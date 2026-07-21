Mientras la IA responde preguntas, un colegio colombiano obtiene reconocimiento internacional por enseñar a formularlas

Bogotá, Colombia. La inteligencia artificial ya responde preguntas, redacta textos, programa y resuelve problemas en cuestión de segundos. Frente a esta realidad, una inquietud empieza a ocupar a familias, educadores y empresas en todo el mundo: ¿qué deberían aprender hoy los niños para desenvolverse en un futuro donde el conocimiento está al alcance de un clic?
El Gimnasio Fontana, institución que cumple 40 años, ha venido implementando su propia metodología What If? Creative Thinking, orientada al desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico y creativo, la flexibilidad y el trabajo colaborativo — precisamente las que el Foro Económico Mundial señala como esenciales para el presente.
La institución se consolida como el primer colegio colombiano con una metodología de enseñanza propia acreditada por el CIS, luego de un riguroso proceso de evaluación que valida estándares internacionales en currículo, enseñanza, aprendizaje, liderazgo y mejora continua.
🧠 Educar para desarrollar capacidades, no solo conocimiento
La metodología What If? parte de una idea sencilla: si la inteligencia artificial puede procesar información más rápido que cualquier persona, la escuela debe fortalecer aquello que sigue siendo profundamente humano.
A través de proyectos interdisciplinarios y retos reales, los estudiantes investigan, experimentan, crean y proponen soluciones integrando ciencias, matemáticas, tecnología, arte y humanidades. El objetivo no es únicamente aprender contenidos, sino desarrollar criterio, iniciativa y capacidad para transformar su entorno.
😊 El bienestar también es una competencia para el futuro
La propuesta incorpora el bienestar como eje esencial de la formación. Mediante el Programa de Felicidad, los estudiantes fortalecen habilidades como la autoconciencia, la autorregulación, la empatía, la resiliencia y la construcción de un proyecto de vida con propósito.
La metodología parte de una convicción clara: el bienestar emocional no compite con la excelencia académica; la hace posible.
🌱 Conectada con los grandes desafíos del mundo
El modelo educativo integra la sostenibilidad, el emprendimiento y la ciudadanía global como componentes transversales del aprendizaje. El Gimnasio Fontana es reconocido como el primer colegio Carbono Neutro de Colombia desde hace 10 años y desarrolla proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Como parte de esta visión, la institución inauguró recientemente ALUNA, un centro cultural, deportivo y de bienestar con capacidad para 1.000 personas, concebido para ampliar las oportunidades de aprendizaje, creatividad e innovación de estudiantes, familias, comunidad y la ciudad de Bogotá. Un proyecto con certificación LEED que confirma el compromiso sostenible del colegio.
El Gimnasio Fontana es una institución educativa colombiana con 40 años de trayectoria, reconocida por su apuesta por la innovación pedagógica, la formación integral, el bienestar y la sostenibilidad. Su metodología What If? busca preparar a los estudiantes para liderar con creatividad, pensamiento crítico y propósito los desafíos de un mundo en constante transformación.
Su sede es patrimonio cultural de la Nación, diseñada por el arquitecto Rogelio Salmona. Recientemente abrió el Centro Cultural y Deportivo Aluna, un complejo con capacidad para 1.000 personas y certificación LEED, que confirma el compromiso sostenible de la institución.