En el marco del Gran Premio Internacional de Venecia — tradición que se remonta a 1932 con el festival de cine más antiguo del mundo — el chef italiano radicado en Colombia, Carmine Tangredi, recibió en el Palacio de la Región Veneto la distinción de «Cavaliere della Cucina Italiana nel Mondo», uno de los reconocimientos más prestigiosos que otorga la cultura gastronómica italiana en el exterior. El galardón, acompañado de una de las tres «Lion Star» del León de Oro, llega a Colombia por primera vez y convierte a Tangredi en el primer chef de América Latina en recibirlo.
La noticia llegó de manera inesperada: el presidente del Premio Leone d’Oro llamó directamente al restaurante de Bogotá para comunicarle que habían observado durante años su trayectoria y deseaban reconocerla en Venecia junto a otros profesionales de relevancia internacional. La cena de gala se celebró en el Hotel Principe, frente al Canal Grande, y las premiaciones al día siguiente completaron una experiencia que el chef molisano describe como «una de las más emocionantes» de su carrera.
🏰 Fortezza: tradición italiana hecha en Colombia
Fortezza nació formalmente en 2021, en plena pandemia, y en apenas dos años de operación como restaurante creció de un solo empleado a un equipo de alrededor de cuarenta colaboradores, todos colombianos. Entre 2024 y 2025, la organización duplicó su estructura, su número de clientes y su capacidad operativa.
Fortezza Pastificio
Market Gourmet
Eventos
Fortezza Congelados ★ nueva apuesta
El proyecto es codirigido por Tangredi y su esposa y socia Daniela Hoyos Llach, empresaria colombiana que el chef subraya como parte esencial de la identidad del proyecto: «Nada de este desarrollo hubiera existido sin Daniela. Cada premio, cada logro, es también de ella.»
En 2025, Fortezza ingresó al ranking The Best Pizza Chef Awards — considerado a nivel global el equivalente a la estrella Michelin en el universo de la pizza — en el puesto 80 entre los 100 mejores chefs de pizza del mundo, convirtiéndose en la primera entrada colombiana.
El pasado 24 de junio de 2026, Tangredi revalidó esa posición en la más reciente entrega del ranking, consolidando a Bogotá como referente de la pizza de clase mundial.
«Una lectura correcta es que para muchos son más que evidentes los esfuerzos que estamos haciendo para importar y reinterpretar la cultura culinaria italiana en el exterior, adaptándonos a las dificultades que se pueden encontrar y aprovechando las grandes virtudes de Colombia y de los colombianos.»
— Carmine Tangredi
🏛️ Del urbanismo a la cocina: una visión estructurada
Arquitecto y urbanista de formación antes de ser chef, Tangredi aplica a la cocina la misma visión estructurada que aprendió en las aulas: pensar en ecosistemas estables, analizar variables y tomar decisiones con horizonte de largo plazo. Su propuesta gastronómica no pretende replicar la pizza napolitana fuera de Nápoles.
Fortezza importa exclusivamente los ingredientes con denominación de origen que no tienen sustituto posible, mientras trabaja codo a codo con productores colombianos para desarrollar lácteos, embutidos y vegetales de calidad equivalente:
Parmigiano Reggiano
Prosciutto di Parma
Grana Padano
Aceto Balsamico di Modena
🔭 Más conocimiento, no más locales
Ante la pregunta sobre los próximos pasos, Tangredi es claro: la prioridad no es abrir más locales, sino perfeccionar lo construido. La investigación en fermentación, la cocina italiana regional, la selección de materias primas y la formación del talento humano ocupan el centro de la agenda. La línea Fortezza Congelados emerge como la siguiente apuesta de escala, con el objetivo de democratizar el acceso a una gastronomía italiana contemporánea sin sacrificar trazabilidad ni autenticidad.
Fortezza es una organización gastronómica con sede en Bogotá, Colombia, fundada en 2021 por el chef italiano Carmine Tangredi y la empresaria colombiana Daniela Hoyos Llach. Opera bajo el concepto de «tradición italiana hecha en Colombia» a través de sus unidades Fortezza Pizzeria, Fortezza Pastificio, un market gourmet, una línea de productos congelados y servicios de eventos. Con un equipo de aproximadamente cuarenta colaboradores colombianos, ha sido reconocida con la Lion Star del León de Oro de Venecia (2026) y figura entre los 100 mejores pizza chefs del mundo. www.fortezza.com.co