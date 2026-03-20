Colombia es protagonista en investigación científica para la salud vascular

Publicado: marzo 20, 2026, 11:21 am

Al año más de 70 mil personas mueren por problemas asociados al sistema vascular y circulatorio, según el Dane.

Por primera vez se entrega el Premio MediVaric al mejor trabajo científico en Cirugía Vascular y Angiología, en el marco de la versión 32 del Congreso Global de la International Union of Angiology y el 27 Congreso Colombiano de Asovascular que se desarrollan en un solo evento en Cartagena en marzo de 2026.

El IUA World Congress se realizará por primera vez en Cartagena -Colombia, consolidándose como uno de los encuentros científicos más relevantes a nivel global en el campo de la medicina vascular y la angiología.

Las medias de compresión graduada ayudan a mejorar la circulación de la sangre hacia el corazón gracias a una presión controlada que disminuye desde el tobillo hacia la rodilla o el muslo. Su uso contribuye a reducir la pesadez, el cansancio en las piernas y la retención de líquidos después de largas jornadas de pie o sentado. Además, son un apoyo para prevenir y tratar las várices, la insuficiencia venosa y la Trombosis Venosa Profunda, y también se utilizan en el deporte para disminuir la fatiga muscular.

La importancia de cuidar la salud vascular es clave: la organización World Thrombosis Day estima que 1 de cada 4 muertes en el mundo está relacionada con la trombosis. En Colombia, el DANE señala que más de 70.000 muertes al año están asociadas a enfermedades del sistema vascular y circulatorio, lo que resalta la necesidad de promover hábitos de prevención y cuidado de la circulación.

Ante estas complicaciones de salud, la pyme colombiana MediVaric, que diseña, produce y comercializa Dispositivos Médicos Grado I, entre estos, medias de compresión graduada para la prevención y tratamiento de las venas várices y problemas circulatorios; la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología (Asovascular) y la International Union of Angiology (IUA) acordaron entregar por primera vez el Premio MediVaric al mejor trabajo científico nacional o internacional, sustentado por estudiantes de medicina, residentes o fellows, en Cartagena, durante el evento anual de las dos organizaciones médicas que se realizará este año de manera conjunta entre el 25 y 28 de marzo.

«En MediVaric estamos convencidos de que la investigación científica es la base del desarrollo. Por eso, el Premio MediVaric nos enorgullece, al incentivar a estudiantes de medicina, residentes y fellows a ser parte del legado de la cirugía vascular y angiología a través de investigaciones que impacten la vida de pacientes que viven con estas enfermedades en Colombia y el mundo, lo que se suma a nuestro propósito de trabajar con pasión por la salud y compromiso con la vida». — Jairo Cubillos Muñoz, Gerente General, MediVaric «El Premio MediVaric es muestra de que la cirugía vascular y angiología avanza cuando trabajamos juntos. Por eso, IUA World Congress, es la cita más importante de Colombia este año para intercambiar ideas, perspectivas y desafíos, y es un escenario inigualable para que estudiantes, residentes y fellows sustenten sus investigaciones científicas y compartan con líderes globales los desafíos de esta subespecialidad». — Jorge Ulloa, Chairman, IUA World Congress «Para la comunidad médica, el Premio MediVaric permite valorar el esfuerzo académico y la producción de evidencia científica en el manejo de la patología vascular y angiológica, que es tan necesaria para la prevención de las complicaciones, el mejoramiento en el enfoque diagnóstico y el tratamiento quirúrgico». — Héctor Jiménez, Presidente, Asovascular

Sobre el Premio MediVaric

Se recibieron 178 abstracts de Colombia y países como República Checa, Israel, Macedonia, Estados Unidos y México, para ser evaluados por un comité científico compuesto por perfiles de alto nivel de la IUA y Asovascular. Los finalistas deberán sustentar su trabajo en el marco del evento, donde será premiado el mejor trabajo por su alta calidad y aporte a la solución de las enfermedades vasculares. Conoce más sobre los requisitos del abstract, aquí.

El reconocimiento, además de la generación de un diploma que lo certifica, llevará al líder de la investigación a otra convención internacional anual en 2026, donde seguirán potenciando sus capacidades médicas y científicas para el tratamiento de enfermedades vasculares, lo que incluye el ingreso a la convención, los tiquetes y un bono que le sirve al ganador para sumar a la gestión de sus gastos durante este importante encuentro. Conoce sobre el Premio MediVaric, aquí.

Conoce más

International Union of Angiology (IUA)

Fue fundada en 1950, en Francia y es una sociedad dedicada a la biología vascular, la medicina vascular, la cirugía vascular, las intervenciones endovasculares y la flebología. La IUA constituye un núcleo para el desarrollo científico en todo el espectro de los trastornos arteriales, venosos y linfáticos, los cuales están representados por los anillos azul, amarillo y rojo del logotipo de la IUA. En la actualidad registra 950 afiliados, con representantes de 73 países.

Conoce más: https://angiology.org/

Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología (Asovascular)

Fue fundada en 1965, en Colombia. Su objetivo es promover la investigación científica en la subespecialidad de Cirugía Vascular y Angiología, entre sus asociados y para los pacientes y comunidad en general es una fuente de información confiable sobre las patologías asociadas y referente para la recomendación de médicos especializados en las patologías vasculares. En la actualidad tiene más de 200 afiliados y pertenece a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.

Conoce más: https://www.linkedin.com/company/asovascular-oficial/

MEDIVARIC PRODUCTS SAS

Es una pyme colombiana con más de 20 años de historia de innovación textil en Colombia y a nivel internacional, que cree en el país y por eso su planta está ubicada en Bogotá -Colombia, cuenta con 200 colaboradores 70 % mujeres y de ellas 80 % madres cabeza de hogar. En la actualidad, diseña, produce y comercializa Dispositivos Médicos Grado I, entre ellos las medias de compresión graduada para el tratamiento y prevención de venas várices. En su portafolio, se incluyen medias de baja, mediana y alta compresión, antiembólicas, deportivas, para pie sensible, fajas postquirúrgicas, ortopedia blanda y línea materna. Además, MediVaric ha sido reconocida por el uso del Hilado con Cobre, como material insignia que estimula la producción de colágeno y tiene propiedades antimicóticas y antibacterianas y que es componente principal en algunos de sus productos. ICONTEC e INVIMA certifican la calidad y buenas prácticas de sus dispositivos (ISO 9001 e ISO 13485). Las medias de compresión graduada MediVaric son las únicas en Colombia avaladas por la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología (Asovascular), entidad que tras una revisión técnica exhaustiva valida su funcionalidad, desempeño y seguridad.