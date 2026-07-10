Con ventas de US$8,7 millones en los últimos años, esta mujer lidera la exportación de esmeraldas colombianas hacia EE.UU, Hong Kong y Tailandia

Publicado: julio 10, 2026, 4:18 pm

💎 ESMERALDAS COLOMBIANAS · EXPORTACIÓN 🌍 EE.UU · HONG KONG · TAILANDIA Con ventas de US$8,7 millones, esta mujer lidera la exportación de esmeraldas colombianas hacia EE.UU, Hong Kong y Tailandia María Inés Hincapié, oriunda de Muzo, Boyacá, pasó de ser guaquera en las minas a CEO de Aria Gems, llevando el sello colombiano a vitrinas de lujo en Asia y Norteamérica. 💰 US$8,7M en ventas

🇨🇴 55% del mercado mundial

📈 +6,1% crecimiento global 2026

Colombia representa el 55% del mercado global de esmeraldas con aproximadamente el 70% de las reservas internacionales, de acuerdo con datos de Fedesmeraldas. Alrededor del 95% de estas piedras preciosas son destinadas a exportación, lo que representa cerca de 3,8 millones de quilates que cada año llegan a distintos mercados internacionales. Solo en 2025, las exportaciones de esmeraldas colombianas habrían alcanzado los US$116 millones.

Sin embargo, lo que pocos conocen es que una mujer está liderando parte de esa expansión global. Se trata de María Inés Hincapié, CEO de Aria Gems, quien hoy impulsa la exportación de esmeraldas colombianas hacia destinos estratégicos como Estados Unidos, Hong Kong y Tailandia, con ventas que superan los US$8,7 millones en los últimos ocho años.

US$8,7M en ventas últimos 8 años 55% del mercado global 3,8M quilates exportados/año +6,1% crecimiento global 2026

💎 De las minas de Muzo a las vitrinas del mundo

Oriunda de Muzo, Boyacá, considerada la capital mundial de las esmeraldas, María Inés Hincapié comenzó su camino en el sector como guaquera en las minas de su municipio. Con el paso de los años pasó de extraer y comercializar piedras preciosas a consolidar Aria Gems, una empresa que hoy participa en mercados internacionales y ferias especializadas de joyería y gemología en Asia y Norteamérica.

Desde Estados Unidos, Hong Kong y Tailandia, las esmeraldas de Aria Gems continúan su recorrido hacia otros destinos internacionales como China, Europa, Emiratos Árabes Unidos, Turquía e India, tejiendo una red de distribución que posiciona el sello colombiano en los mercados de joyería de lujo más exigentes del mundo.

🇺🇸 Estados Unidos

🇭🇰 Hong Kong

🇹🇭 Tailandia

🇨🇳 China

🇪🇺 Europa

🇦🇪 Emiratos Árabes

🇹🇷 Turquía

🇮🇳 India

🔍 Lo que hoy valoran los compradores internacionales

Según Hincapié, los compradores internacionales ya no se fijan únicamente en el tamaño de la esmeralda, sino en atributos que determinan su exclusividad y valor:

🟢 Color verde intenso y uniforme El atributo más valorado en el mercado de lujo. ✨ Cristal de alta calidad Brillo, transparencia y vida natural de la piedra. 💠 Talla experta Potencia la luz y resalta el color natural de la gema. 📋 Trazabilidad y certificación Origen confiable y respaldo gemológico.

« Nuestro objetivo es llevar la esmeralda colombiana a nuevos países, no solo como una joya, sino como un símbolo de identidad, tradición, valor y orgullo colombiano. — María Inés Hincapié, CEO de Aria Gems

👩‍💼 Formalización y liderazgo femenino en una industria histórica

La visión de Hincapié también la ha llevado a impulsar procesos de formalización y transformación dentro de una industria históricamente dominada por hombres y marcada durante años por la informalidad. Su trayectoria — desde las minas de Muzo hasta ferias especializadas en Asia — es un ejemplo de cómo el talento y la disciplina pueden transformar una historia personal en un activo competitivo global.

📈 PANORAMA DEL SECTOR La industria global de esmeraldas crecerá 6,1% en 2026 De acuerdo con datos de la consultora Dataintelo, la demanda de joyería de lujo y piedras con origen certificado en mercados como Estados Unidos y Asia está impulsando nuevas oportunidades para el sector colombiano, que hoy busca fortalecer procesos de formalización, trazabilidad y valor agregado para mantener su liderazgo global. Colombia, con el 70% de las reservas internacionales, está en el centro de esa oportunidad.