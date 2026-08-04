Publicado: agosto 4, 2026, 9:01 am

📈 CRECIMIENTO 21% · SEGUROS MUNDIAL 🏢 NUEVA SEDE · BOGOTÁ Con crecimiento de 21% y más de $1,4 billones en siniestros pagados, Seguros Mundial inaugura nueva sede S&P ratificó su calificación AA y mejoró la perspectiva de estable a positiva. La compañía ya supera las 1,8 millones de pólizas emitidas a través de aliados digitales y abre la Torre Seguros Mundial con capacidad para más de 800 colaboradores. ⭐ Calificación AA · S&P

👥 +3,3 millones de clientes

🏆 54 años de trayectoria

Bogotá, 31 de julio de 2026. Seguros Mundial consolida un año de crecimiento sostenido. Entre 2025 y lo corrido de 2026, la compañía ha superado los $1,4 billones en pagos de siniestros, reflejando su compromiso de acompañar a personas, familias y empresas en los momentos en que más necesitan protección.

En el frente digital, la compañía supera ya las 1,8 millones de pólizas emitidas a través de aliados tecnológicos, gracias a una red de plataformas y canales digitales que han facilitado el acceso a productos como el SOAT y otras soluciones de protección.

$1,4B en siniestros pagados 21% crecimiento seguros generales 1,8M pólizas digitales emitidas 3,3M clientes protegidos 800+ colaboradores nueva sede 54 años de trayectoria

🏆 Reconocimientos que respaldan el desempeño

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S&P ratificó la calificación AA y mejoró la perspectiva de estable a positiva ★

ACOAS reconoció a Seguros Mundial como la aseguradora #1 en Cumplimiento para corredores y agencias, por segundo año consecutivo, y #2 en Responsabilidad Civil ★

Great Place to Work® distinguió a la compañía como la segunda mejor empresa para trabajar para las mujeres en Colombia ★

Ganadora del Premio Nacional «Empresas que Cuidan» 2026 por las iniciativas Tejiendo Futuro y Mujeres con Propósito Mundial

📊 Ramos con desempeño destacado

El crecimiento del 21% en seguros generales (sin incluir SOAT) a corte de junio de 2026 estuvo impulsado principalmente por:

✅ Cumplimiento #1 del mercado ⚖️ Responsabilidad Civil Crecimiento destacado 🚛 Vehículos Pesados de Carga Expansión sostenida 🏗️ Seguro Decenal #2 compañía más grande del país

📱 SOAT DIGITAL · LIDERAZGO EN EL ECOSISTEMA Seguros Mundial mantiene el liderazgo del mercado en SOAT gracias a su fuerte presencia en el ecosistema digital: Nequi

Rappi

Puntos Colombia

Mercado Libre

🏢 Torre Seguros Mundial: una sede que acompaña el crecimiento

Este momento de la compañía coincide con la apertura de su nueva sede administrativa, la Torre Seguros Mundial, ubicada en Bogotá en la Carrera 45 # 114 – 90, con capacidad para más de 800 colaboradores y espacios destinados a la atención de intermediarios y aliados estratégicos.

« Este espacio primero fue diseñado y construido por colombianos. Nos aseguramos de que el diseño fuera un espacio para trabajar juntos. En nuestra cultura creemos que podemos hacer mejores cosas cuando nos unimos. — Juan Enrique Bustamante, Presidente de Seguros Mundial

«Los ladrillos son una cosa; lo que hay dentro, la familia, el espíritu y la visión, es otra. Nos dejaron un legado y hay que cumplirlo.» — Juan Enrique Bustamante, Presidente de Seguros Mundial