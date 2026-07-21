Publicado: julio 21, 2026, 5:31 pm

🌍 ACREDITACIÓN CIS · PRIMER COLEGIO COLOMBIANO 💡 METODOLOGÍA WHAT IF? Mientras la IA responde preguntas, un colegio colombiano obtiene reconocimiento internacional por enseñar a formularlas La metodología What If? del Gimnasio Fontana ha sido acreditada por el Council of International Schools (CIS), convirtiéndolo en el primer colegio colombiano con un modelo pedagógico propio avalado por esta organización internacional. 🎂 40 años de trayectoria

🌱 Primer colegio Carbono Neutro Colombia

🏛️ Patrimonio cultural de la Nación

Bogotá, Colombia. La inteligencia artificial ya responde preguntas, redacta textos, programa y resuelve problemas en cuestión de segundos. Frente a esta realidad, una inquietud empieza a ocupar a familias, educadores y empresas en todo el mundo: ¿qué deberían aprender hoy los niños para desenvolverse en un futuro donde el conocimiento está al alcance de un clic?

El Gimnasio Fontana, institución que cumple 40 años, ha venido implementando su propia metodología What If? Creative Thinking, orientada al desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico y creativo, la flexibilidad y el trabajo colaborativo — precisamente las que el Foro Económico Mundial señala como esenciales para el presente.

🌍 RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL Acreditación del Council of International Schools (CIS) La institución se consolida como el primer colegio colombiano con una metodología de enseñanza propia acreditada por el CIS, luego de un riguroso proceso de evaluación que valida estándares internacionales en currículo, enseñanza, aprendizaje, liderazgo y mejora continua.

« Durante décadas la educación preparó a los estudiantes para encontrar respuestas correctas. Hoy el desafío es formar personas capaces de hacer las preguntas poderosas que solucionen los desafíos del futuro. Esa es la esencia de What If?. Lograr una excelencia humana sustentada en habilidades creativas y emocionales. — Natalia Zuleta, Presidenta de la Junta Directiva · Gimnasio Fontana

🧠 Educar para desarrollar capacidades, no solo conocimiento

La metodología What If? parte de una idea sencilla: si la inteligencia artificial puede procesar información más rápido que cualquier persona, la escuela debe fortalecer aquello que sigue siendo profundamente humano.

A través de proyectos interdisciplinarios y retos reales, los estudiantes investigan, experimentan, crean y proponen soluciones integrando ciencias, matemáticas, tecnología, arte y humanidades. El objetivo no es únicamente aprender contenidos, sino desarrollar criterio, iniciativa y capacidad para transformar su entorno.

💭 Pensamiento crítico 🎨 Creatividad 🗣️ Comunicación 🤝 Colaboración 🔄 Adaptabilidad ❤️ Bienestar emocional

😊 El bienestar también es una competencia para el futuro

La propuesta incorpora el bienestar como eje esencial de la formación. Mediante el Programa de Felicidad, los estudiantes fortalecen habilidades como la autoconciencia, la autorregulación, la empatía, la resiliencia y la construcción de un proyecto de vida con propósito.

La metodología parte de una convicción clara: el bienestar emocional no compite con la excelencia académica; la hace posible.

🌱 Conectada con los grandes desafíos del mundo

El modelo educativo integra la sostenibilidad, el emprendimiento y la ciudadanía global como componentes transversales del aprendizaje. El Gimnasio Fontana es reconocido como el primer colegio Carbono Neutro de Colombia desde hace 10 años y desarrolla proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

🌿 Primer Carbono Neutro Colegio en Colombia · 10 años 🏛️ Patrimonio Cultural Diseñada por Rogelio Salmona ⭐ ALUNA Centro cultural, deportivo y de bienestar · Certificación LEED

Como parte de esta visión, la institución inauguró recientemente ALUNA, un centro cultural, deportivo y de bienestar con capacidad para 1.000 personas, concebido para ampliar las oportunidades de aprendizaje, creatividad e innovación de estudiantes, familias, comunidad y la ciudad de Bogotá. Un proyecto con certificación LEED que confirma el compromiso sostenible del colegio.

« En un mundo donde las respuestas están cada vez más disponibles, el verdadero valor seguirá estando en quienes sepan imaginar las preguntas que nadie más se ha atrevido a hacer.