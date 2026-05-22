Llega a Colombia Gatorade Golden, el sabor favorito de Luis Díaz

Bogotá, 14 de mayo de 2026 – Mientras Luis Díaz compite en algunos de los partidos más exigentes de la temporada, en Colombia hay algo nuevo que empieza a aparecer en supermercados, tiendas de barrio y puntos de venta en todo el país: su sabor favorito, ahora lo pueden probar todos los colombianos.

Gatorade lanza Gatorade Golden, una edición limitada sabor manzana, inspirada en el preferido de Lucho, disponible del 14 de mayo al 14 de julio a nivel nacional.

🍏⚽ Gatorade Golden Edición limitada · Sabor manzana Del 14 de mayo al 14 de julio · Disponible en todo Colombia

⚡ Un lanzamiento que se activa al ritmo del fútbol

No es un lanzamiento más ni llega en cualquier momento. Gatorade Golden aparece justo cuando el fútbol concentra la atención de millones y donde lo que pasa en la cancha se suda también afuera.

Más que lanzar un nuevo producto, la marca busca poner en la calle un guiño concreto a este momento: que el sabor favorito de Luis Díaz pueda acompañar a la gente, mientras todo un país sigue lo que ocurre en el campo.

“Hay momentos en los que el fútbol deja de ser solo deporte y se vuelve algo que atraviesa todo. Lucho está hoy en ese lugar, representando mucho más que lo que pasa en la cancha. Con este lanzamiento quisimos hacer algo simple: que esa conexión también se pueda vivir de una forma tangible, llevando algo suyo a la calle en el mismo momento en que todo el país está pendiente de cada partido”. Johanna Bermudez · Gerente Senior Marketing de Gatorade en Colombia

🏃‍♂️ Una edición limitada al ritmo del fútbol

Como bebida isotónica, Gatorade Golden contiene electrolitos y carbohidratos para hidratar cuerpo y mente y reponer lo que el cuerpo pierde durante la actividad física, antes, durante y después del esfuerzo. Una funcionalidad que cobra aún más sentido en semanas donde la exigencia, dentro y fuera de la cancha, se vive a otro nivel.

Porque durante este tiempo, el fútbol no es solo lo que se mira: también se transpira.

⚡ Electrolitos Reposición activa 🍏 Carbohidratos Energía sostenida 💧 Hidratación Cuerpo y mente

Acerca de Gatorade

The Gatorade Company, una división de PepsiCo, ofrece innovaciones de rendimiento deportivo diseñadas para satisfacer las necesidades de los atletas de todos los niveles competitivos y en una amplia gama de deportes. Respaldada por más de 50 años de historia estudiando a los mejores atletas del mundo y basada en años de investigación sobre hidratación y nutrición deportiva en el Gatorade Sports Science Institute, Gatorade ofrece productos formulados científicamente para satisfacer las necesidades de combustible deportivo de los atletas en todas las etapas de la actividad atlética. Para obtener más información, visite www.gatorade.com.

Acerca de PepsiCo

Los productos de PepsiCo son disfrutados por los consumidores más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios alrededor del mundo. PepsiCo generó casi $92 mil millones en ingresos netos en 2024, impulsados por una cartera complementaria de bebidas y alimentos listos para consumir que incluye Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream. Para obtener más información, visita PepsiCo Colombia, y sigue a PepsiCo Colombia en Instagram, Facebook, y LinkedIn como PepsiCo.