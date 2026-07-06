Publicado: julio 6, 2026, 2:46 pm

✈️ LATAM AIRLINES COLOMBIA 🍽️ SABORES QUE TRANSPORTAN El Caribe colombiano despega: LATAM lleva el arroz apastelado de la chef barranquillera Carolina Asmar a sus vuelos internacionales Una receta nacida en los fogones familiares de la Costa Caribe colombiana llega a 30.000 pies de altura, en las cabinas Premium de vuelos internacionales desde Colombia. 🛫 Premium Business y Economy

🌎 São Paulo · Miami · Lima · Santiago

🗓️ Segundo semestre 2026





Bogotá, 2 de julio de 2026. Un plato nacido en los fogones familiares, los mercados de Barranquilla y la memoria culinaria de la Costa Caribe llega ahora a 30.000 pies de altura. LATAM Airlines Colombia incorporó el arroz apastelado de cerdo de la chef barranquillera Carolina Asmar a su experiencia gastronómica a bordo, como parte de Sabores que Transportan, el programa con el que la aerolínea integra recetas de chefs y restaurantes sudamericanos a su propuesta de servicio.

La preparación estará disponible a partir del segundo semestre en las cabinas Premium Business y Premium Economy de vuelos que originan en Colombia hacia São Paulo, Miami, Orlando, Lima y Santiago de Chile. Más que un nuevo menú, la llegada del arroz apastelado abre una vitrina para la cocina criolla del Caribe colombiano.

« Colombia también se cuenta a través de su cocina. Con Sabores que Transportan queremos que el viaje empiece desde el plato y que nuestros pasajeros reconozcan, en una preparación, la diversidad cultural que hace único al país. — Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia

👩‍🍳 Carolina Asmar y el arroz apastelado

Carolina Asmar, chef y fundadora del restaurante Celia en Barranquilla, representa la primera participación de una cocinera del Caribe colombiano en esta iniciativa. Desde Celia, Asmar ha construido una propuesta que reinterpreta sabores tradicionales con una mirada contemporánea, manteniendo el vínculo con los ingredientes, las historias y la calidez de la región.

🍚 EL PLATO Arroz apastelado de cerdo Una receta de casa y de celebración que conserva toda su esencia: arroz con profundidad de guiso oscuro, notas de achiote, el carácter del ají topito, el aroma de la hoja de bijao y la presencia del tocino barriguero. Guiso oscuro

Achiote

Ají topito

Hoja de bijao

Tocino barriguero

« El arroz apastelado tiene detrás la cocina de mi mamá y de mi abuela, los mercados de Barranquilla y años de recorrer los fogones de la Costa buscando esos sabores que hacen única nuestra gastronomía. Que esa historia pueda viajar a bordo, sin perder su esencia, es una forma de contar de dónde venimos. — Carolina Asmar, chef y fundadora de Celia, Barranquilla

✈️ Sabores que Transportan: el programa regional

Sabores que Transportan es el programa gastronómico regional de LATAM Airlines que lleva a sus Cabinas Premium preparaciones inspiradas en sabores e historias locales, creadas por chefs y restaurantes de Sudamérica. La iniciativa busca que aromas, sabores y preparaciones conviertan el vuelo en un recorrido por el continente.

En la temporada actual el programa reúne propuestas de seis países, disponibles en vuelos de largo alcance:

País Chef Restaurante Enfoque 🇨🇴 Colombia Carolina Asmar Celia, Barranquilla Cocina del Caribe colombiano con identidad local, creatividad y técnica. 🇨🇱 Chile Leonardo de la Iglesia La Caperucita y el Lobo, Valparaíso Cocina chilena contemporánea desde una casona familiar. 🇧🇷 Brasil Cafira Foz Fitó, São Paulo Ingredientes locales y tradiciones de Piauí. 🇪🇨 Ecuador Juan Sebastián Pérez Quitu Identidad Culinaria, Quito Ingredientes ecuatorianos, biodiversidad y técnicas locales. 🇵🇪 Perú Aldo Yaranga AWA, Miraflores, Lima Cocina amazónica de autor y conexión con el territorio. 🇦🇷 Argentina Olivia Saal OLI, Buenos Aires Cocina cotidiana, técnica y sensibilidad alrededor de la mesa.