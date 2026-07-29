Publicado: julio 29, 2026, 12:22 pm

🎰 NUEVA APERTURA · CARTAGENA · JULIO 2026 🏆 WINNER GROUP · 78 CASINOS EN COLOMBIA Winner Group consolida su expansión en Colombia con una nueva apertura en Cartagena El Casino Río Serrezuela abre sus puertas el 21 de julio en el Centro Comercial La Serrezuela, con más de 570 m², 90 máquinas de última generación, 8 mesas de juego y 50 nuevos empleos directos. 📅 21 de julio 2026

📍 C.C. La Serrezuela · San Diego

👥 50 empleos directos

Cartagena, julio de 2026. La apertura de Casino Río Serrezuela representa un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de Winner Group en Colombia. Con este lanzamiento, la compañía alcanza 78 casinos en el país y consolida su presencia en uno de los destinos turísticos y de negocios más importantes de América Latina.

Ubicado en el Centro Comercial La Serrezuela, en el tradicional barrio San Diego, el nuevo casino responde a una visión estratégica de expansión que busca llevar experiencias de entretenimiento de alto nivel a ciudades con gran dinamismo económico y turístico.

78 casinos en Colombia 570+ m² de entretenimiento 90 máquinas última generación 8 mesas de juego 50 empleos directos 3.100 visitantes mensuales proyectados

🃏 Una propuesta de entretenimiento integral

Casino Río Serrezuela ofrecerá una experiencia completa con mesas de Black Jack, ruleta, Baccarat y Póker, complementada con una programación de espectáculos, promociones y experiencias diseñadas para brindar una oferta integral tanto a residentes como a visitantes nacionales e internacionales.

🃏 Black Jack

🎡 Ruleta

🎴 Baccarat

♠️ Póker

🎰 90 Tragamonedas

🎭 Espectáculos y promociones

📍 UBICACIÓN ESTRATÉGICA Centro Comercial La Serrezuela · Barrio San Diego, Cartagena Rodeado de hoteles boutique, restaurantes, bares y el Centro de Convenciones de Cartagena, Río Serrezuela atenderá un flujo constante de turistas y visitantes corporativos durante todo el año, en uno de los destinos más dinámicos de América Latina.

🛡️ Juego responsable: un pilar estratégico

Con más de 24 años de trayectoria, Winner Group mantiene como uno de sus principales pilares el juego responsable. A través de su programa «Establece tus límites, juega responsable», presente en todos sus casinos, la compañía promueve una cultura de entretenimiento consciente mediante acciones de prevención, información y acompañamiento.

🔞 Prohibición de ingreso a menores 💳 Sin créditos ni cajeros electrónicos 🎰 Certificación internacional de aleatoriedad 🔗 Conexión permanente con Coljuegos ⭐ Certificación ISO 9001 desde 2006