DENTISALUD: 30 AÑOS DE CONFIANZA, INNOVACIÓN Y PROPÓSITO EN LA SALUD ORAL COLOMBIANA

Publicado: diciembre 1, 2025, 9:41 am

Tres décadas de evolución humana, tecnológica y clínica al servicio de la sonrisa de un país

Bogotá, noviembre de 2025 — En un entorno empresarial donde pocas compañías logran superar las dos décadas de trayectoria, Dentisalud celebra 30 años de evolución continua, consolidándose como una de las redes odontológicas más reconocidas, innovadoras y confiables de Colombia.

Con presencia en las principales ciudades del país y millones de pacientes atendidos, Dentisalud se ha posicionado como un referente nacional en salud oral integral, combinando tecnología avanzada, excelencia clínica y un profundo sentido de propósito humano. Desde su fundación en 1995, la organización ha impulsado un modelo que une innovación, desarrollo del talento y prácticas clínicas de alto nivel, alcanzando más de 7 millones de tratamientos terminados a satisfacción.

Sus servicios más solicitados —implantes dentales, ortodoncia convencional y con alineadores, y estética dental con rehabilitación oral— se han convertido en productos estrella dentro de una red que ha transformado la experiencia odontológica en Colombia. Cada tratamiento refleja la apuesta de la compañía por una odontología que no solo resuelve necesidades, sino que restituye confianza y calidad de vida.

“Dentisalud nació con la convicción de ofrecer una odontología cercana, incluyente, moderna y humana, en la que la ciencia y la tecnología se pongan al servicio del bienestar y la dignidad de las personas. No tratamos bocas, tocamos vidas”, afirma Orlando Martín Fajardo Fayad, cofundador y presidente ejecutivo.

Ese compromiso se extiende a la formación del talento, con un equipo de más de 650 colaboradores entre contratos laborales directos y profesionales independientes. Todos participan en un modelo de capacitación permanente a través de la Escuela de Liderazgo, la Escuela de Experiencia y la Escuela Comercial, pilares que fortalecen la excelencia y la cultura organizacional.

“A ello se suma la incorporación de tecnologías de diagnóstico digital, automatización clínica y avances en planeación odontológica, que garantizan una atención más precisa y segura para los pacientes”, agrega Rafael Quintero Muñoz, cofundador y director clínico de la compañía. La apuesta tecnológica ha permitido estandarizar procesos, reducir tiempos de atención y elevar los estándares de calidad en cada una de sus especialidades.

Además de su expansión nacional, Dentisalud avanza en la consolidación de Colombia como destino atractivo para el turismo dental, promoviendo a Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla como centros de referencia en tratamientos especializados y de alta calidad. Esta estrategia ha contribuido al posicionamiento del país en el mapa latinoamericano de la salud oral.

El compromiso social también es un pilar fundamental. Con programas como “Sonrisas que tienen futuro”, que brinda atención gratuita a niños y adolescentes con discapacidad cognitiva, la organización reafirma su convicción de que la salud oral es un derecho para todos, independientemente de su condición.

Tras tres décadas de evolución, Dentisalud se proyecta hacia el futuro con una meta clara: seguir siendo la marca país de las sonrisas de Colombia y consolidarse como uno de los principales referentes latinoamericanos en salud oral humana, tecnológica, sostenible y centrada en las personas.