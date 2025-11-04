Latinoamérica habla de Experiencia de Clientes y Colaboradores: el CX Day llega a Colombia

Publicado: noviembre 4, 2025, 4:58 pm

En el mundo actual, la diferencia entre una marca y su competencia ya no está en el producto, sino en la experiencia que genera. Por eso, el próximo 12 de noviembre, Bogotá será el escenario del CX Day Colombia 2025, el encuentro que reúne a los líderes y profesionales que están transformando la Experiencia de Clientes y Colaboradores.

El encuentro, que se realizará en el Hotel SHG LIV Zona G, pondrá sobre la mesa los temas que hoy marcan el rumbo de las organizaciones más innovadoras: inteligencia artificial aplicada al CX y EX, estrategias de omnicanalidad, humanización y ROI. Todo bajo el eje temático: “La (R)evolución del EX y CX”, una invitación a repensar cómo las empresas crean valor a través de las emociones, la empatía y la conexión humana.

El CX Day es reconocido como el mayor encuentro de Experiencia de Cliente y de Colaborador en Latinoamérica, con más de ocho años impulsando esta conversación en países como Argentina, Chile, México, Costa Rica y Colombia. Cada año, miles de líderes se reúnen para compartir una convicción: el futuro de los negocios depende de la calidad de las experiencias que ofrecen.

Este año, el CX Day Colombia 2025 espera recibir a más de 300 asistentes presenciales y a una amplia comunidad que se conectará vía streaming. La participación es sin costo, aunque el aforo es limitado, por lo que se recomienda registrarse con anticipación. Las inscripciones ya están disponibles en este link.

Los asistentes no sólo tendrán la oportunidad de aprender de oradores líderes, conocer las tendencias de la disciplina y aprender de casos de éxito, sino que también podrán conectar con cientos de profesionales del EX y CX. Se trata de unos de los encuentros de networking más importantes de la región.

Más que un evento, el CX Day es un espacio donde el conocimiento se combina con la inspiración, y donde cada interacción puede convertirse en una nueva oportunidad de colaboración.