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Salud mental y cuidado emocional en el entorno laboral

Publicado: julio 27, 2026, 4:01 pm

🧠 BIENESTAR LABORAL · PRISMA HUMANO
⏱️ PROGRAMA DE 8 HORAS

Salud mental y cuidado emocional en el entorno laboral

Un programa de 8 horas con herramientas prácticas para reconocer el desgaste emocional, regular el estrés laboral y construir redes de cuidado mutuo en equipos de trabajo.

⏱️ 8 horas
🏢 Sector público y privado
👥 Líderes y equipos

Las organizaciones contemporáneas — tanto del sector público como privado — operan en contextos de alta exigencia, cumplimiento de metas, presión por resultados y atención constante a usuarios, clientes y demás grupos de valor.

Cuando estas demandas se sostienen en el tiempo sin estrategias adecuadas de regulación, pueden derivar en desgaste emocional y estrés laboral (burnout), afectando el desempeño individual, el clima organizacional y la sustentabilidad institucional.

🎯 PROPÓSITO DEL PROGRAMA

Fortalecer las capacidades individuales y colectivas para la identificación temprana del desgaste emocional, la regulación del estrés laboral y la puesta en marcha de prácticas de cuidado mutuo que contribuyan a equipos más saludables, resilientes y productivos.

✅ Resultados esperados

Al finalizar la jornada, los participantes:


Reconocen sus señales personales de desgaste emocional

Cuentan con herramientas concretas para regular el estrés en contextos de alta demanda

Aplican prácticas de cuidado entre pares en sus equipos

Incorporan rutinas de cierre emocional que protejan su bienestar fuera del trabajo

Comprenden el vínculo entre bienestar laboral, desempeño y sustentabilidad organizacional

⚙️ Metodología

El programa combina teoría y práctica en cuatro bloques temáticos que integran reconocimiento, regulación, cuidado colectivo y herramientas organizacionales aplicables a distintos tipos de institución:

🔍
Herramientas diagnósticas

🧘
Ejercicios prácticos guiados

🎭
Simulación de casos reales

🧪
Técnicas basadas en evidencia

🤝
Dinámicas de cuidado y cierre

📋 Estructura del programa

BLOQUE 1
El sentido del cuidado y reconocimiento

BLOQUE 2
El cuerpo como indicador y reflexividad

BLOQUE 3
Cuidado institucional y liderazgo

BLOQUE 4
Cuidado de equipos y cierre

👥 ¿A quién está dirigido?

Colaboradores de organizaciones públicas y privadas
Líderes de área y coordinadores
Mandos medios
Profesionales con alta exposición a presión y resultados
Equipos de atención directa a personas

👩‍💼 Equipo consultor

Este programa, al tiempo que transmite conocimiento, invita a un proceso de conciencia y acción, guiado por profesionales comprometidas con el cuidado integral de las personas que conforman una organización.

Ana Carolina Mejía Duque
Consultora senior en Salud Mental · Prisma Humano

Psicóloga y MBA, especialista en Responsabilidad Social, experta en DDHH, empresa, niñez y género.

Rocío Liévano Gómez
Consultora senior en Salud Mental · Prisma Humano

Psicóloga, especialista en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, experta en cultura y liderazgo.

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La gestión de las emociones es un activo estratégico para cualquier organización.

Cuidar a las personas fortalece la productividad, mejora el clima laboral y contribuye a la sustentabilidad a largo plazo.

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