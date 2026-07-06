El Caribe colombiano despega: LATAM lleva el arroz apastelado de la chef barranquillera Carolina Asmar a sus vuelos internacionales

Bogotá, 2 de julio de 2026. Un plato nacido en los fogones familiares, los mercados de Barranquilla y la memoria culinaria de la Costa Caribe llega ahora a 30.000 pies de altura. LATAM Airlines Colombia incorporó el arroz apastelado de cerdo de la chef barranquillera Carolina Asmar a su experiencia gastronómica a bordo, como parte de Sabores que Transportan, el programa con el que la aerolínea integra recetas de chefs y restaurantes sudamericanos a su propuesta de servicio.
La preparación estará disponible a partir del segundo semestre en las cabinas Premium Business y Premium Economy de vuelos que originan en Colombia hacia São Paulo, Miami, Orlando, Lima y Santiago de Chile. Más que un nuevo menú, la llegada del arroz apastelado abre una vitrina para la cocina criolla del Caribe colombiano.
👩🍳 Carolina Asmar y el arroz apastelado
Carolina Asmar, chef y fundadora del restaurante Celia en Barranquilla, representa la primera participación de una cocinera del Caribe colombiano en esta iniciativa. Desde Celia, Asmar ha construido una propuesta que reinterpreta sabores tradicionales con una mirada contemporánea, manteniendo el vínculo con los ingredientes, las historias y la calidez de la región.
Una receta de casa y de celebración que conserva toda su esencia: arroz con profundidad de guiso oscuro, notas de achiote, el carácter del ají topito, el aroma de la hoja de bijao y la presencia del tocino barriguero.
Achiote
Ají topito
Hoja de bijao
Tocino barriguero
✈️ Sabores que Transportan: el programa regional
Sabores que Transportan es el programa gastronómico regional de LATAM Airlines que lleva a sus Cabinas Premium preparaciones inspiradas en sabores e historias locales, creadas por chefs y restaurantes de Sudamérica. La iniciativa busca que aromas, sabores y preparaciones conviertan el vuelo en un recorrido por el continente.
En la temporada actual el programa reúne propuestas de seis países, disponibles en vuelos de largo alcance:
Lima · Santiago de Chile