Publicado: julio 27, 2026, 4:01 pm

🧠 BIENESTAR LABORAL · PRISMA HUMANO ⏱️ PROGRAMA DE 8 HORAS Salud mental y cuidado emocional en el entorno laboral Un programa de 8 horas con herramientas prácticas para reconocer el desgaste emocional, regular el estrés laboral y construir redes de cuidado mutuo en equipos de trabajo. ⏱️ 8 horas

🏢 Sector público y privado

👥 Líderes y equipos

Las organizaciones contemporáneas — tanto del sector público como privado — operan en contextos de alta exigencia, cumplimiento de metas, presión por resultados y atención constante a usuarios, clientes y demás grupos de valor.

Cuando estas demandas se sostienen en el tiempo sin estrategias adecuadas de regulación, pueden derivar en desgaste emocional y estrés laboral (burnout), afectando el desempeño individual, el clima organizacional y la sustentabilidad institucional.

🎯 PROPÓSITO DEL PROGRAMA Fortalecer las capacidades individuales y colectivas para la identificación temprana del desgaste emocional, la regulación del estrés laboral y la puesta en marcha de prácticas de cuidado mutuo que contribuyan a equipos más saludables, resilientes y productivos.

✅ Resultados esperados

Al finalizar la jornada, los participantes:

✦

Reconocen sus señales personales de desgaste emocional ✦

Cuentan con herramientas concretas para regular el estrés en contextos de alta demanda ✦

Aplican prácticas de cuidado entre pares en sus equipos ✦

Incorporan rutinas de cierre emocional que protejan su bienestar fuera del trabajo ✦

Comprenden el vínculo entre bienestar laboral, desempeño y sustentabilidad organizacional

⚙️ Metodología

El programa combina teoría y práctica en cuatro bloques temáticos que integran reconocimiento, regulación, cuidado colectivo y herramientas organizacionales aplicables a distintos tipos de institución:

🔍 Herramientas diagnósticas 🧘 Ejercicios prácticos guiados 🎭 Simulación de casos reales 🧪 Técnicas basadas en evidencia 🤝 Dinámicas de cuidado y cierre

📋 Estructura del programa

BLOQUE 1 El sentido del cuidado y reconocimiento BLOQUE 2 El cuerpo como indicador y reflexividad BLOQUE 3 Cuidado institucional y liderazgo BLOQUE 4 Cuidado de equipos y cierre

👥 ¿A quién está dirigido?

Colaboradores de organizaciones públicas y privadas

Líderes de área y coordinadores

Mandos medios

Profesionales con alta exposición a presión y resultados

Equipos de atención directa a personas

👩‍💼 Equipo consultor

Este programa, al tiempo que transmite conocimiento, invita a un proceso de conciencia y acción, guiado por profesionales comprometidas con el cuidado integral de las personas que conforman una organización.

Ana Carolina Mejía Duque Consultora senior en Salud Mental · Prisma Humano Psicóloga y MBA, especialista en Responsabilidad Social, experta en DDHH, empresa, niñez y género. Rocío Liévano Gómez Consultora senior en Salud Mental · Prisma Humano Psicóloga, especialista en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, experta en cultura y liderazgo.