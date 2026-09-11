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El Marketing Conference Latam 2026 llega a su octava edición

Publicado: septiembre 11, 2026, 12:51 pm

🎯 MARKETING CONFERENCE LATAM · 8ª EDICIÓN
📍 CÁMARA DE COMERCIO SALITRE · BOGOTÁ

El Marketing Conference Latam 2026 llega a su octava edición

«Negocio, escala y relevancia» es el tema central del congreso de mercadeo de P&M, que se hará el 30 de septiembre y el 1 de octubre en la Cámara de Comercio sede Salitre.

📅 30 sep y 1 oct 2026
🎤 2 salones simultáneos
🏆 Women to Watch Colombia 2026

El marketing colombiano llega al último trimestre de 2026 con un consumidor que cambió su forma de gastar y con audiencias repartidas en múltiples canales. De ese contexto sale la programación del congreso, que tendrá dos salones en simultáneo: Vision, el principal, con conferencias magistrales, y Playbook Sessions, que combinará conferencias con talleres para que cada asistente se mueva entre uno y otro.

🧭 Las cuatro líneas temáticas

LÍNEA 1
Marcas con alma
Branding, brand purpose y storytelling local

LÍNEA 2
El lujo de lo cotidiano
Activación, eventos, PR y premiumización

LÍNEA 3
El orquestador del futuro
Data, martech, IA y medición

LÍNEA 4
La atención es oro
Streaming con publicidad, retail media y CTV

📋 Playbook Sessions: el salón alterno

📅 DÍA 1 · 30 DE SEPTIEMBRE
Casos de éxito + Workshop
Workshop de influencer marketing a cargo de Match

📅 DÍA 2 · 1 DE OCTUBRE
Jornada completa de Marketing B2B
Clase de Lina Echeverri, vicerrectora académica de Tec Alianza

🏆 Women to Watch Colombia 2026

El evento cerrará con la premiación Women to Watch Colombia 2026, reconocimiento que P&M entrega desde 2015. Las ganadoras de este año son:


Andrea Zuluaga — CEO de Punto Aparte

Carolina Sánchez — Directora de comunicaciones corporativas de Oracle Colombia

Catalina Rodríguez Sarmiento — Corporate Affairs Manager de Amgen

Isabel Cristina Salazar — Directora general de El Conserje Marketing

María Elisa Botero — CMO de Nutresa

Mónica Fernández de Soto — Directora de asuntos corporativos de Procter & Gamble

Natalia Villegas — Managing director de Proximity BBDO

Nathalie Vélez — Directora de LUMO Media Lab y Caracol Televisión

Marketing Conference Latam 2026

30 de septiembre y 1 de octubre · Cámara de Comercio sede Salitre, Bogotá · «Negocio, escala y relevancia»

🎯 Más información →

marketingconferencelatam.com

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