Día Mundial de la Energía: entender el consumo, clave para la sostenibilidad empresarial

Publicado: febrero 19, 2026, 4:17 pm

En el Día Mundial de la Energía, las empresas enfrentan el reto de gestionar un mayor consumo sin afectar su operación, en un contexto de digitalización acelerada y presión sobre los costos.

Una gestión más eficiente de la energía no solo genera ahorros económicos, sino que también tiene un impacto ambiental medible, incluso en un país con una matriz eléctrica mayoritariamente hidráulica como Colombia.

En el marco del Día Mundial de la Energía, la forma en que Colombia produce, consume y gestiona la energía se consolida como un tema estratégico para el desarrollo económico y la competitividad empresarial. En un contexto de mayor demanda, digitalización acelerada y presión sobre los costos, la energía dejó de ser un gasto operativo invisible para convertirse en una variable clave para la continuidad de los negocios.

Las cifras del operador del mercado energético, XM, confirman esta tendencia. En noviembre de 2025, la demanda de energía en el país alcanzó los 7.068,44 GWh, lo que representa un crecimiento del 7,53 % frente al mismo mes de 2024, impulsado principalmente por la región Caribe y el centro del país. Este aumento refleja la reactivación económica y el crecimiento de la actividad productiva en distintas regiones.

Ante este escenario, uno de los principales retos para las empresas es cómo optimizar el consumo y reducir costos sin afectar la operación ni la confiabilidad del suministro. “Muchas empresas no saben exactamente en qué momentos consumen más energía ni qué procesos están generando sobrecostos. Medir y analizar ese consumo permite hacer ajustes inteligentes sin afectar la operación”, explica Leonardo Velásquez, cofundador y COO de Bia Energy.

De acuerdo con Bia Energy, compañía especializada en gestión energética, este enfoque ha permitido que empresas de distintos sectores logren eficiencias sostenidas a partir del análisis continuo del consumo. Entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, las empresas que hicieron parte de su ecosistema registraron ahorros de $13.800 millones, como resultado del uso de herramientas de medición y una plataforma que les permitió tener mayor control y visibilidad sobre su consumo energético.

Actualmente, la empresa cuenta con más de 3.700 usuarios, que utilizan este tipo de herramientas para gestionar su consumo energético. En regiones como la Costa Caribe, donde históricamente los costos del servicio han sido más altos, la optimización del suministro ha representado ahorros de hasta un 20 % o 25 % en la factura energética para algunos usuarios.

Más allá del impacto económico, una gestión eficiente del consumo también genera beneficios ambientales concretos. En Colombia, dejar de consumir 1.000 kilovatios hora (kWh) evita en promedio entre 90 y 120 kilogramos de CO₂, lo que equivale aproximadamente a recorrer entre 350 y 500 kilómetros en un vehículo a gasolina o a la captura anual de carbono de entre 4 y 6 árboles adultos. Esto demuestra que la eficiencia energética es una herramienta clave no solo económica sino medio ambiental.

En un país donde la demanda de energía sigue creciendo, entender cómo se consume y tomar decisiones informadas sobre su uso se vuelve fundamental para avanzar hacia modelos de operación más eficientes, sostenibles y competitivos.