Centro Mayor: 15 años de liderazgo, visión estratégica y grandes emociones

Publicado: agosto 14, 2025, 1:25 pm

En el mundo de los negocios, construir un legado que trascienda el tiempo no es tarea fácil. Exige liderazgo visionario, consistencia estratégica y una profunda conexión con el cliente. Hace 15 años, Centro Mayor Centro Comercial abrió sus puertas con un propósito audaz: transformar el sur de Bogotá en un epicentro de comercio, experiencias y desarrollo comunitario. Hoy, ese sueño se ha materializado en una vibrante realidad.

En 2025, celebramos nuestro decimoquinto aniversario como líderes indiscutibles del sector en Colombia. Según el estudio de B&Optimos para Revista Gerente, somos el Centro Comercial más recordado (10.2% Top of Mind) y el preferido del país (Top of Heart 6.5%), reafirmando nuestra posición en la mente y el corazón de los colombianos.

Nuestra gestión se apoya en pilares estratégicos: un enfoque centrado en el cliente, excelencia operativa, innovación constante y un compromiso con el embellecimiento de los espacios. ‘Nuestro liderazgo trasciende los indicadores financieros; cada proceso está diseñado para enriquecer la experiencia del visitante y fortalecer los vínculos con la comunidad’, afirma Álvaro Tovar, Presidente del Consejo de Administración.

Cada logro alcanzado es un testimonio tangible de esta filosofía:

Top of Mind & Top of Heart: líderes en recordación y preferencia, reflejo de la confianza y vínculo emocional que hemos construido con nuestros clientes.

ISO 9001:2015: garantía de calidad en cada interacción, desde la limpieza hasta el servicio en parqueaderos y eventos.

Cumplimiento del 100 % en estándares ARL SURA: entorno seguro y confiable para visitantes y colaboradores.

Categoría Élite del Programa de Excelencia Ambiental Distrital (PREA): espacios sostenibles que integran mejores prácticas ambientales.

Sello de Responsabilidad Social Empresarial: compromiso genuino con el bienestar colectivo y la construcción de comunidad.

Sello Basura Cero Oro (ICONTEC): cultura de reciclaje y consumo consciente, en línea con la sostenibilidad global.

Premio al Mejor Estacionamiento de Micromovilidad: accesibilidad mejorada, promoviendo el uso de transportes alternativos y sostenibles.

Estos reconocimientos no son un fin en sí mismos, sino hitos que nos inspiran a evolucionar y superar las expectativas del mercado. Hoy, más de 24 millones de visitantes nos eligen cada año, atraídos por una oferta de más de 300 marcas y una experiencia de servicio que va más allá de la transacción: vivimos y respiramos un modelo de gestión centrado en el cliente.

Centro Mayor no compite únicamente en el terreno comercial; lidera en la creación de experiencias memorables, sostenibles y emocionalmente relevantes. La estrategia es clara: anticiparse a las tendencias, innovar en cada punto de contacto y consolidar un modelo de liderazgo que combine rentabilidad con impacto social.

“Miramos al futuro con la misma convicción que nos trajo hasta aquí. El desafío es constante: seguir liderando, innovando y creando Grandes Emociones para Todos”, concluye Álvaro Tovar.

15 años después, Centro Mayor es mucho más que un centro comercial: es un ecosistema de experiencias, un símbolo de desarrollo urbano y un referente de gestión estratégica en Colombia.