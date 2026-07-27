Sanautos Multimarca apuesta por la movilidad híbrida con la llegada de la nueva Suzuki Across a Colombia

Julio de 2026. La transición hacia una movilidad más eficiente sigue ganando terreno en Colombia y Sanautos Multimarca decidió responder a esa tendencia con la llegada de la nueva Suzuki Across Híbrida, un SUV que incorpora tecnología híbrida autorrecargable, sistemas avanzados de asistencia a la conducción y tracción inteligente para diferentes tipos de terreno.
El lanzamiento se realizó en las vitrinas de Sanautos Multimarca de Floridablanca y en Bogotá en Bulevard Niza y Paloquemao, marcando un nuevo paso en la estrategia del concesionario por acercar al mercado vehículos que integran innovación, eficiencia y seguridad.
⚡ Sistema Smart Hybrid: eficiencia sin enchufes
Uno de los principales diferenciales del vehículo es su sistema Smart Hybrid, que combina un motor a combustión con un sistema eléctrico que se recarga automáticamente durante la conducción, eliminando la necesidad de conectarlo a una fuente externa y contribuyendo a reducir el consumo de combustible y las emisiones.
A esto se suma el sistema de tracción inteligente ALLGRIP, diseñado para adaptar el comportamiento del vehículo según las condiciones del terreno mediante diferentes modos de conducción, mejorando la estabilidad y el control tanto en ciudad como en carretera.
🛡️ Seguridad avanzada de última generación
La nueva Across incorpora un conjunto completo de tecnologías de asistencia al conductor:
Alerta de colisión frontal
Control crucero adaptativo
Monitor de punto ciego
Alerta de tráfico cruzado
Asistencia de permanencia en carril
6 airbags
🎵 Conectividad y confort premium
El modelo ofrece un sistema multimedia de 10,1 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, sonido Infinity by Harman, cargador inalámbrico, pantalla digital de instrumentos y un interior diseñado para ofrecer una experiencia de conducción cómoda y conectada.