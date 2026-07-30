Publicado: julio 30, 2026, 6:25 pm

🎬 ENTRETENIMIENTO EN VIVO · +20 AÑOS 🇨🇴 BOGOTÁ · COLOMBIA El artista detrás del artista: David Posada, la mente audiovisual que orquesta los mayores espectáculos de Iberoamérica Responsable de diseñar y sincronizar el universo sensorial de las giras más icónicas de la música internacional ante multitudes masivas, este colombiano destaca en la industria global por su capacidad única de orquestar múltiples disciplinas, tecnologías complejas y lenguajes audiovisuales bajo una sola mente creadora en tiempo real. 💡 Shakira · Juanes · Chayanne

🎬 Disney · Netflix · Amazon Prime

🌍 América · Europa · Estadios

Bogotá, julio de 2026. En la industria de la música y el entretenimiento a gran escala, un concierto en un estadio no es solo un evento musical: es un ecosistema sensorial diseñado para conmover. Cuando una superestrella internacional se sube al escenario ante audiencias masivas, cada destello de luz, cada proyección de video, cada explosión pirotécnica y cada efecto de sonido deben responder con una precisión de microsegundos.

Detrás de este milagro de sincronía masiva se encuentra el artista audiovisual colombiano David Posada. Con una trayectoria de más de dos décadas, Posada se ha consolidado como uno de los nombres más influyentes y codiciados de la producción artística internacional, siendo hoy el artista audiovisual principal detrás de las monumentales giras del legendario intérprete Chayanne.

Shakira

Juanes

Aterciopelados

Armin Van Buuren

David Guetta

Tiësto

Alanis Morissette

Chayanne ★ actual

🎨 El arte de unificar todos los lenguajes en un solo lienzo

Históricamente, la complejidad de un megaconcierto ha obligado a la industria a fragmentar sus áreas: un diseñador de iluminación, un programador de luces, un ingeniero de sonido, un operador de pantallas y un especialista en efectos visuales. Cada profesional operando de manera aislada desde su consola.

La revolución que propone David Posada radica en romper este esquema fragmentado. Es un creador integral que domina, programa y unifica simultáneamente todas estas disciplinas bajo una sola visión estética e intelectual — no un técnico, sino un artista que utiliza las redes de datos, los servidores de medios y la sincronización de códigos de tiempo como sus pinceles para pintar sobre un lienzo monumental.

💡 Iluminación 🎬 Video 🔊 Sonido ✨ Pirotecnia y FX 🖥️ Media Servers ⏱️ Sincronización

« La música de un gran artista tiene dinámicas, silencios, subidas emocionales y clímax. Si la iluminación va por un lado, el video por otro y los efectos especiales entran tarde, la magia se rompe. Mi labor es fusionar todos estos lenguajes para que actúen como un solo ser vivo en tiempo real. — David Posada, artista audiovisual

📺 El sello de calidad para los gigantes del entretenimiento global

El impacto de su visión artística no se limita a los escenarios en vivo. Firmas globales como Disney, Paramount, MTV, Amazon Prime Video, Netflix, Caracol Televisión y RCN han confiado en su destreza técnica y conceptual para dar forma a sus proyectos más ambiciosos.

AMAZON PRIME VIDEO Los Billis Premio Aura 2024 a Mejor Dirección · Nominada a Mejor Serie de Drama DISNEY+ Siempre Fui Yo Producción de gran escala para la plataforma global. DISNEY+ Champeta, el ritmo de la Tierra Nominada a Mejor Serie Juvenil · Premios PRODU 2025 FOX TELECOLOMBIA · RCN Dancing with the Stars Formato global de la BBC — adaptación colombiana en vivo ante millones de televidentes.

Disney

Paramount

MTV

Amazon Prime Video

Netflix

Caracol Televisión

RCN

🏆 Elevar el estándar: el legado de un pionero

Con más de 20 años de experiencia, David Posada no solo destaca por sus logros individuales, sino por haber transformado la infraestructura técnica de la industria en Colombia y el continente. Al introducir metodologías de vanguardia en sistemas de show control y media servers, ha ayudado a elevar el estándar técnico de los proveedores locales, permitiendo que las producciones de la región compitan de tú a tú en el mercado global.

US$30.000M anuales genera la industria global del entretenimiento en vivo