Paro Nacional y el Congreso desinflan la Reforma Tributaria

Aunque el Gobierno se resiste a retirar el proyecto, con el argumento de que equivaldría a concederle una victoria política a la oposición, la reforma tributaria cada tiene menos posibilidades de ser aprobada como llegó al Congreso.

De hecho, ayer el presidente Iván Duque se mostró dispuesto a discutir el proyecto con las diferentes bancadas para buscar consensos y dijo que no existen líneas rojas.

“Ya hemos dado señales claras por parte del Gobierno Nacional, pero también hay reparos que debemos escuchar de manera constructiva para que justamente las medidas que adoptemos de consenso nos lleven a que no se encarezcan los alimentos”.

Sin embargo, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, advirtió que para no desmontar los programas sociales creados para paliar los efectos de la recesión y la pandemia es necesario que el recaudo mínimo oscile entre $18 y $20 billones.

«Entre más nos pidan que recortemos, pues menos serán los programas sociales, por eso vamos por esos $23 billones para tener esos recursos para los programas. El mensaje es busquemos las fuentes, porque entre menos fuentes tengamos, menos programas sociales tendremos», dijo Londoño a la FM.

A pesar de ello, el ambiente sigue enrarecido en el Congreso y por ello, no resulta extraño que partidos que han acompañado al Gobierno en otras ocasiones, como el de la U y Cambio Radical; e incluso el propio Centro Democrático y el Conservador, hayan declarado su oposición a la reforma.

Por ejemplo, el anuncio del Gobierno de que serían retirados varios artículos (como el cobro del IVA a los servicios públicos o que se revisaría la eliminación de la categoría de bienes exentos) no encontró respaldo ni siquiera del Centro Democrático.

“Por favor, equipo Ministerio de Hacienda, esto no se arregla quitando unos temas, no insistan en discutir los 170 artículos, faciliten consenso de pocos artículos, simples, claros, no agresivos, por regla transitorios, que ese acuerdo sea la ponencia. Lean los riesgos a la democracia”, dijo el expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter.

“Falta mucho por hacer, no podemos gravar colombianos desde $2,5 millones. Eso hay que subirlo a $6 y $7 millones, con gravámenes muy suaves, sencillos, porque la gente en este momento no tiene recursos”, señaló el senador Efraín Cepeda, del partido Conservador.

En un momento en el que la satisfacción de los colombianos con la democracia cayó a su nivel más bajo en los últimos 17 años, según el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, lo que está en juego no es poco.

En efecto, según el informe “Colombia 2020, un país en medio de la pandemia”, solo un 18 % de los encuestados se mostró satisfecho, frente a los dos años anteriores en que el porcentaje estuvo en un 29 % y 31,4%.

“Eso, de alguna forma, muestra un sentimiento antisistema político muy grande en Colombia que podría ser aprovechado por líderes antipolíticos que agraven la situación”, explica Juan Carlos Rodríguez Raga, codirector del Observatorio.

Y aunque la jornada del Paro Nacional de ayer fue empañada por una ola de vandalismo en las principales ciudades del país, las protestas sí reflejan la inconformidad de amplios sectores con la situación económica y con una reforma tributaria demasiado ambiciosa.

“Las manifestaciones de hoy son una muestra clara de la inconformidad de los y las colombianas. El gobierno está en la obligación de escuchar. Presidente Duque, #RetireLaTributariaYa, aún está a tiempo de construir acuerdos con los distintos sectores sociales”, señaló el precandidato presidencial, Sergio Fajardo, en su cuenta de Twitter.

Actos vandálicos y delincuenciales se registraron en Cali durante la jornada del #ParoNacional. Denuncian algunos infiltrados durante las marchas. La capital de Valle entró en toque de queda desde las3:00 p.m. debido a las alteraciones de orden público

Según el ministro del Interior, Daniel Palacios, durante la jornada fueron capturadas 40 personas y 42 policías resultaron heridos, 30 de ellos en Cali.

Así mismo, las manifestaciones dejaron estas afectaciones:

14 buses, 10 en Cali y cuatro en Bogotá.

2 vehículos particulares en Bogotá.

21 vehículos de Transmilenio vandalizados con grafitis y vidrios rotos.

21 estaciones de Transmilenio vandalizadas.

8 buses del MIO de Cali vandalizados y uno incendiado.

9 estaciones del MIO vandalizadas.

13 instalaciones bancarias afectadas en Cali, Neiva, Medellín y Bogotá.

16 cámaras de fotomulta afectadas en Cal

5 supermercados afectados en Cali.

#AEstaHora participamos en #PrevenciónYAcción, donde por instrucción del Pdte @IvanDuque, entregamos balance del orden público en el país tras la jornada de protestas, y las medidas que venimos implementando con las autoridades locales para contener el COVID-19. @infopresidencia pic.twitter.com/Fu8Wp33YtZ — Daniel Palacios (@DanielPalam) April 28, 2021

