Benita La Plasa: Conectando productores locales y rurales con el mercado corporativo

En el Páramo de Santurbán, en Colombia, a más de 2.800 metros de altura, familias campesinas dedicadas a la apicultura de alta montaña protegen la biodiversidad mientras acompañan el ciclo de las abejas que se alimentan de flora nativa. En el Vaupés, mujeres indígenas cultivan ajíes cuyos sabores no tienen equivalente industrial. En regiones como Arauca, la Sierra Nevada de Santa Marta, o en el Huila, pequeños productores de cacao y café mantienen vivas tradiciones que llegan a las ciudades, aunque pocas veces se conocen las historias detrás de cada cosecha. Benita La Plasa nació hace tres años para hacer visibles esas historias y conectar a quienes las cultivan con quienes valoran su origen.

🏔️ Santurbán Miel de alta montaña 🌶️ Vaupés Ajíes nativos ☕ Huila · Sierra Nevada Café y cacao 🌿 Arauca Cacao de comunidades

Benita La Plasa se consolidó en 2023 a partir de un trabajo de grado de la Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes. Nació como una iniciativa enfocada en la mitigación del cambio climático en el Páramo de Santurbán. Desde allí surgió la idea de conectar el trabajo de los apicultores de alta montaña —guardianes de la biodiversidad del páramo— con una cadena de valor más colaborativa, que reconociera el verdadero valor de su miel. Lo que empezó como un ejercicio académico terminó mostrando algo más profundo. La brecha entre el campo y la ciudad no es solo logística, también es narrativa. Hace falta visibilizar el origen, las personas y el impacto detrás de cada producto para que ese valor sea reconocido y remunerado de manera justa.

🎁 Regalos con identidad y propósito

El modelo creado por su fundadora está dirigido al mercado corporativo. Su apuesta es reemplazar los obsequios institucionales importados y genéricos por regalos con identidad y propósito, como productos elaborados por familias apicultoras de alta montaña, café de pequeños caficultores de distintos rincones de Colombia, cacao de comunidades cacaoteras de Arauca, ajíes cultivados por mujeres indígenas del Vaupés y campesinos en el Guaviare, así como piezas de artesanos y productores de especias colombianas, entre otros. Cada obsequio va acompañado de la historia de quienes lo hicieron posible, convirtiéndose en un puente entre las empresas, los territorios y las comunidades que los habitan.

🍯 Mieles Alta montaña · Santurbán 🌶️ Ajíes Salsas y encurtidos · Vaupés ☕ Café Ediciones especiales · Huila 🍫 Cacao Bombones · Arauca

El portafolio de productos con el que hoy cuenta Benita La Plasa intenta reflejar esa diversidad. Las mieles se envasan de forma cuidadosa, respetando los tiempos naturales de producción de los ecosistemas y de quienes las elaboran. Los ajíes nativos se transforman en salsas y encurtidos que traen a la mesa variedades que no existen en ningún supermercado. El café se empaca en ediciones especiales que hablan de la historia familiar de los caficultores, del suelo y de sus microclimas. El cacao aparece en bombones mezclados con uchuva, maracuyá, coco y café —frutas que también tienen su origen en el campo colombiano.

Ganarse la confianza de los productores requiere tiempo y cercanía, y el convencer al mercado corporativo de que un frasco de nuestra miel puede generar más valor que un obsequio promocional tradicional implica una labor permanente de sensibilización sobre la riqueza y el impacto de los productos colombianos. — El trabajo no se limita a conectar productores con empresas, sino a transformar la forma en que se entiende el valor de los regalos corporativos.

Lo que separa a Benita La Plasa de otras iniciativas de comercio justo es la dedicación con que selecciona cada producto antes de que llegue a manos de quien lo recibe. No cualquier miel, no cualquier cacao, pues cada referencia pasa por un criterio de origen, calidad y cuidado que garantiza que detrás del empaque hay una historia real y verificable. Esa curaduría se extiende también al diseño, pensado para que el objeto hable por sí solo antes de que alguien abra la tarjeta que lo acompaña, y para que quien lo recibe sienta que está sosteniendo algo genuinamente colombiano.

🤝 Aliados que han confiado en Benita La Plasa

En estos tres años, el modelo ha demostrado que es posible construir una propuesta sostenible que beneficie tanto a las empresas como a las comunidades rurales. Quienes han confiado en Benita La Plasa no solo encuentran una alternativa para sus regalos institucionales, sino que también se convierten en parte de una cadena de valor que fortalece economías locales, preserva tradiciones, promueve la biodiversidad y hace visibles las historias detrás de cada producto.

🏛️ Universidad de los Andes

🏗️ Metecno Colombia

⚡ Sinergym

🏥 Sinermed

🌱 Raíz Nativa

🍎 As Nutrition

🌿 Mercado de la Selva: Sabores y Saberes del Ají Amazónico Un espacio para acercar la selva a la ciudad y propiciar el encuentro entre productores, chefs, empresarios y consumidores alrededor de los sabores, los saberes y las historias que nacen del territorio. 📅 6 de septiembre de 2026

📍 Casa Lolita · Calle 70 # 8-25

🌶️ En el marco del Mercado Slow Food

Creemos que reconocer el valor de la biodiversidad colombiana es también una forma de conservarla y de construir un desarrollo más consciente, incluyente y sostenible.