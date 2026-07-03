Publicado: julio 3, 2026, 3:06 pm

🎤 ENTRETENIMIENTO EN VIVO · +30 AÑOS 🌍 +70 PAÍSES Criado en el campo: una vida detrás de la construcción de la industria del entretenimiento en Colombia y de grandes giras internacionales Cómo un colombiano criado en el campo llegó a liderar producciones en más de 70 países dentro de la industria global del entretenimiento en vivo. 🎸 Guns N’ Roses · Iron Maiden · Shakira

🎤 Maluma · Ricky Martin

🇨🇴 Bogotá, 1977

En la industria del entretenimiento en vivo, los nombres que aparecen sobre el escenario suelen concentrar toda la atención. Sin embargo, detrás de cada gira internacional existe una compleja estructura técnica, estratégica, logística y operativa que hace posible cada espectáculo. En ese engranaje ha trabajado durante más de 30 años el colombiano Teo Echeverría.

🌾 DEL CAMPO TOLIMENSE AL ESCENARIO GLOBAL Nacido en Bogotá en 1977, Teo creció en el campo tolimense, en un entorno marcado por la difícil vida rural colombiana de las décadas de los ochenta y noventa. Entre cafetales, ganado y caminos de herradura desarrolló una sólida disciplina práctica, capacidad de adaptación, valentía y resolución de problemas que años después trasladaría a la gestión de equipos de trabajo internacionales. Poco antes de cumplir 18 años inició su vínculo con el mundo de los eventos, alternando entre el campo y la ciudad. Lo que comenzó como trabajos de seguridad esporádicos evolucionó con el tiempo hasta convertirse en una carrera nacional e internacional dentro de la industria del entretenimiento en vivo.

30+ años en la industria 70+ países en giras 2 empresas fundadas Global estándares de producción

🎸 Artistas y producciones de talla mundial

A lo largo de su trayectoria, Teo ha acompañado producciones de algunos de los artistas más grandes de la historia de la música y el entretenimiento global:

Guns N’ Roses

Deep Purple

Judas Priest

Roger Waters

Kiss

Scorpions

Iron Maiden

Red Hot Chili Peppers

Shakira

Katy Perry

Ed Sheeran

Aventura

Maluma ★ actual

Ricky Martin ★ actual

Enrique Iglesias ★ The Trilogy Tour

Pitbull ★ The Trilogy Tour

🇨🇴 Eventos que marcaron la historia de Colombia

Su experiencia también incluye el desarrollo técnico y operativo de grandes y recordados eventos culturales y de Estado:

🎭 Festival Iberoamericano de Teatro Bogotá 🎸 Rock al Parque Festival emblemático de Bogotá ⚽ Clausura Mundial Sub-20 FIFA 2011 Colombia 🌎 Cumbre de las Américas Cartagena

🎤 ROL ACTUAL Maluma y Ricky Martin Con Maluma Production Manager — lidera la planificación técnica y la coordinación operativa de la gira. Con Ricky Martin Production Designer y Stage Manager — diseño del espectáculo y coordinación en escena.

🏢 Emprendimiento que conecta continentes

Además de su trabajo como production manager y consultor, Teo es fundador de dos empresas que conectan América Latina con Europa y Estados Unidos:

🇨🇴 Alive Entertainment Colombia 🇮🇹 O’Live Entertainment Italia

Desde estas plataformas impulsa proyectos que conectan América Latina con Europa y Estados Unidos, brindando soporte a múltiples promotores de estos mercados y fortaleciendo la industria regional.

« El talento visible brilla, pero es el talento estructural el que sostiene el espectáculo. La lección que deja la trayectoria de Teo Echeverría

En una industria global que sigue creciendo, la trayectoria de Teo refleja cómo el talento técnico, la logística internacional y la gestión de producción se han convertido en piezas fundamentales del desarrollo del entretenimiento en vivo a escala internacional.

Para quienes observan el crecimiento de la economía creativa en el mundo, su recorrido es un ejemplo concreto de cómo la experiencia, la formación práctica y técnica, la metodología y el liderazgo desde el ejemplo pueden transformar una historia personal en un activo competitivo global.