lado, el avatar KONDOR se inspira en el cóndor andino, un ave imponente que simboliza visión, altura y equilibrio. Este personaje es el guía de la ruta solar, utilizada en proyectos ubicados en Cesar, el Caribe, el Eje Cafetero, Putumayo y otras regiones del país donde se despliegan sistemas fotovoltaicos de distintas escalas.

Gracias a estos avatares, la plataforma convierte cifras técnicas en mensajes totalmente comprensibles. Cuando un líder comunitario, un docente o un joven interactúan con el simulador, reciben información traducida en: cambios de color, escalas comprensibles, signos visuales y mensajes pedagógicos sobre lo que está ocurriendo.

Lo que Impact Energy busca transformar

Impact Energy nace con la mirada puesta en el presente, pero su misión apunta al futuro del país. La plataforma encarna la convicción de que Colombia puede liderar en Latinoamérica una transición energética justa, basada en humanidad, territorio y armonía cultural.

La visión del proyecto se fundamenta en la idea de que la transición energética no debe reproducir los errores del pasado. En lugar de generar desigualdades, tensiones o decisiones desconectadas del territorio, debe convertirse en una oportunidad para disminuir brechas históricas, fortalecer la confianza entre comunidades y Estado, empoderar a los territorios con información y garantizar que los beneficios de la energía limpia lleguen a quienes más lo necesitan.

A largo plazo, la plataforma aspira a convertirse en un referente latinoamericano, expandiendo su enfoque metodológico hacia otras tecnologías, territorios y países que buscan armonizar desarrollo, tecnología y justicia social en sus procesos de transición energética.