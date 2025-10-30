La industria de envases y empaques impulsa el crecimiento de los sectores de alimentos, bebidas y cosméticos en Colombia

Publicado: octubre 30, 2025, 4:15 pm

Según el DANE, en lo que va del 2025, el sector de la industria manufacturera, que incluye la elaboración de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y cosméticos, ha generado para el país cerca de 17,7 billones de pesos, cifra equivalente al 7,1 % del PIB nacional.

Según ProColombia, en el 2022, las empresas colombianas productoras de envases y empaques produjeron más de 102.000 toneladas y alcanzaron ventas por más de 377,7 millones de dólares.

Bogotá será el epicentro de la innovación industrial del 4 al 7 de noviembre con la edición número 18 de Andina Pack, la feria líder en Latinoamérica que reúne a más de 500 expositores de los sectores de procesamiento de alimentos, bebidas, farmacéuticos y cosméticos. Será la plataforma multisectorial de innovación.

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2025. Según el último reporte trimestral del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el sector de la industria manufacturera, que incluye la elaboración de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y cosméticos, genera al país alrededor de 17,7 billones de pesos, equivalentes al 7,1 % del PIB nacional. Esto es 1,13 veces más de lo que aportó el sector agropecuario a la economía nacional en lo que va del año.

Sin duda, esta industria cobra cada vez más fuerza. La manufactura de estos productos recae en las empresas colombianas productoras de envases y empaques, que, con innovación y enfoque sostenible, han abastecido la demanda.

Según ProColombia, en el 2022 se produjeron más de 102.000 toneladas de envases y empaques, con las que el sector alcanzó ventas por 377,7 millones de dólares, exportando a países como Estados Unidos, Ecuador, México y Perú[1].

Por estas razones, los espacios en los que se analiza y gestiona el futuro de las industrias de alimentos, bebidas, farmacéutica y cosmética, con el sector manufacturero de envases y empaques en la región, son cada vez más necesarios. Este año, del 4 al 7 de noviembre, se llevará a cabo la feria Andina Pack, en el Centro de Convenciones Corferias, ubicado en Bogotá.

El evento contará con más de 500 expositores nacionales e internacionales, quienes presentarán los últimos avances en innovación, el conocimiento y los negocios de la cadena de valor del procesamiento, envasado, etiquetado, automatización e intralogística. De esta manera, se busca construir modelos prósperos y viables que atiendan las necesidades de la industria manufacturera de los países y fomenten su crecimiento.

“En Andina Pack sabemos que este sector se proyecta como uno de los pilares económicos en cualquier país, y para que la industria continúe su buen crecimiento, la cadena de valor que creamos para las empresas productoras debe ser cada día más especializada y eficiente. La feria será esa plataforma para el sector de procesamiento de alimentos, bebidas, farmacéuticos y cosméticos, en donde los empresarios podrán conocer la innovación desde la que se vislumbra el futuro de la industria”, expresó Ana Garibello, jefe de proyecto de Corferias para Andina Pack.

Una de las empresas que hará parte del evento será Henkel, la compañía alemana con casi 150 años de historia a nivel global y 38 años de presencia en Colombia, dedicada a ofrecer productos, servicios y soluciones innovadoras en dos grandes áreas de negocio: tecnologías adhesivas y marcas de consumo. En 2024, la compañía registró que Colombia se convirtió en el tercer país con mayores ventas de la región, después de México y Brasil, ratificando su posición estratégica para el desarrollo y crecimiento del mercado en Latinoamérica. Asimismo, las ventas fueron de más de 103,2 millones de euros.

“El sector de empaques es fundamental para garantizar la calidad, seguridad y sostenibilidad en industrias clave como alimentos, bebidas, farmacéutica y cosmética. En Henkel, asumimos el compromiso de liderar esta transformación mediante soluciones adhesivas innovadoras que permiten empaques más eficientes, reciclables y con menor impacto ambiental. Desde nuestra operación en Colombia, trabajamos de la mano con fabricantes locales para impulsar procesos que cumplan con los más altos estándares de desempeño y contribuyan a una economía circular. Creemos que la innovación responsable es la base para construir un futuro donde funcionalidad y sostenibilidad van de la mano, generando valor para nuestros clientes, la industria y la sociedad”, aseguró Ignacio de Améstica, director de adhesivos industriales para Henkel Colombia y Venezuela.

Con un buen enfoque y un fortalecimiento adecuado del sector manufacturero de materias primas para empaques, se podrá consolidar una cadena de valor más competitiva, sostenible y con mayor capacidad exportadora. Además, la apuesta por la colaboración entre empresas será clave para que la región impulse la productividad y forje mercados más fuertes y mejor posicionados.

De igual forma, la relevancia del sector a nivel mundial resalta cada vez más, según un estudio realizado por la empresa de investigación de mercados Mordor Intelligence, el tamaño del mercado global de envases en el 2025 será de 1,18 billones de dólares, y se proyecta que alcance los 1,44 billones para 2030. [2]

Hasan Yıldız, Project & Sales Manager de Koelnmesse Colombia, empresa que organiza el evento, manifestó que: “En Koelmesse, analizamos estas cifras, que nos ratifican la importancia que tiene el sector en la industria mundial, así como su oportunidad de crecimiento, por eso ideamos Andina Pack, y estamos seguros de que será un espacio de referencia para el progreso y la innovación de un mercado tan necesario en la economía global”.

Koelnmesse, también ha evidenciado los ejes temáticos que más resuenan en el sector, por lo cual ha establecido como pilares las siguientes categorías: Procesamiento de A&B, Farma y Cosmética, Empaques e Impresión y etiquetado, los cuales serán abordados desde un formato de Master Talks, en el que expertos internacionales tratarán los temas de:

Pharma & Ingredients: sobre avances normativos y científicos en la industria farmacéutica y de ingredientes.

Printing & Packaging: con énfasis en materiales sostenibles, etiquetado inteligente y automatización.

En este contexto, Andina Pack se consolida como el escenario más relevante para el impulso y la transformación del sector industrial en la región Andina y Latinoamérica. Más que una feria, es un punto de encuentro donde convergen la innovación, la sostenibilidad y la colaboración entre actores clave de toda la cadena productiva. Su papel como plataforma de intercambio de conocimiento, tecnologías y buenas prácticas la convierte en un motor esencial para el fortalecimiento del ecosistema manufacturero y de empaques.

La edición de este año reafirma que el futuro de la industria se construye con visión compartida, compromiso ambiental y capacidad de adaptación. Andina Pack 2025 será el espacio donde se generen alianzas y soluciones que definan el rumbo de los sectores productivos de la región, consolidando a Colombia como un referente en innovación y desarrollo industrial sostenible.

Los interesados en registrarse como visitantes profesionales, pueden hacerlo a través del siguiente enlace: Andina Pack , donde encontrarán toda la información necesaria sobre el evento.

[1] Artículo “Exporte envases y empaques desde Colombia”, Sep 14, 2023, Fuente: https://procolombia.co/colombiatrade/exportador/articulos/exporte-envases-y-empaques-desde-colombia