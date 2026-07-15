Publicado: julio 15, 2026, 10:36 am

📊 ESTRATEGIA DE MEDIOS · CENTURY MEDIA 🥤 ALIMENTOS Y BEBIDAS El consumidor cambió. ¿Tu estrategia de medios también? Century Media presenta dos guías gratuitas para entender las nuevas reglas del sector de alimentos y bebidas y detectar dónde las marcas pueden estar perdiendo oportunidades de compra. 📖 2 guías gratuitas

🎯 Marketing · Trade · E-commerce

🛒 Del TikTok al carrito

A simple vista, comprar un alimento o una bebida parece una decisión rápida. Pero antes de que un producto llegue al carrito, pueden ocurrir muchas cosas. El consumidor lo descubre en TikTok, busca opiniones en Instagram, compara precios en la app del supermercado, revisa una promoción y termina comprando otra opción en la tienda física.

La decisión ya no empieza frente al estante. Empieza mucho antes. Y en ese nuevo recorrido, las marcas que no tienen una estrategia de medios conectada pueden estar perdiendo oportunidades sin saberlo.

🛒 EL NUEVO RECORRIDO DEL CONSUMIDOR 1

Lo descubre en TikTok 2

Busca opiniones en Instagram 3

Compara precios en la app del supermercado 4

Revisa una promoción 5

Termina comprando otra opción en la tienda física

⚠️ El problema aparece cuando cada medio trabaja por su lado

Hoy las marcas de alimentos y bebidas compiten en más lugares y contra más alternativas. No solo enfrentan productos similares: también compiten con marcas propias, descuentos, recomendaciones de creadores, resultados de búsqueda y opciones que prometen rendir más por menos.

En este contexto, ser visible sigue siendo necesario, pero ya no es suficiente. Una marca puede tener alcance, reproducciones y clics, y aun así quedar por fuera de la elección final.

📱 Social Genera atención 🎬 Video Muestra el producto 🛒 Retail Media Acerca al carrito 🏪 Punto de venta Cierra la elección 🔁 CRM Sostiene la recompra

Cuando esas funciones no están conectadas, la inversión puede entregar indicadores positivos sin construir un recorrido que ayude al consumidor a elegir. El desafío ya no consiste en sumar plataformas. Consiste en saber cuándo, dónde y para qué aparecer.

📖 Dos guías gratuitas para entender el cambio y saber dónde actuar

A partir de este análisis, Century Media desarrolló dos publicaciones gratuitas dirigidas a líderes de marketing, medios, marca, trade, e-commerce y áreas comerciales del sector de alimentos y bebidas:

📘 GUÍA 1 «7 fuerzas que están reescribiendo el negocio de alimentos y bebidas» Un mapa para entender hacia dónde se mueve el mercado y qué oportunidades están apareciendo. Analiza los movimientos que están transformando la categoría: → Mayor sensibilidad al precio → Crecimiento de las marcas propias → Plataformas sociales convertidas en espacios de búsqueda → Expansión de Retail Media → Uso de data e inteligencia artificial → Nuevas formas de construir valor y relevancia

📗 GUÍA 2 «Kit de primeros auxilios para vender alimentos y bebidas» Un diagnóstico práctico para reconocer síntomas que pueden estar afectando su estrategia de medios y definir qué función debería cumplir cada canal: ⚠️ La gente ve la marca, pero no la recuerda ⚠️ Las redes generan vistas, pero no ayudan a decidir ⚠️ Los canales trabajan por separado ⚠️ La marca aparece lejos del momento de compra ⚠️ La optimización llega cuando la oportunidad ya pasó