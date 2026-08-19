Publicado: agosto 19, 2026, 10:08 am

✍️ COLUMNA DE OPINIÓN · PROTECCIÓN 🎂 35 AÑOS · BIENESTAR FINANCIERO 35 años construyendo futuro: del ahorro al bienestar financiero Después de más de tres décadas acompañando a los colombianos, el desafío de Protección ya no es solo administrar el ahorro — es ayudar a que cada peso se convierta en posibilidades, tranquilidad y bienestar. 👥 +8,5 millones de clientes

💰 +$240 billones administrados

📈 $17,6B en rendimientos 1S 2026

👤 Juan David Correa Presidente de Protección

Cumplir 35 años es una oportunidad para mirar hacia atrás, pero, sobre todo, para preguntarnos qué debemos hacer hacia adelante. En estas más de tres décadas, Colombia ha cambiado profundamente — se han transformado las dinámicas laborales, las familias, la forma en que consumimos y nos relacionamos con la tecnología, así como las expectativas que tenemos sobre nuestro futuro.

En Protección también hemos tenido transformaciones. Nacimos con el propósito de acompañar a los colombianos en la construcción de su ahorro pensional y, hoy entendemos que nuestra responsabilidad es contribuir a que las personas puedan tomar mejores decisiones financieras a lo largo de su vida.

35 años acompañando a los colombianos 8,5M clientes en todo el país $240B en ahorro administrado $17,6B en rendimientos 1er semestre 2026

💡 UNA NUEVA VISIÓN DEL BIENESTAR FINANCIERO El bienestar financiero no se construye únicamente pensando en el retiro. Se construye todos los días, en decisiones grandes y pequeñas: cuando una persona comienza a ahorrar, se define una meta, se enfrenta un imprevisto, se invierte para cumplir un propósito o se prepara para una etapa en la que sus ingresos cambiarán. Nuestro papel debe trascender la administración de recursos — debemos ser capaces de acompañar, orientar y ofrecer soluciones pertinentes para que cada persona pueda relacionarse con sus finanzas con mayor conocimiento, confianza y autonomía.

Detrás de las cifras existen millones de proyectos de vida y una enorme responsabilidad. Solo durante el primer semestre de 2026 abonamos $17,6 billones en rendimientos a las cuentas de nuestros afiliados. Estos resultados reflejan el valor que puede generar una gestión disciplinada y con visión de largo plazo.

« Administrar el ahorro de los colombianos exige rigor, pero también comprender que cada peso representa expectativas sobre el futuro y la confianza que las personas han depositado en nosotros. — Juan David Correa, Presidente de Protección

🚀 Innovación con criterio humano

Las transformaciones demográficas y laborales, las nuevas expectativas de los consumidores y el avance acelerado de la tecnología nos exigen evolucionar permanentemente. La tecnología nos ofrece una oportunidad extraordinaria para acercar las soluciones financieras a más personas, comprender mejor sus necesidades y brindar experiencias más ágiles y personalizadas.

Sin embargo, ninguna herramienta sustituye el valor del conocimiento, la cercanía y el criterio humano. Por eso, nuestra transformación también pasa por fortalecer continuamente las capacidades de nuestros colaboradores y combinar innovación con acompañamiento.

Después de 35 años, tenemos claro que construir futuro es una tarea que nunca termina. El desafío para Protección va más allá de administrar cada vez mejor el ahorro: es ayudar a que más colombianos puedan convertir ese ahorro en posibilidades, llenos de tranquilidad, proyectos, decisiones y bienestar.