Publicado: julio 9, 2026, 3:35 pm

🦁 LEONE D’ORO · VENECIA 2026 🍕 TOP 100 PIZZA MUNDIAL Un colombiano de adopción es el primer chef de América Latina en ser nombrado «Cavaliere della Cucina Italiana nel Mondo» A 9.000 kilómetros de Italia, el chef molisano Carmine Tangredi, radicado en Bogotá, recibe una de las tres Lion Star del León de Oro y revalida por segunda vez su lugar entre los 100 mejores pizzaiolos del mundo. 🇮🇹 Carmine Tangredi · Fortezza

📍 Bogotá, Colombia

🏛️ Palacio de la Región Veneto

En el marco del Gran Premio Internacional de Venecia — tradición que se remonta a 1932 con el festival de cine más antiguo del mundo — el chef italiano radicado en Colombia, Carmine Tangredi, recibió en el Palacio de la Región Veneto la distinción de «Cavaliere della Cucina Italiana nel Mondo», uno de los reconocimientos más prestigiosos que otorga la cultura gastronómica italiana en el exterior. El galardón, acompañado de una de las tres «Lion Star» del León de Oro, llega a Colombia por primera vez y convierte a Tangredi en el primer chef de América Latina en recibirlo.

La noticia llegó de manera inesperada: el presidente del Premio Leone d’Oro llamó directamente al restaurante de Bogotá para comunicarle que habían observado durante años su trayectoria y deseaban reconocerla en Venecia junto a otros profesionales de relevancia internacional. La cena de gala se celebró en el Hotel Principe, frente al Canal Grande, y las premiaciones al día siguiente completaron una experiencia que el chef molisano describe como «una de las más emocionantes» de su carrera.

« Ser el primer chef de América Latina en recibir este importante reconocimiento, y que todo haya pasado estando en Colombia, me llena de felicidad. Estoy muy agradecido con este gran país. Por primera vez, llega a América Latina este reconocimiento y entra por la puerta de Colombia. — Carmine Tangredi, chef y fundador de Fortezza

1° chef en América Latina con el galardón Top 100 mejores pizzaiolos del mundo 40 colaboradores colombianos 2021 fundación de Fortezza en pandemia

🏰 Fortezza: tradición italiana hecha en Colombia

Fortezza nació formalmente en 2021, en plena pandemia, y en apenas dos años de operación como restaurante creció de un solo empleado a un equipo de alrededor de cuarenta colaboradores, todos colombianos. Entre 2024 y 2025, la organización duplicó su estructura, su número de clientes y su capacidad operativa.

Fortezza Pizzeria

Fortezza Pastificio

Market Gourmet

Eventos

Fortezza Congelados ★ nueva apuesta

El proyecto es codirigido por Tangredi y su esposa y socia Daniela Hoyos Llach, empresaria colombiana que el chef subraya como parte esencial de la identidad del proyecto: «Nada de este desarrollo hubiera existido sin Daniela. Cada premio, cada logro, es también de ella.»

🏆 THE BEST PIZZA CHEF AWARDS La estrella Michelin de la pizza En 2025, Fortezza ingresó al ranking The Best Pizza Chef Awards — considerado a nivel global el equivalente a la estrella Michelin en el universo de la pizza — en el puesto 80 entre los 100 mejores chefs de pizza del mundo, convirtiéndose en la primera entrada colombiana. El pasado 24 de junio de 2026, Tangredi revalidó esa posición en la más reciente entrega del ranking, consolidando a Bogotá como referente de la pizza de clase mundial.

«Una lectura correcta es que para muchos son más que evidentes los esfuerzos que estamos haciendo para importar y reinterpretar la cultura culinaria italiana en el exterior, adaptándonos a las dificultades que se pueden encontrar y aprovechando las grandes virtudes de Colombia y de los colombianos.» — Carmine Tangredi

🏛️ Del urbanismo a la cocina: una visión estructurada

Arquitecto y urbanista de formación antes de ser chef, Tangredi aplica a la cocina la misma visión estructurada que aprendió en las aulas: pensar en ecosistemas estables, analizar variables y tomar decisiones con horizonte de largo plazo. Su propuesta gastronómica no pretende replicar la pizza napolitana fuera de Nápoles.

🇮🇹 DENOMINACIÓN DE ORIGEN · INGREDIENTES EXCLUSIVOS Fortezza importa exclusivamente los ingredientes con denominación de origen que no tienen sustituto posible, mientras trabaja codo a codo con productores colombianos para desarrollar lácteos, embutidos y vegetales de calidad equivalente: San Marzano

Parmigiano Reggiano

Prosciutto di Parma

Grana Padano

Aceto Balsamico di Modena

🔭 Más conocimiento, no más locales

Ante la pregunta sobre los próximos pasos, Tangredi es claro: la prioridad no es abrir más locales, sino perfeccionar lo construido. La investigación en fermentación, la cocina italiana regional, la selección de materias primas y la formación del talento humano ocupan el centro de la agenda. La línea Fortezza Congelados emerge como la siguiente apuesta de escala, con el objetivo de democratizar el acceso a una gastronomía italiana contemporánea sin sacrificar trazabilidad ni autenticidad.

« Más que pensar en cuántos locales podemos abrir, hoy nos interesa pensar en cuánto conocimiento, cultura gastronómica, formación y valor podemos seguir construyendo y compartiendo desde Colombia hacia el futuro. — Carmine Tangredi