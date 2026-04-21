Wo’Man Equity: una nueva apuesta por la equidad como motor de valor, innovación y rentabilidad

Publicado: abril 21, 2026, 3:40 pm

Wo’Man Equity nace de una historia de confianza, visión compartida y propósito. Es el resultado de la alianza entre Marisol Pabón y María Eugenia Saldarriaga, dos amigas que decidieron transformar su afinidad personal en una plataforma de impacto enfocada en cerrar brechas de género y promover una conversación más amplia, incluyente y estratégica sobre la equidad.

Más que una iniciativa, Wo’Man Equity se consolida como una marca que busca conectar, potenciar y visibilizar un nuevo nivel de equidad: uno donde hombres y mujeres, en conjunto, construyan una sociedad más justa, competitiva y sostenible.

Su propuesta se diferencia por un enfoque disruptivo que parte de dos pilares fundamentales. Por un lado, la medición real del impacto generado en las audiencias a lo largo del tiempo, garantizando que las acciones no se queden en el discurso, sino que produzcan resultados verificables. Por otro, cuestiona dos de los ejes tradicionales que han perpetuado las brechas: la narrativa centrada exclusivamente en mujeres y la exclusión de los hombres en la conversación sobre equidad.

¿Tiene sentido seguir hablando de equidad solo entre mujeres? ¿Acaso las narrativas excluyentes no afectan también a los hombres, quienes durante décadas han estado igualmente inmersos en estereotipos y roles impuestos? Estas preguntas marcan el punto de partida de una visión más integradora, donde la equidad se entiende como un reto colectivo.

Un lanzamiento que marca un hito

El pasado 19 de marzo de 2026, en Bogotá, se oficializó el lanzamiento de Wo’Man Equity, posicionándose como una iniciativa que busca transformar la forma en que se entiende el liderazgo paritario. La marca integra la visión de hombres y mujeres bajo un modelo donde el liderazgo balanceado, el talento y la creación de redes de impacto aportan de manera real a la eliminación de barreras en derechos, deberes y oportunidades.

Bajo la premisa de que la diversidad es un motor de rentabilidad, Wo’Man Equity propone equilibrar el empoderamiento económico con soluciones estratégicas de consultoría con perspectiva de género, transformación de recursos humanos con enfoque de equidad, plataformas de networking y el desarrollo de proyectos especiales, incluyendo eventos de alto impacto.

“Nuestra misión es demostrar que la equidad, además de un compromiso social, es una decisión financiera inteligente y un activo estratégico invaluable para cualquier organización”, afirma Marisol Pabón, presidenta ejecutiva.

Por su parte, María Eugenia Saldarriaga, copresidente de Estrategia, agrega: “Con Wo’Man Equity no hablamos solo de géneros, hablamos de valor real, tangible y sostenible, con foco en el ser humano. Al buscar el bienestar colectivo, elevamos el potencial de cada individuo y generamos un impacto que trasciende las cifras”.

Tecnología y equidad: una apuesta estratégica

Como parte de su lanzamiento, la marca presenta su primer gran evento: el Wo’Man Equity Tech Experience Summit, una experiencia diseñada para integrar tecnología y equidad como motores de desarrollo y competitividad.

El evento reunirá líderes empresariales, representantes del sector público, conferencistas de alto impacto y referentes del ecosistema tecnológico, con el objetivo de redefinir el papel de la equidad en la economía digital.

En un contexto donde la industria tecnológica continúa creciendo, pero aún enfrenta retos significativos en términos de representación, este summit surge como una respuesta estratégica para conectar talento con oportunidades reales de desarrollo.

Más allá del discurso, la iniciativa busca impulsar la creación de infraestructura que permita que el talento paritario participe activamente en la generación de riqueza, el empoderamiento económico sostenible y el desarrollo de soluciones digitales para la región.

Descrito como “una experiencia tecnológica sin precedentes”, el evento se llevará a cabo el próximo 29 de abril en el Auditorio Orígenes de la Universidad EAN, en Bogotá.

La agenda incluye experiencias tecnológicas inmersivas, espacios de aprendizaje en inteligencia artificial y conectividad, conferencias magistrales, paneles de expertos, Equity Talks, networking de alto nivel y discusiones profundas sobre el papel de las tecnologías emergentes en el cierre de brechas sociales y de género. Además, se contemplan actividades posteriores que permitirán a los asistentes aplicar lo aprendido y generar beneficios concretos en sus organizaciones.

Impulsando un nuevo ecosistema de valor

Con este lanzamiento, Wo’Man Equity busca consolidar una comunidad en la que la equidad de género deje de ser vista únicamente como un objetivo de responsabilidad social y pase a reconocerse como un motor real de innovación, competitividad y rentabilidad.

Entre los aspectos más destacados de la iniciativa se encuentra su enfoque en el valor humano como eje estratégico para fortalecer el posicionamiento de las marcas, así como el desarrollo de soluciones innovadoras con impacto global, diseñadas para resonar en distintos mercados y fomentar condiciones más equitativas.

Adicionalmente, la organización anunció que próximamente realizará un espacio virtual junto a aliados estratégicos y speakers del evento, en el que se abordarán casos de éxito y se compartirán claves para avanzar hacia modelos de liderazgo más inclusivos y sostenibles.

Este es apenas el inicio de una propuesta que promete convertirse en un referente en la conversación sobre equidad y desarrollo empresarial. Una apuesta que, según sus creadoras, representa “algo muy poderoso y de gran aporte para el mundo”, y que invita a líderes, organizaciones y profesionales a ser parte activa de este cambio.



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