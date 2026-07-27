Publicado: julio 27, 2026, 4:35 pm

⚡ MOVILIDAD HÍBRIDA · SANAUTOS MULTIMARCA 🚙 SUZUKI ACROSS HÍBRIDA Sanautos Multimarca apuesta por la movilidad híbrida con la llegada de la nueva Suzuki Across a Colombia El concesionario fortalece su portafolio con un SUV híbrido que combina tecnología, seguridad inteligente y eficiencia, en un momento en que crece el interés de los colombianos por vehículos de menor consumo y menores emisiones. 🔋 Smart Hybrid autorrecargable

🛡️ 6 airbags · ADAS completo

🌐 Apple CarPlay · Android Auto

Julio de 2026. La transición hacia una movilidad más eficiente sigue ganando terreno en Colombia y Sanautos Multimarca decidió responder a esa tendencia con la llegada de la nueva Suzuki Across Híbrida, un SUV que incorpora tecnología híbrida autorrecargable, sistemas avanzados de asistencia a la conducción y tracción inteligente para diferentes tipos de terreno.

El lanzamiento se realizó en las vitrinas de Sanautos Multimarca de Floridablanca y en Bogotá en Bulevard Niza y Paloquemao, marcando un nuevo paso en la estrategia del concesionario por acercar al mercado vehículos que integran innovación, eficiencia y seguridad.

« La movilidad está evolucionando y nuestros clientes también. Hoy buscan vehículos más eficientes, con mayor tecnología y que les permitan enfrentar cualquier tipo de recorrido con confianza. La nueva Suzuki Across Híbrida responde precisamente a esa necesidad. — Gonzalo Portilla, Director Comercial de Sanautos

⚡ Sistema Smart Hybrid: eficiencia sin enchufes

Uno de los principales diferenciales del vehículo es su sistema Smart Hybrid, que combina un motor a combustión con un sistema eléctrico que se recarga automáticamente durante la conducción, eliminando la necesidad de conectarlo a una fuente externa y contribuyendo a reducir el consumo de combustible y las emisiones.

A esto se suma el sistema de tracción inteligente ALLGRIP, diseñado para adaptar el comportamiento del vehículo según las condiciones del terreno mediante diferentes modos de conducción, mejorando la estabilidad y el control tanto en ciudad como en carretera.

🔋 Smart Hybrid Recarga automática durante la conducción, sin enchufar 🏔️ ALLGRIP Tracción inteligente para todo tipo de terreno 🛡️ 6 Airbags Protección integral para todos los ocupantes 📱 Pantalla 10,1″ Apple CarPlay, Android Auto y cargador inalámbrico

🛡️ Seguridad avanzada de última generación

La nueva Across incorpora un conjunto completo de tecnologías de asistencia al conductor:

Frenado autónomo de emergencia

Alerta de colisión frontal

Control crucero adaptativo

Monitor de punto ciego

Alerta de tráfico cruzado

Asistencia de permanencia en carril

6 airbags

🎵 Conectividad y confort premium

El modelo ofrece un sistema multimedia de 10,1 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, sonido Infinity by Harman, cargador inalámbrico, pantalla digital de instrumentos y un interior diseñado para ofrecer una experiencia de conducción cómoda y conectada.

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