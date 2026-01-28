Cerca del 70 % de los colombianos prefiere trabajar desde casa: claves para adaptar el escritorio y el espacio de trabajo

Publicado: enero 28, 2026, 12:21 pm

El trabajo en casa y los modelos híbridos continúan consolidándose en Colombia como una forma habitual de trabajar. De acuerdo con la Investigación Nacional de Salarios y Beneficios de la Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP), el 65,2 % de los trabajadores en el país prefiere trabajar desde casa, y el mismo porcentaje de empresas mantiene esta modalidad.

Este cambio en la dinámica laboral ha transformado el hogar y ha puesto en el centro de la conversación un espacio clave: el escritorio y la oficina en casa. Cada vez más personas destinan tiempo, espacio y presupuesto a crear estaciones de trabajo que respondan a sus rutinas, profesiones y estilos de vida, entendiendo que no existe una única forma de trabajar, sino múltiples maneras de hacerlo.

En este contexto, IKEA destaca la importancia de diseñar espacios de trabajo funcionales, flexibles y adaptables, que acompañen las necesidades reales de las personas. “El escritorio es el punto de partida para organizar todo el espacio de trabajo. Cuando está bien diseñado, basándose en las necesidades y preferencias de cada persona, facilita la concentración y la productividad”, señala Víctor Freydell, líder regional de negocio en IKEA.

Una de las claves para crear una oficina en casa eficiente es identificar el perfil de quien la utiliza y adaptar el espacio en función de sus hábitos y requerimientos:

El Organizado: prioriza el diseño basado en la funcionalidad. Para este perfil, los escritorios con superficies amplias, como el tablero LAGKAPTEN, resistente, ligero y fabricado con una estructura tipo panel enmarcado, junto con soluciones de almacenamiento integradas, cajoneras y organizadores como las unidades de cajones ALEX, ofrecen un amplio espacio para guardar materiales, libros y herramientas, manteniendo el orden visual.

El Creativo: necesita flexibilidad e inspiración visual. En este caso, las superficies versátiles son clave, como los caballetes MITTBACK, que pueden inclinarse y ajustarse a diferentes alturas para encontrar el ángulo adecuado para cada boceto o proyecto. A esto se suman la buena iluminación y los accesorios que facilitan el movimiento y la expresión, fundamentales para potenciar ideas y procesos creativos.

Más allá del tipo de trabajo, todas las estaciones de trabajo en casa comparten una necesidad transversal: cuidar la ergonomía. La fisioterapeuta y especialista en ergonomía Lucía Ramírez explica que “Trabajar desde casa exige crear un espacio que favorezca una postura natural, con la espalda bien apoyada y los pies firmes en el suelo o sobre un apoyapiés, si así lo requiere la persona; además, es clave contar con una superficie de trabajo estable y soluciones de orden que minimicen distracciones. Esto permite proteger el sistema osteomuscular, reduciendo la sobrecarga en músculos, articulaciones y tendones asociada a jornadas prolongadas de trabajo. A esto se suman factores clave como una buena iluminación, idealmente luz natural lateral, y una adecuada organización de la jornada laboral. Cuando el entorno acompaña al cuerpo, se previene el cansancio, se reducen las molestias físicas y se sostiene la productividad a lo largo del día.”

En un contexto donde el hogar se ha convertido en un espacio multifuncional, el escritorio se consolida como una pieza clave que va más allá del trabajo. Ya sea para estudiar, crear, desarrollar hobbies o disfrutar del mundo gamer, contar con soluciones versátiles y adaptables permite que cada espacio evolucione junto a las distintas etapas y necesidades de la vida cotidiana; en este sentido, perfiles como el gamer requieren estaciones de trabajo resistentes y funcionales, con escritorios robustos como UTESPELARE, un adecuado manejo de cables y sillas ajustables como MATCHSPEL, pensadas para acompañar largas jornadas frente al computador con comodidad y soporte.

