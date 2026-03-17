Llega la gala del TOP10 P&M: una cita con la excelencia del marketing en Colombia

Publicado: marzo 17, 2026, 5:30 pm

El próximo 26 de marzo, a las 5:00 p.m., El Cubo de Colsubsidio será el escenario donde se reunirán los protagonistas del marketing, la publicidad y la comunicación en Colombia para celebrar una nueva edición del TOP10 P&M. Una noche diseñada para reconocer las iniciativas, estrategias y liderazgos que marcaron el último año en el país.

En esta edición, se premiarán 10 categorías y se otorgarán 5 menciones especiales, destacando aquellas acciones que han generado impacto real en la industria.

¿Qué es el TOP10 P&M?

El TOP10 P&M es el reconocimiento anual del medio insignia del sector, que exalta a los líderes, las buenas prácticas, las acciones más destacadas y las estrategias que han transformado el mercado colombiano. Más que un galardón, se trata de un proceso de evaluación integral y objetivo que identifica a quienes están marcando el rumbo de la innovación en el país.

Lo nuevo en esta edición

La evolución de la industria también se refleja en los premios. Este año, el TOP10 P&M incorpora cambios relevantes alineados con las nuevas dinámicas del mercado:

Acción de marca con propósito : deja de ser una mención especial para consolidarse como categoría oficial. Reconoce propuestas innovadoras y experiencias memorables que generan resultados tangibles para las marcas y sus audiencias.

Mención especial de marketing de influenciadores y creadores de contenido : se incorpora esta nueva categoría para destacar el uso estratégico de creadores digitales en la construcción de mensajes y la generación de interacción auténtica.

Uso de medios: esta disciplina pasa a formar parte de las menciones especiales dentro de la gala.

Los ganadores son elegidos por la Comunidad Informada, un grupo de profesionales, suscriptores y participantes activos de los paneles de investigación de P&M, quienes, mediante votación electrónica, reconocen a las iniciativas con mayor impacto en el contexto nacional durante el último año.

Una noche para conectar e inspirarse

La gala del TOP10 P&M no solo es un espacio de reconocimiento, sino también una oportunidad para el networking, el intercambio de ideas y la inspiración entre líderes del sector.

Detalles del evento:

Fecha: 26 de marzo de 2026

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: El Cubo de Colsubsidio, Bogotá

Para conocer cómo asistir a la gala de premiación, visite el siguiente enlace:

https://marketing.revistapym.com.co/top10-2025-gala-de-premiacion