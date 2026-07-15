El consumidor cambió. ¿Tu estrategia de medios también?

A simple vista, comprar un alimento o una bebida parece una decisión rápida. Pero antes de que un producto llegue al carrito, pueden ocurrir muchas cosas. El consumidor lo descubre en TikTok, busca opiniones en Instagram, compara precios en la app del supermercado, revisa una promoción y termina comprando otra opción en la tienda física.
La decisión ya no empieza frente al estante. Empieza mucho antes. Y en ese nuevo recorrido, las marcas que no tienen una estrategia de medios conectada pueden estar perdiendo oportunidades sin saberlo.
Lo descubre en TikTok
Busca opiniones en Instagram
Compara precios en la app del supermercado
Revisa una promoción
Termina comprando otra opción en la tienda física
⚠️ El problema aparece cuando cada medio trabaja por su lado
Hoy las marcas de alimentos y bebidas compiten en más lugares y contra más alternativas. No solo enfrentan productos similares: también compiten con marcas propias, descuentos, recomendaciones de creadores, resultados de búsqueda y opciones que prometen rendir más por menos.
En este contexto, ser visible sigue siendo necesario, pero ya no es suficiente. Una marca puede tener alcance, reproducciones y clics, y aun así quedar por fuera de la elección final.
Cuando esas funciones no están conectadas, la inversión puede entregar indicadores positivos sin construir un recorrido que ayude al consumidor a elegir. El desafío ya no consiste en sumar plataformas. Consiste en saber cuándo, dónde y para qué aparecer.
📖 Dos guías gratuitas para entender el cambio y saber dónde actuar
A partir de este análisis, Century Media desarrolló dos publicaciones gratuitas dirigidas a líderes de marketing, medios, marca, trade, e-commerce y áreas comerciales del sector de alimentos y bebidas:
Un mapa para entender hacia dónde se mueve el mercado y qué oportunidades están apareciendo. Analiza los movimientos que están transformando la categoría:
Un diagnóstico práctico para reconocer síntomas que pueden estar afectando su estrategia de medios y definir qué función debería cumplir cada canal: