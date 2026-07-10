Con ventas de US$8,7 millones en los últimos años, esta mujer lidera la exportación de esmeraldas colombianas hacia EE.UU, Hong Kong y Tailandia

Colombia representa el 55% del mercado global de esmeraldas con aproximadamente el 70% de las reservas internacionales, de acuerdo con datos de Fedesmeraldas. Alrededor del 95% de estas piedras preciosas son destinadas a exportación, lo que representa cerca de 3,8 millones de quilates que cada año llegan a distintos mercados internacionales. Solo en 2025, las exportaciones de esmeraldas colombianas habrían alcanzado los US$116 millones.
Sin embargo, lo que pocos conocen es que una mujer está liderando parte de esa expansión global. Se trata de María Inés Hincapié, CEO de Aria Gems, quien hoy impulsa la exportación de esmeraldas colombianas hacia destinos estratégicos como Estados Unidos, Hong Kong y Tailandia, con ventas que superan los US$8,7 millones en los últimos ocho años.
💎 De las minas de Muzo a las vitrinas del mundo
Oriunda de Muzo, Boyacá, considerada la capital mundial de las esmeraldas, María Inés Hincapié comenzó su camino en el sector como guaquera en las minas de su municipio. Con el paso de los años pasó de extraer y comercializar piedras preciosas a consolidar Aria Gems, una empresa que hoy participa en mercados internacionales y ferias especializadas de joyería y gemología en Asia y Norteamérica.
Desde Estados Unidos, Hong Kong y Tailandia, las esmeraldas de Aria Gems continúan su recorrido hacia otros destinos internacionales como China, Europa, Emiratos Árabes Unidos, Turquía e India, tejiendo una red de distribución que posiciona el sello colombiano en los mercados de joyería de lujo más exigentes del mundo.
🇭🇰 Hong Kong
🇹🇭 Tailandia
🇨🇳 China
🇪🇺 Europa
🇦🇪 Emiratos Árabes
🇹🇷 Turquía
🇮🇳 India
🔍 Lo que hoy valoran los compradores internacionales
Según Hincapié, los compradores internacionales ya no se fijan únicamente en el tamaño de la esmeralda, sino en atributos que determinan su exclusividad y valor:
👩💼 Formalización y liderazgo femenino en una industria histórica
La visión de Hincapié también la ha llevado a impulsar procesos de formalización y transformación dentro de una industria históricamente dominada por hombres y marcada durante años por la informalidad. Su trayectoria — desde las minas de Muzo hasta ferias especializadas en Asia — es un ejemplo de cómo el talento y la disciplina pueden transformar una historia personal en un activo competitivo global.
De acuerdo con datos de la consultora Dataintelo, la demanda de joyería de lujo y piedras con origen certificado en mercados como Estados Unidos y Asia está impulsando nuevas oportunidades para el sector colombiano, que hoy busca fortalecer procesos de formalización, trazabilidad y valor agregado para mantener su liderazgo global. Colombia, con el 70% de las reservas internacionales, está en el centro de esa oportunidad.
Aria Gems es una empresa colombiana especializada en la exportación de esmeraldas, fundada y liderada por María Inés Hincapié. Con ventas que superan los US$8,7 millones en los últimos ocho años, la compañía comercializa piedras preciosas colombianas hacia mercados de lujo en Estados Unidos, Hong Kong, Tailandia y otros destinos internacionales, bajo estándares de trazabilidad, calidad y certificación gemológica.