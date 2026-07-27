Salud mental y cuidado emocional en el entorno laboral

Las organizaciones contemporáneas — tanto del sector público como privado — operan en contextos de alta exigencia, cumplimiento de metas, presión por resultados y atención constante a usuarios, clientes y demás grupos de valor.
Cuando estas demandas se sostienen en el tiempo sin estrategias adecuadas de regulación, pueden derivar en desgaste emocional y estrés laboral (burnout), afectando el desempeño individual, el clima organizacional y la sustentabilidad institucional.
Fortalecer las capacidades individuales y colectivas para la identificación temprana del desgaste emocional, la regulación del estrés laboral y la puesta en marcha de prácticas de cuidado mutuo que contribuyan a equipos más saludables, resilientes y productivos.
✅ Resultados esperados
Al finalizar la jornada, los participantes:
Reconocen sus señales personales de desgaste emocional
Cuentan con herramientas concretas para regular el estrés en contextos de alta demanda
Aplican prácticas de cuidado entre pares en sus equipos
Incorporan rutinas de cierre emocional que protejan su bienestar fuera del trabajo
Comprenden el vínculo entre bienestar laboral, desempeño y sustentabilidad organizacional
⚙️ Metodología
El programa combina teoría y práctica en cuatro bloques temáticos que integran reconocimiento, regulación, cuidado colectivo y herramientas organizacionales aplicables a distintos tipos de institución:
📋 Estructura del programa
👥 ¿A quién está dirigido?
Líderes de área y coordinadores
Mandos medios
Profesionales con alta exposición a presión y resultados
Equipos de atención directa a personas
👩💼 Equipo consultor
Este programa, al tiempo que transmite conocimiento, invita a un proceso de conciencia y acción, guiado por profesionales comprometidas con el cuidado integral de las personas que conforman una organización.
Psicóloga y MBA, especialista en Responsabilidad Social, experta en DDHH, empresa, niñez y género.
Psicóloga, especialista en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, experta en cultura y liderazgo.