Criado en el campo: una vida detrás de la construcción de la industria del entretenimiento en Colombia y de grandes giras internacionales

En la industria del entretenimiento en vivo, los nombres que aparecen sobre el escenario suelen concentrar toda la atención. Sin embargo, detrás de cada gira internacional existe una compleja estructura técnica, estratégica, logística y operativa que hace posible cada espectáculo. En ese engranaje ha trabajado durante más de 30 años el colombiano Teo Echeverría.
Nacido en Bogotá en 1977, Teo creció en el campo tolimense, en un entorno marcado por la difícil vida rural colombiana de las décadas de los ochenta y noventa. Entre cafetales, ganado y caminos de herradura desarrolló una sólida disciplina práctica, capacidad de adaptación, valentía y resolución de problemas que años después trasladaría a la gestión de equipos de trabajo internacionales.
Poco antes de cumplir 18 años inició su vínculo con el mundo de los eventos, alternando entre el campo y la ciudad. Lo que comenzó como trabajos de seguridad esporádicos evolucionó con el tiempo hasta convertirse en una carrera nacional e internacional dentro de la industria del entretenimiento en vivo.
🎸 Artistas y producciones de talla mundial
A lo largo de su trayectoria, Teo ha acompañado producciones de algunos de los artistas más grandes de la historia de la música y el entretenimiento global:
Deep Purple
Judas Priest
Roger Waters
Kiss
Scorpions
Iron Maiden
Red Hot Chili Peppers
Shakira
Katy Perry
Ed Sheeran
Aventura
Maluma ★ actual
Ricky Martin ★ actual
Enrique Iglesias ★ The Trilogy Tour
Pitbull ★ The Trilogy Tour
🇨🇴 Eventos que marcaron la historia de Colombia
Su experiencia también incluye el desarrollo técnico y operativo de grandes y recordados eventos culturales y de Estado:
Con Maluma
Production Manager — lidera la planificación técnica y la coordinación operativa de la gira.
Con Ricky Martin
Production Designer y Stage Manager — diseño del espectáculo y coordinación en escena.
🏢 Emprendimiento que conecta continentes
Además de su trabajo como production manager y consultor, Teo es fundador de dos empresas que conectan América Latina con Europa y Estados Unidos:
Desde estas plataformas impulsa proyectos que conectan América Latina con Europa y Estados Unidos, brindando soporte a múltiples promotores de estos mercados y fortaleciendo la industria regional.
En una industria global que sigue creciendo, la trayectoria de Teo refleja cómo el talento técnico, la logística internacional y la gestión de producción se han convertido en piezas fundamentales del desarrollo del entretenimiento en vivo a escala internacional.
Para quienes observan el crecimiento de la economía creativa en el mundo, su recorrido es un ejemplo concreto de cómo la experiencia, la formación práctica y técnica, la metodología y el liderazgo desde el ejemplo pueden transformar una historia personal en un activo competitivo global.