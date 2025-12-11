CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS DESTINA EL 20% DE SU PRESUPUESTO PARA RENOVAR LA EXPERIENCIA NAVIDEÑA

Publicado: diciembre 11, 2025, 4:35 pm

● Plaza de las Américas proyecta 30 millones de visitantes y fortalece su dinamismo económico en 2025.

● El Taller de Santa y nuevos escenarios temáticos protagonizan la Navidad más innovadora de Plaza de las América.

Bogotá, diciembre 2025- Plaza de las Américas anunció que destinó cerca del 20% de su presupuesto total del año para el desarrollo de su temporada navideña 2025, una apuesta estratégica orientada a fortalecer el tráfico de visitantes, dinamizar las ventas de sus comerciantes y consolidar su posicionamiento como uno de los centros comerciales más importantes del país.

La inversión se distribuyó en componentes clave como decoración, experiencias inmersivas, conciertos y programación cultural, logística, operación, y comunicaciones, destacándose la construcción del Taller de Santa, que este año se convierte en el corazón de la temporada.

“Nuestro compromiso es ofrecer experiencias memorables y de alta calidad que acompañen las dinámicas comerciales de fin de año. La Navidad es un momento clave para los comerciantes y para las familias, por eso destinamos una inversión robusta que garantice ambientes seguros, atractivos y con una agenda cultural a la altura de las expectativas de la ciudad”, afirmó Ana Isabel Coba Osorio, Gerente General de Plaza de las Américas.

Incremento en inversión y generación de empleo

La inversión destinada para 2025 representó un aumento del 20% frente al año anterior, en línea con la estrategia del centro comercial de mantener una programación sólida y competitiva para la temporada de mayor afluencia del año.

Esta operación también generó más de 15 empleos directos orientados a servicio al cliente, acompañamiento de visitantes, logística, aseo y seguridad. A ello se suman decenas de empleos indirectos asociados a proveedores, técnicos, operarios, decoradores y equipos de montaje.

En la operación diaria participan:

● 23 colaboradores de servicio al cliente y logística.

● Más de 150 personas en seguridad y aseo.

● Más de 40 miembros del equipo administrativo.

“La temporada navideña activa de manera significativa la economía local. Detrás de cada experiencia, concierto y escenario hay equipos de trabajo altamente capacitados que hacen posible que miles de visitantes disfruten cada día”, destacó Coba Osorio.

Este año, Plaza de las Américas instaló una amplia variedad de elementos decorativos, entre ellos estrellas luminosas, árboles navideños, instalaciones de luces, escenarios temáticos, y el Taller de Santa, una estructura diseñada para que los niños y sus familias vivan experiencias inmersivas relacionadas con el universo navideño.

En total, la intervención navideña cubrió 630 metros de fachada y más de 100 m² en pasillos y plazoletas, creando un recorrido temático que acompaña la experiencia comercial.

Con esta programación, Plaza espera alcanzar 55.000 registros de facturas en su programa de fidelización Súper Gana Plaza, impulsados por el aumento de tráfico, la oferta cultural y la alta conexión emocional de la temporada.

Para diciembre, el centro comercial proyecta recibir 5 millones de visitantes y cerrar 2025 con cerca de 30 millones, consolidándose como uno de los complejos comerciales más concurridos del país.

“Este año proyectamos un crecimiento en tráfico de visitantes y en registros de compra. Nuestras inversiones no solo embellecen los espacios, sino que impulsan las ventas de nuestros comerciantes y fortalecen la relación con nuestros clientes”, señaló Coba Osorio.