Winner Group consolida su expansión en Colombia con una nueva apertura en Cartagena

Cartagena, julio de 2026. La apertura de Casino Río Serrezuela representa un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de Winner Group en Colombia. Con este lanzamiento, la compañía alcanza 78 casinos en el país y consolida su presencia en uno de los destinos turísticos y de negocios más importantes de América Latina.
Ubicado en el Centro Comercial La Serrezuela, en el tradicional barrio San Diego, el nuevo casino responde a una visión estratégica de expansión que busca llevar experiencias de entretenimiento de alto nivel a ciudades con gran dinamismo económico y turístico.
🃏 Una propuesta de entretenimiento integral
Casino Río Serrezuela ofrecerá una experiencia completa con mesas de Black Jack, ruleta, Baccarat y Póker, complementada con una programación de espectáculos, promociones y experiencias diseñadas para brindar una oferta integral tanto a residentes como a visitantes nacionales e internacionales.
🎡 Ruleta
🎴 Baccarat
♠️ Póker
🎰 90 Tragamonedas
🎭 Espectáculos y promociones
Rodeado de hoteles boutique, restaurantes, bares y el Centro de Convenciones de Cartagena, Río Serrezuela atenderá un flujo constante de turistas y visitantes corporativos durante todo el año, en uno de los destinos más dinámicos de América Latina.
🛡️ Juego responsable: un pilar estratégico
Con más de 24 años de trayectoria, Winner Group mantiene como uno de sus principales pilares el juego responsable. A través de su programa «Establece tus límites, juega responsable», presente en todos sus casinos, la compañía promueve una cultura de entretenimiento consciente mediante acciones de prevención, información y acompañamiento.