Enseñar fotoprotección desde la infancia: un hábito que puede prevenir enfermedades futuras

Publicado: enero 23, 2026, 1:48 pm

Más del 80% del daño solar acumulado en la vida ocurre antes de los 18 años.

ISDIN y la Liga Colombiana Contra el Cáncer lideran una movilización nacional para sembrar hábitos de fotoprotección desde la escuela.

Más de 20.000 estudiantes, docentes y familias ya integran la fotoprotección como un hábito cotidiano.

Bogotá, enero 2026 – La piel infantil es especialmente vulnerable a la radiación UV, y la evidencia médica demuestra que el daño acumulado en los primeros años de vida incrementa de forma significativa el riesgo de cáncer de piel en la adultez. En Colombia, un país donde la radiación es alta y los hábitos de prevención aún no están consolidados, ISDIN impulsa una transformación cultural desde las aulas. De la mano de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, instituciones educativas, docentes y familias, la marca está liderando una apuesta educativa que busca convertir la fotoprotección en un hábito diario para más de 20.000 estudiantes en todo el país. Esta iniciativa integra ciencia, pedagogía y acción comunitaria para que proteger la piel sea un acto cotidiano que acompañe a los niños durante toda su vida.

La piel tiene memoria: más del 80% del daño solar que una persona acumula se genera antes de los 18 años. Los niños pasan varias horas al aire libre durante recreos, deporte y actividades escolares, y su sistema de defensa cutáneo aún está en desarrollo. Estudios dermatológicos confirman que la radiación UV produce daños silenciosos en el ADN celular y que cada quemadura solar en la infancia aumenta significativamente el riesgo de cáncer de piel en la adultez. En Colombia y Latinoamérica, donde la incidencia de este cáncer ha aumentado entre un 15% y 20% en regiones de alta radiación, educar en fotoprotección es una prioridad de salud pública. La alianza con la Liga Colombiana Contra el Cáncer aporta rigor científico a esta misión: según la entidad, el cáncer de piel es uno de los más comunes del país y su incidencia continúa creciendo silenciosamente, en parte debido a la falta de educación temprana en prevención.

A partir de los 6 meses se recomienda el uso de fotoprotectores pediátricos con SPF 50+, aplicados 15–30 minutos antes de salir de casa y reaplicarse cada 2–3 horas. Para el entorno escolar, ISDIN destaca su Fotoprotector Pediatrics Stick SPF 50, desarrollado para resolver el mayor reto en los colegios: la re aplicación. Su formato práctico, resistente al agua y al sudor, no irrita los ojos, no deja residuos y permite una aplicación rápida incluso por parte de los propios niños. Los errores más frecuentes en la fotoprotección infantil incluyen aplicar poca cantidad, no re aplicar durante la jornada, confiar en que los días nublados no requieren protección o pensar que la sombra es suficiente. La fotoprotección debe acompañar todas las actividades cotidianas: caminar al colegio, jugar en el parque, participar en clases al aire libre o disfrutar de vacaciones en playa y piscina.

Con un enfoque integral, ISDIN impulsa un modelo educativo que combina charlas presenciales, talleres con dermatólogos y una plataforma digital para docentes con contenidos validados por expertos. Esta plataforma ofrece módulos cortos, videos, guías y materiales didácticos que facilitan la enseñanza de la fotoprotección en cualquier nivel escolar, respaldados por la ciencia y diseñados para integrarse de manera natural en el currículo académico. La iniciativa ya ha demostrado un impacto tangible: docentes que lideran jornadas semanales de educación solar, niños que recuerdan a sus padres la importancia de re aplicar el protector, y familias que han incorporado la fotoprotección en su rutina diaria. Como señala la Liga Colombiana Contra el Cáncer, la educación temprana es un factor determinante para reducir riesgos futuros y cerrar brechas en prevención.

La fotoprotección es un hábito que se aprende temprano y dura toda la vida. Con un esfuerzo articulado entre escuelas, familias, ciencia y comunidad, esta campaña está sembrando un cambio cultural real. ISDIN reafirma su compromiso con la salud cutánea infantil y con la construcción de un futuro en el que cada niño del país pueda disfrutar del sol de forma segura, consciente y protegida, dejando una huella positiva y duradera en las nuevas generaciones.

Mitos y verdades sobre la fotoprotección infantil

“Si está nublado, no necesita protector.” → FALSO

Aunque el día esté gris, los rayos UV siguen llegando. Hasta el 80% atraviesa las nubes, así que el protector también va en días nublados.

“Con una sola aplicación están protegidos todo el día.” → FALSO

El protector no es mágico ni dura para siempre. Hay que reaplicarlo cada 2 horas o después de sudar o jugar en el agua.

“Los niños no necesitan protector en invierno.” → FALSO

Aunque haga frío, la radiación UV sigue presente. En cualquier estación, la piel necesita estar protegida.

“Si está en el colegio no se quema.” → FALSO

Los recreos, las clases de educación física y las actividades al aire libre exponen a los niños al sol. La protección debe acompañarlos también en la jornada escolar.