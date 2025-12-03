Tras impactar la empleabilidad de más de 5.000 personas en seis países, este ecosistema wellness impulsa el empleo juvenil en Colombia

Publicado: diciembre 3, 2025, 8:07 am

La cadena de wellness center Action Black cuenta actualmente con más de 47 sedes en diferentes países como Colombia, Estados Unidos, México, España, Portugal y Brasil, en los que más de 1.000 personas hacen parte de su equipo de trabajo.

En un mercado laboral donde el desempleo juvenil en Colombia casi duplica la tasa nacional (14,8% frente a 8,6%, según las cifras más recientes del DANE), un ecosistema wellness nacido en Medellín decidió ir más allá de su negocio y generar un impacto real en materia de empleabilidad.

Se trata de Action Black, una multinacional con marca país, que ha utilizado el bienestar y las rutinas funcionales como una oportunidad para impactar laboralmente, de forma directa e indirecta, a más de 5.000 personas en seis países, de las cuales 1.000 hacen parte de su equipo de trabajo. Sin embargo, sus directivos señalan que esto es tan solo el comienzo de una “verdadera revolución” y que se preparan para incrementar esta cifra en un 50% durante 2026.

Cabe señalar que la industria del fitness atraviesa una fase de transformación y crecimiento continuo, con proyecciones significativas para la próxima década. Un informe de Future Market Insights proyecta que el mercado global de health and fitness clubs crecerá de US$136,2 mil millones en 2025 a US$328,3 mil millones en 2035, con un crecimiento anual compuesto del 9,2%.

Es en este contexto, es donde la compañía ha sabido escalar con rapidez. Pues en estos momentos opera en Nueva York, Madrid, Lisboa, Ciudad de México, Río de Janeiro, Cali, Medellín, Bogotá, entre otras ciudades, con 47 sedes abiertas y otras 41 en preventa.

En medio de este crecimiento, Wilder Zapata, CEO de la compañía, destaca que llevan adelante un modelo que privilegia siempre la promoción interna, procurando que todos puedan ascender de puesto. Además, cada vez que abren un país o un club nuevo, se enfocan primero en el talento colombiano.

“En la apertura de cada una de nuestras sedes internacionales viaja una persona encargada de la operación del país, una responsable del área de coaches y, según la necesidad y las condiciones del mercado, un gerente para las preventas.” agrega el directivo.

La compañía también ha centrado parte de su estrategia en abrir oportunidades laborales para jóvenes de barrios en riesgo en Medellín. Desde allí ha formado y promovido a entrenadores, equipos comerciales y personal operativo que hoy trabajan en ciudades como Nueva York, Madrid o Ciudad de México. Este modelo, que combina formación, empleo formal y movilidad internacional, ha permitido que muchos se alejen de contextos complejos y construyan proyectos de vida sostenibles.

La fotografía laboral de la empresa revela un rasgo particular y es que la mayoría de su fuerza de trabajo se concentra en las nuevas generaciones. Entre entrenadores, equipos comerciales, personal de operación y áreas administrativas, el rango de edad oscila mayoritariamente entre los 18 y los 35 años. Esto significa que, para muchos, se trata del primer empleo formal, en un entorno donde la tasa de desempleo juvenil, como han demostrado los datos, sigue siendo una de las más altas del mercado laboral colombiano.

Asimismo, y según datos de la compañía, este año duplicaron su número de colaboradores, en línea con la apertura de más de 30 nuevas sedes. Cada nueva ubicación implicó, en promedio, 10 puestos adicionales.

La diversidad también aparece como un vector de competitividad. El 40% de la plantilla está compuesta por mujeres y la junta directiva tiene mayoría femenina, en contraste con un mercado del fitness que históricamente ha estado dominado por hombres en posiciones de decisión.

Mirando a 2026, la meta de la compañía es mantener un ritmo de expansión de doble dígito, soportado en la apertura gradual de las sedes que hoy están en preventa y en la consolidación de sus marcas satélite. La ecuación es clara: más metros cuadrados de entrenamiento implican más entrenadores, más equipos comerciales y más personal de soporte.