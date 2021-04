ANDI propone tributaria menos ambiciosa que permitiría recaudar $12 billones

Tras señalar que la reforma tributaria es necesaria para mitigar los efectos que la pandemia sobre el Estado y los hogares colombianos, y mantener el grado de inversión, la Asociación Nacional de Empresarios – ANDI insistió en una especie de contrarreforma.

“Colombia no se puede dar el lujo de perder la calificación de riesgo por no tramitar una reforma”, dijo el presidente del gremio Bruce Mac Master, quien señaló que no es momento de oportunismos políticos.

Por ello, la ANDI reiteró su propuesta de Reforma, en la cual las empresas han dejado clara su disposición de asumir acciones solidarias y temporales que permitan aportarle a la estabilidad económica del país, brindándole los recursos suficientes al estado para atender sus necesidades fiscales y el cubrimiento de las medidas sociales de emergencia derivadas de la pandemia.

La propuesta de la ANDI contempla las siguientes 4 medidas:

1. Suspender la medida de descuento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en el Impuesto sobre la Renta, durante el período necesario según los resultados que indique el marco fiscal de mediano plazo. Actualmente el descuento es del 50% del valor pagado por ICA y a partir del 2022 sería del 100%.

2. Aplazar la reducción de la tarifa general del Impuesto sobre la Renta de acuerdo con los resultados que indique en marco fiscal de mediano plazo. La tarifa general de Renta actualmente es del 31% y a

partir del 2022 sería del 30%.

3. Establecer por dos años el impuesto al patrimonio para personas naturales. Sería un impuesto transitorio que recaería exclusivamente sobre las personas naturales que tengan un patrimonio líquido superior a $5.000 Millones, con una tarifa del 1%.

4. Adelantar enajenación de activos de la nación que en su conjunto pudieran otorgar hasta 15 billones de pesos para ser utilizados en el fondeo inmediato de programas como Ingreso Solidario y PAEF, al igual que necesidades de servicio de la deuda a corto plazo.

