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Great People Connect 2026: el evento de talento humano más importante del año llega el 24 de julio a Bogotá

Publicado: julio 15, 2026, 11:22 am

3ª EDICIÓN · GREAT PEOPLE CONNECT 2026
🚀 EL FUTURO DEL TRABAJO

Great People Connect 2026

El escenario de referencia para CEOs, directivos empresariales y líderes de gestión humana que buscan profundizar en inteligencia artificial, liderazgo organizacional y bienestar laboral.

Una apuesta conjunta de Great Place To Work® y Great People’s Community®

📅 24 de julio 2026
📍 Casa Dann Carlton, Bogotá
🎤 Panel de alto nivel
🤝 +280 organizaciones

Bogotá, Colombia · 3 de junio de 2026

En un panorama corporativo donde la aceleración tecnológica y la reinvención de los esquemas de liderazgo están marcando nuevas reglas de juego, Great Place To Work® y Great People’s Community® confirman la realización de la tercera edición del Great People Connect 2026.

Un foro que se consolida como el punto de encuentro por excelencia para la alta dirección y los equipos de gestión del talento, orientado a trazar y compartir las rutas estratégicas que definirán el desempeño corporativo del país.

Bajo el eje central «El Futuro del Trabajo», esta edición aspira a situar a los líderes como los actores centrales de la transformación empresarial, entregando herramientas y visiones para conducir culturas organizacionales fuertes, flexibles y resilientes ante un entorno en permanente evolución.

Viernes 24 de julio de 2026
Casa Dann Carlton Hotel & Spa
Calle 93B # 19-44, Bogotá

🧠 Tres pilares temáticos para el debate

La programación académica girará en torno a los vectores que están transformando el presente y el porvenir del trabajo en Colombia:

🤖
Inteligencia Artificial
y automatización
🏆
Liderazgo
y cultura organizacional
🌿
Bienestar
y sostenibilidad del talento

«

Este evento se ha afianzado como una plataforma estratégica para vincular organizaciones, propiciar intercambios de alto valor y consolidar la visibilidad de las marcas ante los principales referentes empresariales del país.

— Bonda

🏢 Empresas que hacen parte del encuentro

AstraZeneca
Allianz
Hilton
Natura
+280 organizaciones

🎟️ Modalidades de acceso

Community Member
Precio
$500.000
+ IVA
Público General
Precio
$800.000
+ IVA

¡Reserve su cupo hoy!

Forme parte del evento de talento humano más relevante del año. Inscríbase y sea protagonista de la conversación que está redefiniendo el presente y el futuro del trabajo en Colombia.

🎟️ ¡Quiero mi entrada! →

greatpeoplescommunity.com/great-people-connect-2026/

💼 OPORTUNIDADES CORPORATIVAS Y PATROCINIOS
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Las compañías que deseen sumarse como patrocinadoras o adquirir presencia en la muestra comercial tendrán acceso a oportunidades concretas de posicionamiento de marca, captación de contactos calificados y relacionamiento de alto nivel.

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📅
Fecha
Viernes 24 de julio 2026
📍
Lugar
Casa Dann Carlton Hotel & Spa
Calle 93B # 19-44, Bogotá
👥
Audiencia
CEOs, VPs, Gerentes
y líderes de RRHH
🏢
Alcance
+280 organizaciones

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