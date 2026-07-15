Great People Connect 2026: el evento de talento humano más importante del año llega el 24 de julio a Bogotá

Bogotá, Colombia · 3 de junio de 2026
En un panorama corporativo donde la aceleración tecnológica y la reinvención de los esquemas de liderazgo están marcando nuevas reglas de juego, Great Place To Work® y Great People’s Community® confirman la realización de la tercera edición del Great People Connect 2026.
Un foro que se consolida como el punto de encuentro por excelencia para la alta dirección y los equipos de gestión del talento, orientado a trazar y compartir las rutas estratégicas que definirán el desempeño corporativo del país.
Bajo el eje central «El Futuro del Trabajo», esta edición aspira a situar a los líderes como los actores centrales de la transformación empresarial, entregando herramientas y visiones para conducir culturas organizacionales fuertes, flexibles y resilientes ante un entorno en permanente evolución.
🧠 Tres pilares temáticos para el debate
La programación académica girará en torno a los vectores que están transformando el presente y el porvenir del trabajo en Colombia:
🏢 Empresas que hacen parte del encuentro
Allianz
Hilton
Natura
+280 organizaciones
🎟️ Modalidades de acceso
Las compañías que deseen sumarse como patrocinadoras o adquirir presencia en la muestra comercial tendrán acceso a oportunidades concretas de posicionamiento de marca, captación de contactos calificados y relacionamiento de alto nivel.
Calle 93B # 19-44, Bogotá
y líderes de RRHH