Publicado: noviembre 5, 2025, 12:14 pm

Brunch & Pool

El nuevo concepto del hotel NH Collection Royal Medellín para disfrutar los domingos en familia o con amigos

Medellín, octubre de 2025 – Minor Hotels Europe & Américas, propietario, operador e inversionista de hoteles, que actualmente cuenta con 640 hoteles y resorts en 59 países en las principales ciudades de Europa, América y Oriente Medio, anuncia la llegada de Brunch & Pool, una nueva experiencia única que fusiona lo mejor de la gastronomía internacional con un ambiente sofisticado, zonas verdes, piscina y coctelería de autor.

Disponible todos los domingos desde las 6:00 am hasta la 1:00 pm en el restaurante del hotel NH Collection Royal Medellín, el Brunch & Pool está diseñado para deleitar a los amantes de la buena mesa, con una propuesta que incluye:

Buffet completo tipo desayuno con estaciones interiores y al aire libre.

con estaciones interiores y al aire libre. Platos a la carta exclusivos para quienes disfrutan del brunch, incluyendo: tostadas de aguacate con huevos pochados, huevos napolitanos, fritata con jamón serrano, egg sandwich, bowl de frutos rojos o buddha, tostadas francesas de tiramisú, croissant de salmón y waffles de pan de yuca.

exclusivos para quienes disfrutan del brunch, incluyendo: tostadas de aguacate con huevos pochados, huevos napolitanos, fritata con jamón serrano, egg sandwich, bowl de frutos rojos o buddha, tostadas francesas de tiramisú, croissant de salmón y waffles de pan de yuca. Dos cocteles a elección: Mimosa, Mojito clásico o Gin & Tonic.

Mimosa, Mojito clásico o Gin & Tonic. Sodas saborizadas como alternativa a los cocteles.

como alternativa a los cocteles. Acceso libre a la piscina del hotel , ideal para relajarse tras el brunch.

, ideal para relajarse tras el brunch. Ambiente pet friendly y música para una experiencia sensorial completa.

*Todo esto tendrá un valor único por persona de $110.000 COP para adultos y $60.000 COP para niños menores de 12 años.

“Queremos que nuestros clientes vivan una experiencia completa, mucho más allá del brunch. Es un día de descanso en familia, rodeados de buena gastronomía, cocteles refrescantes, música relajada y momentos inolvidables junto a la piscina, todo en un entorno natural en pleno corazón de Medellín”, comentó Ricardo Gutiérrez Congote, director del hotel NH Collection Royal Medellín.

Con esta nueva apuesta, Minor Hotels Europe & Américas, busca sorprender a los comensales con un plan dominical que celebre los espacios en familia o con amigos, afianzando su promesa de valor por ser una compañía cercana al corazón de las comunidades donde opera.

Para reservas (lunes a viernes) – NH Collection Royal Medellín

WhatsApp: +57 3133248171 / +57 3232233316

Recepción: 604 4485700 / +57 3225137083

Correos: nhcollectionroyalmedellin@nh-hotels.com / pa.mesa@nh-hotels.com / e.duarte@nh-hotels.com

Dirección: Carrera 42 No 5 Sur 130, Medellín Colombia