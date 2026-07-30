Bogotá, julio de 2026. En la industria de la música y el entretenimiento a gran escala, un concierto en un estadio no es solo un evento musical: es un ecosistema sensorial diseñado para conmover. Cuando una superestrella internacional se sube al escenario ante audiencias masivas, cada destello de luz, cada proyección de video, cada explosión pirotécnica y cada efecto de sonido deben responder con una precisión de microsegundos.
Detrás de este milagro de sincronía masiva se encuentra el artista audiovisual colombiano David Posada. Con una trayectoria de más de dos décadas, Posada se ha consolidado como uno de los nombres más influyentes y codiciados de la producción artística internacional, siendo hoy el artista audiovisual principal detrás de las monumentales giras del legendario intérprete Chayanne.
Juanes
Aterciopelados
Armin Van Buuren
David Guetta
Tiësto
Alanis Morissette
Chayanne ★ actual
🎨 El arte de unificar todos los lenguajes en un solo lienzo
Históricamente, la complejidad de un megaconcierto ha obligado a la industria a fragmentar sus áreas: un diseñador de iluminación, un programador de luces, un ingeniero de sonido, un operador de pantallas y un especialista en efectos visuales. Cada profesional operando de manera aislada desde su consola.
La revolución que propone David Posada radica en romper este esquema fragmentado. Es un creador integral que domina, programa y unifica simultáneamente todas estas disciplinas bajo una sola visión estética e intelectual — no un técnico, sino un artista que utiliza las redes de datos, los servidores de medios y la sincronización de códigos de tiempo como sus pinceles para pintar sobre un lienzo monumental.
📺 El sello de calidad para los gigantes del entretenimiento global
El impacto de su visión artística no se limita a los escenarios en vivo. Firmas globales como Disney, Paramount, MTV, Amazon Prime Video, Netflix, Caracol Televisión y RCN han confiado en su destreza técnica y conceptual para dar forma a sus proyectos más ambiciosos.
Paramount
MTV
Amazon Prime Video
Netflix
Caracol Televisión
RCN
🏆 Elevar el estándar: el legado de un pionero
Con más de 20 años de experiencia, David Posada no solo destaca por sus logros individuales, sino por haber transformado la infraestructura técnica de la industria en Colombia y el continente. Al introducir metodologías de vanguardia en sistemas de show control y media servers, ha ayudado a elevar el estándar técnico de los proveedores locales, permitiendo que las producciones de la región compitan de tú a tú en el mercado global.