Publicado: agosto 28, 2026, 10:51 am

🏥 RED PROFESIONAL DE SALUD · INTRAMED 🇨🇴 LLEGADA OFICIAL A COLOMBIA Colombia se convierte en un mercado estratégico para la mayor red profesional de pares en salud de la región IntraMed, la comunidad médica más grande de Latinoamérica con más de 1,1 millones de profesionales registrados, llega oficialmente a Colombia con 86.500 usuarios activos y una propuesta que integra comunidad, educación médica digital y curaduría científica. 👥 1,1M profesionales en LATAM

🇨🇴 86.500 usuarios en Colombia

🎓 245.000 inscripciones formativas/año

Bogotá, 12 de agosto de 2026. IntraMed, la comunidad médica más grande de Latinoamérica, refuerza su presencia regional en Colombia al presentar oficialmente la primera red profesional de pares desarrollada exclusivamente para el ecosistema de la salud en la región. Tras 29 años de trayectoria, IntraMed amplía su propuesta para conectar, capacitar y fortalecer el intercambio entre profesionales e instituciones.

La red se distingue de las plataformas informativas tradicionales por su estricta credibilidad y validación científica, ofreciendo un espacio privado, especializado y seguro donde médicos, investigadores, residentes, facultades de medicina, hospitales y sociedades científicas pueden interactuar y acceder a información epidemiológica y clínica actualizada.

29 años de trayectoria 1,1M profesionales en LATAM 86.500 usuarios en Colombia 25+ países de presencia 52 especialidades médicas 245K inscripciones formativas/año

🤝 Alianzas institucionales en Colombia

Fundación Santa Fe de Bogotá

Fundación Cardioinfantil – LaCardio

FOSCAL – Clínica Carlos Ardila Lülle

U.D.C.A.

Colegio Médico Colombiano

SOCMEF

« Colombia es un mercado clave para esta nueva etapa porque cuenta con una comunidad médica activa, especializada y con una enorme capacidad de generar conocimiento. Nuestro objetivo es conectar esa experiencia con la de miles de profesionales de toda América Latina. — Gastón Valverde Lyons, CEO de IntraMed

📊 Las tensiones de la medicina actual: lo que dicen 2.700 profesionales

Un amplio relevamiento regional realizado por IntraMed entre más de 2.700 profesionales de la salud expone los principales desafíos del modelo de actualización médica:

67%

demanda herramientas para filtrar, jerarquizar y sintetizar la evidencia científica útil para la consulta diaria 70%+

señala que la fragmentación de fuentes y la acumulación de novedades sin contexto dificultan su educación continua 76%

prioriza contenidos dinámicos, cápsulas educativas y formatos visuales aplicables al día a día 6/10

espera que la IA cumpla un rol clave en la organización de información; el 37% la considera la innovación que más impactará en la educación médica 67%

afirma que la confianza ya no depende solo de la publicación tradicional, sino del consenso entre pares, transparencia y actualización continua

🌐 El ecosistema IntraMed: todo en un solo lugar

👤 Perfiles verificados Comunidad de pares validada 🎓 Campus virtual Certificaciones académicas 🎙️ Podcasts médicos Contenido en audio 🔬 Investigación científica Evidencia actualizada 🌍 Congresos internacionales Cobertura y difusión 🤖 IA aplicada Organización de información

«Los datos demuestran que el médico actual se enfrenta a un sistema sobrecargado e individualizado. La oportunidad está en reconstruirlo como una experiencia colaborativa e integrada. Con IntraMed, los profesionales de Colombia no solo acceden a capacitación de primer nivel, sino que también pueden consultar casos clínicos complejos con colegas de toda la región.» — Gastón Valverde Lyons, CEO de IntraMed