Publicado: septiembre 7, 2026, 4:07 pm

🎪 CENTRO MAYOR · SE TOMA TRANSMILENIO 🚌 NQS CALLE 38A SUR Centro Mayor se toma TransMilenio La estación NQS Calle 38A Sur ahora lleva oficialmente el nombre NQS Calle 38A Sur – CENTRO MAYOR, acercando aún más el Centro Comercial a los bogotanos. 🎁 500 botilos · 10 sep 2026

💰 $100M en premios

🏆 CC #1 en Colombia

Los bogotanos que transitan por la troncal NQS tienen una nueva razón para hacer una parada: la estación NQS Calle 38A Sur – CENTRO MAYOR, convirtiéndose en un nuevo punto de conexión entre el sistema TransMilenio y uno de los centros comerciales más reconocidos del país.

El cambio de nombre marca una nueva etapa para Centro Mayor, que busca seguir estando cada vez más cerca de los colombianos y celebrar junto a ellos los momentos que hacen de cada visita una experiencia especial.

🏆 RECONOCIMIENTO Centro Mayor fue reconocido nuevamente como el Centro Comercial número uno en la mente y el corazón de los colombianos, según el reciente estudio de ByOptimos con la Revista Gerente.

🎪 Celebración: 500 botilos el 10 de septiembre

🎁 ¿CÓMO PARTICIPAR? 1

Visita la estación NQS Calle 38A Sur – CENTRO MAYOR el 10 de septiembre de 2026 2

Tómate una foto en la estación donde se vea el nuevo nombre 3

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🎡 100 millones de Grandes Emociones

Centro Mayor tiene activo su sorteo 100 millones de Grandes Emociones, en el que entregará 10 tarjetas regalo de $10 millones cada una. Además, habrá premios instantáneos y tulas institucionales con los arlequines de Centro Mayor, protagonistas de la identidad inspirada en el mundo del circo.

10 tarjetas regalo de $10 millones $100.000 en compras mínimas para participar 21 sep fecha límite para registrar compras 25 sep fecha del sorteo

¡Vive las Grandes Emociones de Centro Mayor! Nueva estación NQS Calle 38A Sur – CENTRO MAYOR · 500 botilos el 10 de septiembre · Sorteo 100 millones de Grandes Emociones 🎪 Visitar centromayor.com.co → centromayor.com.co