Día sin IVA, vigilancia privada tendrá mayor control con las medidas sanitarias [VIDEO]

Teniendo en cuenta que este viernes 19 de noviembre se desarrollará un nuevo día sin IVA, oportunidad que tendrán los colombianos en adelantar las compras navideñas, es importante tener muy presente las recientes medidas del Gobierno Nacional y locales sobre la exigencia del carnet de vacunación.

En ese sentido, sobre los aforos del 100% en espacios abiertos o cerrados Las Empresas Colombianas de Seguridad Privada – ECOS, de manera articulada y mancomunada con las autoridades y administraciones en los puntos de custodia se tendrá en cuenta:

La Exigencia sobre el cumplimiento de los protocolos establecidos frente a los ingresos peatonales y vehiculares. Las directrices de las administraciones e los espacios abiertos o cerrados como grandes superficies, parques de diversiones, centros comerciales y en general en los puntos de custodia a cargo de las empresas de vigilancia privada frente a la exigencia del carné de vacunación. Verificar que se cumplen las medidas de bioseguridad determinadas en los establecimientos tanto abiertos como cerrados donde se tiene custodia utilizando mediante los operadores tecnológicos y caninos.

“Como gremio de la seguridad, desde ECOS estaremos muy atentos para avisar a las autoridades sobre cualquier aglomeración no permitida, o que incumpla los protocolos de bioseguridad que se hayan establecido. De otro lado, es muy importante para nosotros trabajar con las administraciones, dado que según las directrices que se nos den, se hará el control frente a la exigencia del carnet de vacunación” dijo José Saavedra, presidente de ECOS.

Frente al día sin IVA, las recomendamos a la ciudadanía se centran en estar muy atentos a los objetos personales, para no ser víctimas de la delincuencia. Asimismo, no perder de vista sus tarjetas débito o crédito a la hora de pagar y por supuesto frente a las compras por internet verificar antes de cualquier transacción que la página tenga el icono del candado, el https:// y que este bien escrita la URL, no entrar a la plataforma de sus bancos por medio de enlaces o dar clic a cualquier mensaje de texto que llegue a los dispositivos móviles, de esta manera roban la información de las personas para suplantar o dejar en cero las cuentas bancarias.

Así lo indicó Carolina Carrillo, directora ejecutiva de ECOS: