Great People Connect 2026: el evento de talento humano más importante del año llega el 24 de julio a Bogotá

Bogotá, Colombia · 3 de junio de 2026

En un panorama corporativo donde la aceleración tecnológica y la reinvención de los esquemas de liderazgo están marcando nuevas reglas de juego, Great Place To Work® y Great People’s Community® confirman la realización de la tercera edición del Great People Connect 2026.

Un foro que se consolida como el punto de encuentro por excelencia para la alta dirección y los equipos de gestión del talento, orientado a trazar y compartir las rutas estratégicas que definirán el desempeño corporativo del país.

Bajo el eje central «El Futuro del Trabajo», esta edición aspira a situar a los líderes como los actores centrales de la transformación empresarial, entregando herramientas y visiones para conducir culturas organizacionales fuertes, flexibles y resilientes ante un entorno en permanente evolución.