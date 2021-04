Efectos de la reforma tributaria en los empresarios y el país

Por: Gonzalo Gómez Betancourt

Quiero empezar diciendo que cuando tuve la fortuna de estudiar en España, y siempre me he preguntado las razones por las cuáles ese país es más desarrollado que el nuestro. En el año 2020, España tuvo un un PIB de €1.121 Billones de euros, con €23.690 euros per cápita; y Colombia alcanzó tan solo €237.000 millones de euros, con tan solo €4.718 euros per cápita, una diferencia de cinco veces. Muy seguramente ustedes inmediatamente pensarán, que la razón es obvia, pues es un país Europeo, que está en el vecindario de los ricos, y que por lo tanto, eso explica su nivel de desarrollo. Puede ser cierto, pero quiero igualmente mostrarles que existe un factor fundamental en esa economía, altamente correlacionado con su PIB, que es el número de empresas, es así como en al año 2019, España contaba con aproximadamente 3,4 millones de empresas con el 97 % de PYMES y en Colombia según Confecámaras, para el año 2018 teníamos 1,6 millones, con el 99 % de PYMES, es decir que España es 2,1 veces mayor que nosotros, la conclusión es fácil, se puede notar una curva exponencial, es decir 2,1 veces más de empresas genera aproximadamente 5 veces más de PIB per cápita.

No sé por qué, no se ha entendido aún, que la creación de empresas y su supervivencia debe ser la prioridad en cualquier estado de bienestar. La razón es simple, desde la misma definición del ser humano, que es una persona en continuo desarrollo, y que parte de su desarrollo se consigue con su trabajo, ya que con éste se dignifica a la persona, que al trabajar obtiene un propósito de vida que se ve reflejado en su felicidad. Aunque, existe otra tendencia que crece a nivel mundial y en nuestro país, donde piensan que el hombre es explotado por los empresarios y que la única manera de regular esa relación es que el estado los proteja, con un socialismo de estado, esta idea poco a poco está ahuyentando a nuestros empresarios, que gracias a que aprendieron a trabajar y a crear, pueden irse a otros países donde realmente sean valorados. Sin empresarios, no hay empresa, si no hay empresa, no hay generación de riqueza, sino hay riqueza caemos en la pobreza, esto ya lo sabemos, solo tenemos que mirar a nuestros vecinos todos los años desde el inicio del socialismo del siglo XXI, ha venido cayendo su PIB de manera sistemática, muchos empresarios se fueron de ese país, y los que quedan, están atrapados allí. Es curioso que aún muchas personas crean que ese es el modelo que debería tener Colombia. Que tan diferente son los hijos en una familia cuando, como decía Confucio, se les enseña con un poquito de hambre y con un poquito de frío, sino los hijos no salen bien, cuántas familias he tenido que atender porque le dieron todo a los hijos, sin pedir nada a cambio, sin relación de esfuerzo con recompensa y que al día de hoy no son capaces de hacer nada porque los acostumbraron a que “papá rico mantiene a los hijos”. Una marcada diferencia se genera con las familias donde los padres les dieron a sus hijos lo justo, para que se esforzaran a trabajar, a crear, a buscarse la vida y a tener el deseo de progresar.

Todo lo anterior para decirles que desafortunadamente, la reforma tributaria está llena de ideas de centro de izquierda, con la sorpresa de ser supuestamente el gobierno de centro derecha, y a algunos los he escuchado decir abiertamente que la presentan de esta manera para que Petro no logré ser el próximo presidente de la república, y qué ironía, solo bastó que se entregara la propuesta, para que realizaran las encuestas a la presidencia y el señor Petro barriera con todos los candidatos de derecha, que además están dispersos porque no existe un candidato fuerte. La razón de la molestia con el gobierno es simple, los empresarios no entendemos, cómo a un gobierno se le ocurre que después de semejante pandemia, que casi acaba con la espina dorsal de la economía al haber confinado a todo el mundo, se puede ir a raspar la olla de los mismos empresarios y de las personas naturales, que la tienen casi agotada, cuando no se miran así mismo en su gasto, por ejemplo la contratación masiva de personal en la contraloría, incluso la compra de aviones de guerra por USD 4.500 millones de dólares, casi el valor de 16,5 billones el 67% de la posible reforma, para supuestamente defender a Colombia de Venezuela.

En época de vacas flacas lo primero que tenemos que hacer es posponer inversiones no críticas, que no generan empleo en el país, debemos hacer inversiones para fomentar la generación de empresa, de trabajo, dejar de confinar masivamente al pueblo y buscar alternativas para que las personas se auto cuiden. El 50% de la economía informal de nuestro país debe salir a trabajar con medidas de protección, pero si no se auto protegen, pues desafortunadamente morirán en una UCI o por la falta de ellas; suena duro pero es la realidad, las personas deben aprender que esto no es un juego. El problema es que el estado busca confinarnos para que después le tengan que regalar el dinero a todos, para su sustento, sin pedirles nada a cambio por ello, lo que generará después de pocos meses de agradecimiento, una exigencia de manera permanente, los “Ricos” están obligados a darle dinero al pobre. Me encantaría que el estado aplicara otro tipo de filosofía: “enséñales a pescar y no le des el pez, o no aprenderán nunca como trabajar, y lo que aprenderán es a pedir, y a hacer huelgas”.

Algunos números finales de los impuestos en Colombia vs. España, sacados de la OCDE para 2019, muestran que el tema es más simple de lo que parece, los recaudos de impuestos a las empresas son el 7,1% del total de impuestos recaudados vs. en Colombia que son del 25,5%, y las personas naturales constituyen el 22,2% en España vs. 6,4% en Colombia, evidentemente allí está la diferencia, un país pobre recauda de los pocos empresarios que hay, porque no hay suficiente PIB per cápita para que la gente pague impuestos, por eso Colombia no ha enseñado a que los recaudos vienen de las personas naturales. El IVA en Colombia es el 29,4% del recaudo vs. España que es el 19%, y lo que hace molestar al pueblo, y lo más diferencial es que las contribuciones a la seguridad social en España son el 33,9% y Colombia el 9,6%, por la economía informal, ya que el 50% del país no aporta. ¿No será mejor buscar los 50 billones de evasión, reducir los gastos del estado, seguir ayudando con una reforma menos ambiciosa, no dar ayudas de manera permanente sin pedir nada a cambio, esperar una recuperación de la economía y después si seguir poco a poco el camino de la OCDE?, juzguen ustedes.

Ph.D. – CEO Legacy and Management Consulting Group.