Con crecimiento de 21% y más de $1,4 billones en siniestros pagados, Seguros Mundial inaugura nueva sede.

Bogotá, 31 de julio de 2026. Seguros Mundial consolida un año de crecimiento sostenido. Entre 2025 y lo corrido de 2026, la compañía ha superado los $1,4 billones en pagos de siniestros, reflejando su compromiso de acompañar a personas, familias y empresas en los momentos en que más necesitan protección.
En el frente digital, la compañía supera ya las 1,8 millones de pólizas emitidas a través de aliados tecnológicos, gracias a una red de plataformas y canales digitales que han facilitado el acceso a productos como el SOAT y otras soluciones de protección.
🏆 Reconocimientos que respaldan el desempeño
S&P ratificó la calificación AA y mejoró la perspectiva de estable a positiva
ACOAS reconoció a Seguros Mundial como la aseguradora #1 en Cumplimiento para corredores y agencias, por segundo año consecutivo, y #2 en Responsabilidad Civil
Great Place to Work® distinguió a la compañía como la segunda mejor empresa para trabajar para las mujeres en Colombia
Ganadora del Premio Nacional «Empresas que Cuidan» 2026 por las iniciativas Tejiendo Futuro y Mujeres con Propósito Mundial
📊 Ramos con desempeño destacado
El crecimiento del 21% en seguros generales (sin incluir SOAT) a corte de junio de 2026 estuvo impulsado principalmente por:
Seguros Mundial mantiene el liderazgo del mercado en SOAT gracias a su fuerte presencia en el ecosistema digital:
Rappi
Puntos Colombia
Mercado Libre
🏢 Torre Seguros Mundial: una sede que acompaña el crecimiento
Este momento de la compañía coincide con la apertura de su nueva sede administrativa, la Torre Seguros Mundial, ubicada en Bogotá en la Carrera 45 # 114 – 90, con capacidad para más de 800 colaboradores y espacios destinados a la atención de intermediarios y aliados estratégicos.
«Los ladrillos son una cosa; lo que hay dentro, la familia, el espíritu y la visión, es otra. Nos dejaron un legado y hay que cumplirlo.»
— Juan Enrique Bustamante, Presidente de Seguros Mundial
Seguros Mundial es una compañía aseguradora colombiana que protege hoy a más de 3,3 millones de clientes en el país. Cuenta con calificación AA de S&P con perspectiva positiva, y desarrolla su operación a través de una amplia red de canales digitales y aliados estratégicos que acercan sus productos a personas, familias y empresas en todo el territorio nacional.