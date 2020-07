No es momento de hacer una nueva cuarentena total: MinSalud

En el Facebook Live ‘Prevención y Acción’, el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, descartó la posibilidad de que el país se haga una nueva cuarentena total por la pandemia de covid-19, a pesar del aumento de casos y de fallecidos, que ya superan los 8.500.

Vea también: Colombia se acerca a los 250.000 casos positivos; los fallecidos ya superan los 8.500

Ante la pregunta de un ciudadano sobre si hay posibilidad de una nueva cuarentena total, la respuesta del Ministro fue tajante: “Claramente, no; claramente, no”.

Ruiz explicó que “toda epidemia tiene su momento en el que va subiendo, va generando nuevos efectos y vuelve y baja. Nosotros hemos podido construir capacidades para tener información ciudad por ciudad, lugar por lugar, aún dentro de las ciudades, sobre las áreas de contagio”.

Indicó que el contar con esta información “nos permite actuar de manera focalizada y evitar hacer cierres completos en ciudades o cuarentenas totales que nos generen efectos muy complejos en temas de salud y en temas de apertura económica”.

“La eventualidad de hacer una cuarentena total en un país como Colombia, con las capacidades que ya tenemos, sería absolutamente extrema, y en este momento no la visualizamos”, enfatizó.

Por su parte, el presidente Iván Duque dijo que la cuarentena total no es posible en la medida que “tenemos muchos lugares del país, muchos municipios del país que después de más de 130 días no han registrado casos de covid; vemos otros municipios que no han registrado un caso en tres semanas; vemos otros donde es mediana la tasa de contagio, y hay otros donde hay mayor expansión”.