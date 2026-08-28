Colombia se convierte en un mercado estratégico para la mayor red profesional de pares en salud de la región

Bogotá, 12 de agosto de 2026. IntraMed, la comunidad médica más grande de Latinoamérica, refuerza su presencia regional en Colombia al presentar oficialmente la primera red profesional de pares desarrollada exclusivamente para el ecosistema de la salud en la región. Tras 29 años de trayectoria, IntraMed amplía su propuesta para conectar, capacitar y fortalecer el intercambio entre profesionales e instituciones.
La red se distingue de las plataformas informativas tradicionales por su estricta credibilidad y validación científica, ofreciendo un espacio privado, especializado y seguro donde médicos, investigadores, residentes, facultades de medicina, hospitales y sociedades científicas pueden interactuar y acceder a información epidemiológica y clínica actualizada.
🤝 Alianzas institucionales en Colombia
Fundación Cardioinfantil – LaCardio
FOSCAL – Clínica Carlos Ardila Lülle
U.D.C.A.
Colegio Médico Colombiano
SOCMEF
📊 Las tensiones de la medicina actual: lo que dicen 2.700 profesionales
Un amplio relevamiento regional realizado por IntraMed entre más de 2.700 profesionales de la salud expone los principales desafíos del modelo de actualización médica:
demanda herramientas para filtrar, jerarquizar y sintetizar la evidencia científica útil para la consulta diaria
señala que la fragmentación de fuentes y la acumulación de novedades sin contexto dificultan su educación continua
prioriza contenidos dinámicos, cápsulas educativas y formatos visuales aplicables al día a día
espera que la IA cumpla un rol clave en la organización de información; el 37% la considera la innovación que más impactará en la educación médica
afirma que la confianza ya no depende solo de la publicación tradicional, sino del consenso entre pares, transparencia y actualización continua
🌐 El ecosistema IntraMed: todo en un solo lugar
«Los datos demuestran que el médico actual se enfrenta a un sistema sobrecargado e individualizado. La oportunidad está en reconstruirlo como una experiencia colaborativa e integrada. Con IntraMed, los profesionales de Colombia no solo acceden a capacitación de primer nivel, sino que también pueden consultar casos clínicos complejos con colegas de toda la región.»
— Gastón Valverde Lyons, CEO de IntraMed